Macht Burgweinting das Meisterrennen nochmal spannend?

Im Fokus des 24. Spieltags der Kreisliga 1 steht ganz klar das Top-Spiel zwischen Tabellenführer BSC Regensburg und Verfolger SV Burgweinting am Sonntagnachmittag. Bei einem BSC-Sieg wäre das Meisterrennen endgültig vorentschieden. Sollte der Rangzweite Freie TuS am Samstag gegen den SV Donaustauf nicht gewinnen, könnte sich die Ipfelkofer-Truppe mit einem Heimsieg sogar schon zum Meister krönen. Derweil könnte sich auch im Abstiegskampf bereits so gut wie alles entscheiden in puncto direkter Rettung und Relegation...