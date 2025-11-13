Macht Brake es erneut? Nächstes Topspiel für Mühlen, Nordhorn-Derby

Der erste Spieltag der Rückrunde hat es in sich! Derbys in Vechta und Nordhorn, ein absolutes Spitzenspiel in Garrel und ein Kellerduell zweier Aufsteiger. Wir schauen auf die Partien in der Übersicht..
Voxtrup verlor das Hinspiel gegen Oldenburg knapp mit 0:1. Aktuell sind beide Teams in schlechter Form. Während Voxtrup seit dem zweiten Spieltag sieglos ist und ein Wunder braucht, ist Oldenburg nun seit fünf Spielen ohne Dreier. Wer wird die Serie also beenden?
Papenburg verlor das Hinspiel gegen Firrel, gewann zuvor aber drei direkte Duelle in Serie. Aufgrund der aktuellen Form und der Tabellensituation ist Papenburg natürlich klar favorisiert. Außerdem kann der Tabellenführer davon profitieren, dass Mühlen und Garrel aufeinander treffen.
Schüttorf ist seit 13 Spielen sieglos gegen Melle, spielte allerdings fünf der letzten sieben Spiele Remis gegen den Sportclub. So auch das Hinspiel, das turbulent mit 3:3 endete. Tabellarisch heißt es Platz acht gegen sechs, wobei die Gäste drei Punkte Vorsprung auf Melle haben.
Der einzige Sieg der Saison des SV Brake fand am ersten Spieltag gegen den TuS Esens statt. Danach gab es nichts mehr zu holen für den Aufsteiger und man hat vier Punkte Rückstand auf Esens, die auf Platz 13 stehen. Für beide Teams ist es ein absolutes Sechs-Punkte-Spiel.
Im Derby konnte Aufsteiger Lohne II im Hinspiel einen Dreier feiern und auch zuletzt zwei von drei Spielen für sich entscheiden. Vechta, auf Platz 14 holte nur einen Punkt aus den vergangenen fünf Spielen und ist zum Siegen verdammt.
Auch in Nordhorn kommt es zum Stadtderby, wobei es auch um wichtige Punkte geht. Aktuell hat Vorwärts Nordhorn auf Platz fünf, drei Punkte Vorsprung vor der Eintracht, die allerdings seit sieben Spielen unbesiegt ist und Revanche für die 5:2-Hinspielniederlage nehmen will.
Dinklage holte nur einen Punkt aus den vergangenen vier Spielen und verlor in der laufenden Saison schon zwei Mal gegen den SV Bevern. Zeit für einen Turn-Around, doch Bevern hält aktuell eine Siegesserie von fünf Partien und kann durch Siege in den Nachholspielen zum absoluten Titelanwärterfeld dazugehören.
Das Spitzenspiel des Spieltags! Platz drei gegen Platz zwei und beide Teams sind punktgleich zwei Punkte hinter Spitzenreiter Papenburg. Das Hinspiel gewann Mühlen zwar mit 5:1, doch Garrel ist seit vier Heimspielen unbesiegt gegen die Grün-Weißen. Auch hier geht es um absolut wichtige Punkte für Beide.