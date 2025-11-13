Macht Brake es erneut? Nächstes Topspiel für Mühlen, Nordhorn-Derby

Der erste Spieltag der Rückrunde hat es in sich! Derbys in Vechta und Nordhorn, ein absolutes Spitzenspiel in Garrel und ein Kellerduell zweier Aufsteiger. Wir schauen auf die Partien in der Übersicht..

Papenburg verlor das Hinspiel gegen Firrel, gewann zuvor aber drei direkte Duelle in Serie. Aufgrund der aktuellen Form und der Tabellensituation ist Papenburg natürlich klar favorisiert. Außerdem kann der Tabellenführer davon profitieren, dass Mühlen und Garrel aufeinander treffen.

Voxtrup verlor das Hinspiel gegen Oldenburg knapp mit 0:1. Aktuell sind beide Teams in schlechter Form. Während Voxtrup seit dem zweiten Spieltag sieglos ist und ein Wunder braucht, ist Oldenburg nun seit fünf Spielen ohne Dreier. Wer wird die Serie also beenden?

Der einzige Sieg der Saison des SV Brake fand am ersten Spieltag gegen den TuS Esens statt. Danach gab es nichts mehr zu holen für den Aufsteiger und man hat vier Punkte Rückstand auf Esens, die auf Platz 13 stehen. Für beide Teams ist es ein absolutes Sechs-Punkte-Spiel.

Schüttorf ist seit 13 Spielen sieglos gegen Melle, spielte allerdings fünf der letzten sieben Spiele Remis gegen den Sportclub. So auch das Hinspiel, das turbulent mit 3:3 endete. Tabellarisch heißt es Platz acht gegen sechs, wobei die Gäste drei Punkte Vorsprung auf Melle haben.

So., 16.11.2025, 14:00 Uhr SC SF Niedersachsen Vechta SFN Vechta BW Lohne BW Lohne II 14:00 PUSH

Im Derby konnte Aufsteiger Lohne II im Hinspiel einen Dreier feiern und auch zuletzt zwei von drei Spielen für sich entscheiden. Vechta, auf Platz 14 holte nur einen Punkt aus den vergangenen fünf Spielen und ist zum Siegen verdammt.

So., 16.11.2025, 15:00 Uhr SV Eintracht Nordhorn SVE Nordhorn SV Vorwärts Nordhorn SV Vorwärts 15:00 PUSH

Auch in Nordhorn kommt es zum Stadtderby, wobei es auch um wichtige Punkte geht. Aktuell hat Vorwärts Nordhorn auf Platz fünf, drei Punkte Vorsprung vor der Eintracht, die allerdings seit sieben Spielen unbesiegt ist und Revanche für die 5:2-Hinspielniederlage nehmen will.

So., 16.11.2025, 14:00 Uhr SV Bevern SV Bevern TV Dinklage TV Dinklage 14:00 PUSH

Dinklage holte nur einen Punkt aus den vergangenen vier Spielen und verlor in der laufenden Saison schon zwei Mal gegen den SV Bevern. Zeit für einen Turn-Around, doch Bevern hält aktuell eine Siegesserie von fünf Partien und kann durch Siege in den Nachholspielen zum absoluten Titelanwärterfeld dazugehören.