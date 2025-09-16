Setzt sich die unnachahmliche Heimserie des ASV Cham fort? – Foto: Florian Würthele

Macht Cham die 25 voll? – Stadelner Überflieger nach Ingolstadt Bayernliga Nord, Nachholspiele am Dienstag und Mittwoch: ASV kann mit Heimsieg gegen den ATSV Erlangen auf Platz 2 springen +++ Jungschanzer gehen personell auf dem Zahnfleisch Verlinkte Inhalte Bayernliga Nord ASV Cham Ingolstadt II ATSV Erlang. Stadeln

Mit zwei Nachholpartien wird die Tabelle der Bayernliga Nord in dieser Woche begradigt. Am heutigen Dienstagabend empfängt der ASV Cham den Rangdritten ATSV Erlangen zum Top-Spiel. Aus Sicht der Oberpfälzer gibt es zwei reizvolle Ziele. Die Ungeschlagen-Serie auf heimischem Terrain könnte auf 25 Spiele ausgebaut werden, zudem könnte die Maloku-Elf mit einem Heimsieg am Gegner vorbei auf den zweiten Tabellenlatz vorrücken.



Am Mittwoch ist Überraschungs-Spitzenreiter FSV Stadeln gefordert. Die Mannen von Coach Manfred Dedaj, die als Aufsteiger bislang eine so tolle Figur abgeben, reisen nach Ingolstadt zur U21 der Schanzer. Den Hausherren plagen für den Kunstrasen-Kick größere Personalsorgen.



Faruk Maloku (Trainer ASV Cham): „Für mich nicht überraschend, steht der ATSV Erlangen ganz vorne in der Tabelle. Sie spielen technisch einen starken Fußball und sind taktisch variabel in ihrem Ballbesitzfußball. Die Aufgabe wird wieder sehr anspruchsvoll, gegen dieses Top-Team zu bestehen. Wir benötigen wieder eine richtig starke Tagesform.“



Personalien: Alexander Sigl, Finn Steinhauser und Raphael Huber sind nach wie vor keine Option. Ein Spielertrio befindet sich im Aufbautraining und wird voraussichtlich im Kader sein können. Dabei handelt es sich um Kapitän Niko Becker, Michael Lamecker und Jakub Hrudka, welcher sein Saisondebüt geben könnte.





Shqipran Skeraj (Trainer ATSV Erlangen): „Die Chamer Mannschaft hat seit einer Ewigkeit zu Hause nicht mehr verloren und hat qualitativ nochmal einen Schritt nach vorne gemacht. Die bisherigen Spieler haben sich weiterentwickelt. Dazu kommt, dass Trainerkollege Faruk Maloku einen sehr guten Job macht und die Mannschaft voll im Griff hat. Sie spielen sehr körperbetont, sind schnell in Umschaltsituationen und haben gute Standardschützen. Das Spiel wird uns alles abverlangen. Wir wissen aber was wir können, haben den Gegner analysiert und uns entsprechend vorbereitet. Es wird ein intensives und spannendes Spiel – wie es immer in Cham war.“



Personalien: Abgesehen von den Langzeitverletzten sollten alle Mann an Bord an. Einzig Aaron Mills Owusu ist noch leicht angeschlagen. Innenverteidiger Jeffrey Stielke gab schon gegen gegen Weiden sein Comeback und steht wieder zur Verfügung. Die zuletzt erkrankten Spieler sind ebenfalls zurück.







Morgen, 19:00 Uhr FC Ingolstadt 04 Ingolstadt II FSV Stadeln Stadeln 19:00 live PUSH



Patrick Schönfeld (Trainer FC Ingolstadt 04 II): „Wir stellen uns auf eine der schwersten Aufgaben ein. Der Aufsteiger aus Stadeln ist immer noch komplett im Flow und hat eine sehr hohe individuelle Qualität. Eine sehr eingeschworene Einheit, die als Mannschaft sehr gefestigt ist. Sie stehen nach neun Spielen nicht umsonst da oben. Trotz der Ausfälle wollen wir das Spiel gewinnen, sind uns aber der Schwere der Aufgabe bewusst.“



Personalien: Nach den Spielen gegen Delay Sports und Würzburg gehen die Jungschanzer laut Schönfeld auf dem Zahnfleisch. Allein von Freitag auf Sonntag fielen vier Spieler aus. Beim Spiel am Sonntag zogen sich drei Akteure Muskelverletzungen zu. Voraussichtlich wird der Kader mit U19-Spielern aufgefüllt.





Manfred Dedaj (Trainer FSV Stadeln): „Das Spiel gegen Neudrossenfeld nach frühem 0:2-Rückstand auf diese Art und Weise zu drehen, macht einen schon stolz. Jetzt geht der Blick nach vorne. Auswärtsfahrten unter der Woche sind immer schwierig mit der Logistik, aber wir nehmen alles an, wie es auf uns zukommt. Wir freuen uns auf das Spiel gegen eine junge Truppe, die Fußball spielen möchte. Natürlich versuchen wir etwas Zählbares mitzunehmen. Dafür müssen wir dem Gegner in allen Belangen – kämpferisch, läuferisch, taktisch, spielerisch – alles abverlangen.“



Personalien: Neben Stürmer Muhamed Celahmetovic muss Stammkeeper Tugay Akbakla ersetzt werden, der wegen seines Engagement in der Icon League verhindert ist.