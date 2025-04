Macht der 1. FC Lok Leipzig bei Hertha Zehlendorf sein Meisterstück?

– Foto: Kerstin Kellner

Der 30. Spieltag der Regionalliga Nordost bringt wegweisende Partien im Aufstiegsrennen, nervenaufreibende Duelle im Tabellenkeller und emotionale Wiedersehen auf dem Rasen. Der 1. FC Lok Leipzig könnte mit einem Sieg bei Hertha Zehlendorf vielleicht schon am Ostersonntag als Meister feststehen. Bedingung: Verfolger Hallescher FC verliert am Samstag beim ZFC Meuselwitz.

Morgen, 18:00 Uhr Greifswalder FC Greifswald VSG Altglienicke Altglienicke 18:00

Der Greifswalder FC empfängt deie VSG Altglienicke. Beide Teams lieferten sich im Hinspiel ein wildes 2:2 – Soufian Benyamina, Patrick Wolfgang Kapp, Eren Öztürk und Guido Kocer trugen sich damals in die Torschützenliste ein. Greifswald unterlag zuletzt 0:2 in Erfurt, zeigte aber zuvor beim 3:0 gegen Plauen seine Offensivqualitäten. Altglienicke reist mit Rückenwind an: Nach dem 2:0 gegen Zehlendorf steht Altglienicke punktgleich mit dem BFC Dynamo auf Platz sieben.

Morgen, 19:00 Uhr BFC Dynamo BFC Dynamo FC Eilenburg Eilenburg 19:00

Für den BFC Dynamo geht es nach dem bitteren 0:4 bei Lok Leipzig um Wiedergutmachung. Im Hinspiel siegten die Berliner in Eilenburg mit 2:1 – Rufat Dadashov und Ivan Knezevic trafen. Die Gäste holten zuletzt ein 0:0 gegen Chemie Leipzig, mussten dabei aber den späten Platzverweis für Benjamin Luis hinnehmen. Mit nur 26 Punkten steckt Eilenburg weiter tief im Abstiegskampf. ---

Sa., 19.04.2025, 13:00 Uhr VFC Plauen VFC Plauen FSV 63 Luckenwalde Luckenwalde 13:00

Das Kellerduell zwischen dem Tabellenletzten aus Plauen und dem Vorletzten aus Luckenwalde birgt enorme Brisanz. Im Hinspiel siegte Plauen auswärts mit 1:0 – Tom Ronny Fischer erzielte das Tor des Tages. Zuletzt holten die Gastgeber ein 1:1 gegen Chemnitz, Luckenwalde unterlag in Zwickau knapp mit 0:1. Nur ein Sieg hilft beiden Teams weiter. ---

Sa., 19.04.2025, 13:00 Uhr SV Babelsberg 03 Babelsberg Hertha BSC Hertha BSC II 13:00

Nach dem 0:2 in Halle will Babelsberg gegen Hertha BSC II zurück in die Spur. Das Hinspiel ging deutlich mit 4:0 an die Filmstädter – Daniel Frahn traf dreimal, Paul-Roman Wegener setzte den Schlusspunkt. Hertha reist mit einer 1:4-Niederlage gegen Jena im Gepäck an. In der Tabelle liegen beide Teams im Mittelfeld – ein Sieg ist dennoch richtungsweisend. ---

Sa., 19.04.2025, 13:00 Uhr ZFC Meuselwitz Meuselwitz Hallescher FC HallescherFC 13:00

Meuselwitz trotzte zuletzt Viktoria Berlin ein 1:1 ab, hatte aber Glück, dass Enes Küc nur einmal traf. Halle kommt mit breiter Brust – nach dem 2:0 gegen Babelsberg und als klarer Favorit. Das Hinspiel entschieden Berk Inaler und Robin Friedrich beim 2:1 für den HFC. Die Gäste müssen unbedingt gewinnen, ansonsten würden die Titelträume platzen. ---

Sa., 19.04.2025, 14:00 Uhr FC Carl Zeiss Jena FC CZ Jena FSV Zwickau FSV Zwickau 14:00

Prestigeduell in Thüringen: Der Fünfte aus Jena trifft auf den Vierten aus Zwickau. Beide Teams sind formstark – Jena gewann zuletzt 4:1 bei Hertha BSC II, Zwickau siegte knapp in Luckenwalde. Im Hinspiel trennten sich die Mannschaften 1:1 – Erik Weinhauer und Marc-Philipp Zimmermann trafen. Beide brauchen den Dreier, um an Erfurt dranzubleiben. ---

Erfurt ist das Team der Stunde: Nach dem 2:0 gegen Greifswald steht der FC Rot-Weiß wieder auf Rang drei. Im Hinspiel gab es ein torloses Remis – Ömer Uzun vergab damals einen Elfmeter. Chemnitz holte zuletzt ein 1:1 in Plauen, ist zuhause aber eine Macht. Ein emotionales Duell zweier Traditionsklubs ist zu erwarten. ---