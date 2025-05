Macht der FSV Glückauf Brieske/Senftenberg die Meisterschaft perfekt?

Der 27. Spieltag der Landesklasse Süd steht im Zeichen wegweisender Entscheidungen. Während Tabellenführer FSV Glückauf Brieske/Senftenberg mit einem Sieg die vorzeitige Meisterschaft und somit den Aufstieg in die Landesliga könnte, kämpfen SV Motor Saspow und SG Groß Gaglow im Fernduell um Rang zwei. In der unteren Tabellenhälfte stehen sich gleich mehrere direkte Konkurrenten gegenüber.

Der Tabellenelfte aus Bad Liebenwerda trifft zum Auftakt des Spieltags auf formstarke Gäste. Zuletzt holte sich das Team ein 1:1 beim SC Spremberg 1896 – Michael Nicklisch traf zur Führung. Schlieben hingegen überzeugte beim klaren 3:0 gegen Burg, bei dem Alexander Wojenmaster, Marc Jäschke per Foulelfmeter und Marco Fitzke trafen. Im Hinspiel hatte Schlieben das bessere Ende für sich: Dmytro Savchuk erzielte in der 90.+2 Minute das 2:1-Siegtor. Gelingt Bad Liebenwerda diesmal der Sieg?

Der Tabellenzweite Saspow will den starken Lauf fortsetzen. Beim 3:1 in Lübben traf Dennis Schelske doppelt, Stefan Babbe sorgte für die Entscheidung. Doch Vorsicht: Das Hinspiel verlor Saspow mit 1:2 – Clemens Amsel traf damals doppelt, darunter der Siegtreffer in der 90.+3 Minute. Peickwitz reist nach dem überzeugenden 4:1 gegen Ortrand an. Für Saspow zählt im Titelrennen nur ein Sieg.

