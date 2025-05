Macht der BSC sein Meisterstück?

Hochspannung am letzten Spieltag der Kreisliga 1! Der BSC (59) kann mit einem Heimsieg gegen Wiesent die Meisterschaft und den damit verbundenen Bezirksliga-Aufstieg klarmachen. Ein Remis würde den Regensburgern nicht reichen, sollte der Rangzweite SV Burgweinting (57) sein Heimspiel gegen Sulzbach gewinnen. Denn: Der direkte Vergleich ist pari und beim Torverhältnis hätte Burgweinting die Nase vorn. Der Druck ist also groß auf den BSC-Schultern. Oder holt sich womöglich der Freie TuS (55) noch Platz 2? Hier muss zunächst mal die eigene Aufgabe bei der SG Walhalla erfolgreich bewältigt werden. Im Abstiegskampf müssen neben Walhalla (23) der SV Türk Genclik (22) und die SpVgg Ziegetsdorf (21) zittern. Ein Team aus dem Trio muss relegieren, die beiden anderen retten sich direkt. Bühne frei!

Morgen, 15:30 Uhr SV Obertraubling FC Mintraching



Hinspiel: 4:1. Beim SV Obertraubling (4., 49) findet sich am letzten Spieltag der Saison der FC Mintraching (7., 29) ein. Zuletzt erzielte der FC ein 3:3-Remis beim SV Donaustauf, während sich Obertraubling auf heimischem Terrain gegen den Freien TuS durchsetzte und somit für noch mehr Spannung um den Meister der Kreisliga sorgte.







Hinspiel: 3:0. Der FC Oberhinkofen (5., 38) ist am kommenden Wochenende unterwegs und schlägt auf dem Sportgelände des TSV Wörth/Donau (9., 27) auf. Der FCO erzielte zuletzt nur ein Remis beim SV Wiesent, Wörth hingegen schnappte sich gegen den SV Harting die Maximalausbeute knapp.







Hinspiel: 0:6. Die SG Walhalla Regensburg (11., 23) empfängt am 26. Spieltag den Freien TuS Regensburg (3., 55). In einem spannenden Match am vergangenen Wochenende konnte die SG Walhalla in der zweiten Halbzeit gegen den SV Burgweinting noch zweimal einschieben, jedoch gingen die Punkte an den SVB. Der TuS kam vor Wochenfrist ebenfalls erst in der zweiten Hälfte zum Abschluss, doch für den Dreier reichte es nicht, der blieb beim SV Obertraubling.





So., 11.05.2025, 17:00 Uhr SpVgg Ziegetsdorf SV Donaustauf



Hinspiel: 0:2. Der SV Donaustauf (6., 37) ist zum Saisonfinale zu Gast bei der SpVgg Ziegetsdorf (13., 21). Die SpVgg konnte sich am vergangenen Wochenende gegen den SV Türk Genclik Regensburg nicht durchsetzen und ging somit leer aus, der SV Donaustauf hingegen konnte sich gegen den FC Mintraching einen Dreier im Remis ergattern.





So., 11.05.2025, 17:00 Uhr SV Harting SV Türk Genclik Regensburg



Hinspiel: 2:0. Beim SV Harting (8., 29) tritt der SV Türk Genclik Regensburg (12., 22) an. Mit einer knappen Niederlage musste sich Harting zuletzt beim TSV Wörth/Donau geschlagen geben, während sich der SV Türk Genclik knapp gegen die SpVgg Ziegetsdorf durchsetzen konnte und nun den Klassenerhalt aus eigener Kraft schaffen kann.







Hinspiel: 4:0. Beim Tabellenführer BSC Regensburg (1., 59) ist am 26. und letzten Spieltag der Tabellenletzte SV Wiesent (14., 17) zu Gast. Einen Punkt im Remis gegen den FC Oberhinkofen konnte sichWiesent am vergangenen Wochenende einholen, der BSC hingegen sicherte sich den Dreier zu Gast beim SV Sulzbach/Donau. Nun soll der Meistertitel her







Hinspiel: 3:2. Der Rangzweite SV Burgweinting (59) bekommt es vor einer möglichen Relegation noch mit dem SV Sulzbach/Donau (10., 27) zu tun. Zuletzt gab es für Sulzbach/Donau gegen den BSC Regensburg keine Punkte zu holen. Dafür sicherten sich die Hausherren der Partie in einem spannenden Match bei der SG Walhalla Regensburg die Maximalausbeute und haben sich somit die Chance zum Aufstieg erhöht.