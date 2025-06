Macht der Angermünder FC gegen Absteiger Vierraden sein Meisterstück?

– Foto: K.W.

In der Landesklasse Nord steht der 29. und vorletzte Spieltag an – und er könnte eine Vorentscheidung im Titelkampf bringen. Tabellenführer Angermünder FC hat im Heimspiel gegen Schlusslicht VfL Vierraden 1960 die große Chance, mit einem Sieg den Meistertitel und den Aufstieg in die Landesliga perfekt zu machen. Dahinter hofft Verfolger FC Strausberg noch auf einen Ausrutscher des Spitzenreiters. Im Tabellenmittelfeld und Abstiegskampf versprechen weitere Duelle ebenfalls viel Spannung.

Für Oranienburg geht es im Heimspiel gegen den Tabellenvierten aus Ahrensfelde darum, mit einem weiteren Punktgewinn die Abstiegszone endgültig hinter sich zu lassen. Zuletzt siegte die Elf von SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde II mit 3:0 gegen SC Oberhavel Velten. Das Hinspiel endete 2:2 – ein ähnlich umkämpftes Duell dürfte auch diesmal zu erwarten sein. ---

Blau-Weiß Wriezen zeigte sich zuletzt formschwach und kassierte ein deutliches 1:5 gegen Eintracht Wandlitz. Im Hinspiel feierte Wriezen allerdings einen knappen 1:0-Auswärtserfolg bei Oberhavel Velten. Die Gäste wiederum wollen nach der 0:3-Niederlage in Ahrensfelde zurück in die Erfolgsspur finden. ---

Morgen, 15:00 Uhr Angermünder FC Angermünde VfL Vierraden 1960 Vierraden 15:00 PUSH

Der große Showdown an der Spitze: Mit einem Heimsieg gegen den feststehenden Absteiger VfL Vierraden 1960 kann der Angermünder FC bereits die Meisterschaft und den Aufstieg in die Landesliga feiern. Beim jüngsten 4:1 in Gramzow zeigte die Mannschaft erneut ihre Klasse, allen voran Dreifach-Torschütze Nico Hanse. Im Hinspiel hatte sich Angermünde in Vierraden mit 2:0 durchgesetzt. Für Vierraden bleibt nur noch die Hoffnung, sich in den letzten Spielen achtbar zu verabschieden. ---

Morgen, 15:00 Uhr Birkenwerder BC 1908 Birkenwerder VfB Gramzow VfB Gramzow 15:00 PUSH

Birkenwerder hat zuletzt mit einem 3:0 gegen FSV Schorfheide Joachimsthal überzeugt. Im Duell mit Gramzow, das gegen Angermünde mit 1:4 unterlag, will man erneut punkten. Das Hinspiel endete in einem dramatischen 3:3-Unentschieden. ---

Strausberg bleibt mit fünf Punkten Rückstand in Lauerstellung und muss gegen Oberkrämer unbedingt gewinnen, um die Restchance auf die Meisterschaft zu wahren. Im turbulenten 7:4 gegen Joachimsthal zeigte sich Strausberg zuletzt extrem torhungrig. Im Hinspiel siegte Strausberg knapp mit 1:0. ---

Prenzlau hat mit dem 1:1 bei BSV Rot-Weiß Schönow zuletzt Selbstvertrauen getankt. Gegen Joachimsthal, das zuletzt in der Torflut gegen Strausberg unterging, will man nun zu Hause nachlegen. Das Hinspiel gewann Joachimsthal knapp mit 3:2. ---

Das Duell zwischen Gartz und Schönow verspricht sportlich viel Brisanz. Gartz rangiert auf Rang fünf und wird versuchen, den jüngsten Schwung aus dem 2:2 gegen Sachsenhausen mitzunehmen. Im Hinspiel musste man sich allerdings mit 1:3 geschlagen geben. Schönow will Platz drei festigen. ---