Macht der 1. FC Magdeburg II in Sandersdorf sein Meisterstück?

Ein Duell mit klaren Vorzeichen: Während Wernigerode mit einem Sieg den Vorsprung auf die Abstiegsplätze ausbauen möchte, kommt Ludwigsfelde als Tabellenletzter mit 20 Niederlagen im Gepäck und als bereits feststehender Absteiger angereist. Das Hinspiel gewannen die Harzer knapp mit 2:1. Auch zuletzt überzeugte Einheit mit einem Auswärtssieg in Freital. Alles andere als ein Heimsieg wäre eine Überraschung. ---

Nach der 1:3-Niederlage beim 1. FC Magdeburg II ist für den RSV Eintracht 1949 der direkte Aufstieg in weite Ferne gerückt. Gegen Auerbach, das zuletzt knapp in Krieschow unterlag, braucht es dringend einen Sieg, um Platz zwei zu behaupten. Das Hinspiel endete 1:1 – Eintracht ließ damals in letzter Minute Punkte liegen. Ein erneutes Remis wäre zu wenig. ---

Sa., 03.05.2025, 14:00 Uhr FC Grimma FC Grimma FSV Budissa Bautzen Bautzen 14:00 PUSH

Zehnter gegen Neunter – beide Teams liegen nur zwei Punkte auseinander. Grimma kommt mit dem Rückenwind eines furiosen 6:1 in Zorbau, während Bautzen zuletzt gegen Sandersdorf knapp mit 1:0 gewann. Das Hinspiel entschied Grimma mit 2:1 für sich. Es dürfte erneut eng werden – mit Vorteilen für die formstarken Hausherren. ---

Zorbau steht nach dem 1:6 gegen Grimma unter Druck. Gegen den VfL Halle 96, der zuletzt in der Nachspielzeit einen Sieg gegen Grimma verspielte, erwartet Zorbau ein schwerer Gegner. Das Hinspiel gewann Halle klar mit 4:1. Ein Punktgewinn für die Gastgeber wäre bereits ein Erfolg. ---

Sa., 03.05.2025, 14:00 Uhr Bischofswerdaer FV 08 BFV 08 VfB Germania Halberstadt Halberstadt 14:00 PUSH

Ein Duell auf Augenhöhe wird erwartet. Bischofswerda steht bei 40, Halberstadt bei 42 Punkten. Beide Teams siegten zuletzt – Bischofswerda in Ludwigsfelde, Halberstadt in einem wilden 4:3 gegen Gera. Das Hinspiel war aus Sicht der Sachsen ein Debakel: 0:5 hieß es am Ende. Die Chance auf Revanche ist nun da – und die Ausgangslage verspricht ein intensives Spiel. ---

So., 04.05.2025, 14:00 Uhr SC Freital SC Freital VfB 1921 Krieschow Krieschow 14:00 PUSH

Krieschow verpasste mit dem 1:1 in Sandersdorf einen Big Point im Aufstiegskampf. In Freital muss nun ein Sieg her, um Platz drei zu sichern. Das Hinspiel endete 1:1 – damals musste Krieschow einem Rückstand hinterherlaufen. Freital kassierte zuletzt eine Heimniederlage gegen Wernigerode und braucht dringend ein Erfolgserlebnis. ---

Der Spitzenreiter reist mit breiter Brust nach Sandersdorf. Die U23 des Zweitligisten dominierte zuletzt im Topduell gegen den RSV Eintracht 1949. Das Hinspiel gewann Magdeburg mit 3:0. Sandersdorf holte jüngst immerhin ein Remis gegen Krieschow – alles spricht jedoch für einen weiteren Sieg der Gäste, die mit einem Dreier als Meister und Aufsteiger in die Regionalliga feststehen würden. ---

So., 04.05.2025, 14:00 Uhr BSG Wismut Gera Wismut Gera FC Einheit Rudolstadt Rudolstadt 14:00 PUSH