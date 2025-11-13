 2025-10-30T14:25:35.653Z

Ligavorschau
– Foto: nordBlick24 (H. Hartmann)

Macht Brake es erneut? Nächstes Topspiel für Mühlen, Nordhorn-Derby

Vechta und Lohne II treffen sich zum Derby

Verlinkte Inhalte

Landesliga Weser-Ems
VfL Oldenb.
BW Papenburg
SC Melle 03
TV Dinklage

Der erste Spieltag der Rückrunde hat es in sich! Derbys in Vechta und Nordhorn, ein absolutes Spitzenspiel in Garrel und ein Kellerduell zweier Aufsteiger. Wir schauen auf die Partien in der Übersicht..

So., 16.11.2025, 14:00 Uhr
VfR Voxtrup
VfR VoxtrupVfR Voxtrup
VfL Oldenburg
VfL OldenburgVfL Oldenb.
14:00

Voxtrup verlor das Hinspiel gegen Oldenburg knapp mit 0:1. Aktuell sind beide Teams in schlechter Form. Während Voxtrup seit dem zweiten Spieltag sieglos ist und ein Wunder braucht, ist Oldenburg nun seit fünf Spielen ohne Dreier. Wer wird die Serie also beenden?

Morgen, 20:00 Uhr
SC Blau-Weiß 94 Papenburg
SC Blau-Weiß 94 PapenburgBW Papenburg
SV Grün-Weiß Firrel
SV Grün-Weiß FirrelGW Firrel
20:00

Papenburg verlor das Hinspiel gegen Firrel, gewann zuvor aber drei direkte Duelle in Serie. Aufgrund der aktuellen Form und der Tabellensituation ist Papenburg natürlich klar favorisiert. Außerdem kann der Tabellenführer davon profitieren, dass Mühlen und Garrel aufeinander treffen.

So., 16.11.2025, 15:00 Uhr
SC Melle 03
SC Melle 03SC Melle 03
FC Schüttorf 09
FC Schüttorf 09FC Schüttorf
15:00live

Schüttorf ist seit 13 Spielen sieglos gegen Melle, spielte allerdings fünf der letzten sieben Spiele Remis gegen den Sportclub. So auch das Hinspiel, das turbulent mit 3:3 endete. Tabellarisch heißt es Platz acht gegen sechs, wobei die Gäste drei Punkte Vorsprung auf Melle haben.

Morgen, 20:00 Uhr
SV Brake
SV BrakeSV Brake
TuS Esens
TuS EsensTuS Esens
20:00

Der einzige Sieg der Saison des SV Brake fand am ersten Spieltag gegen den TuS Esens statt. Danach gab es nichts mehr zu holen für den Aufsteiger und man hat vier Punkte Rückstand auf Esens, die auf Platz 13 stehen. Für beide Teams ist es ein absolutes Sechs-Punkte-Spiel.

So., 16.11.2025, 14:00 Uhr
SC SF Niedersachsen Vechta
SC SF Niedersachsen VechtaSFN Vechta
BW Lohne
BW LohneBW Lohne II
14:00

Im Derby konnte Aufsteiger Lohne II im Hinspiel einen Dreier feiern und auch zuletzt zwei von drei Spielen für sich entscheiden. Vechta, auf Platz 14 holte nur einen Punkt aus den vergangenen fünf Spielen und ist zum Siegen verdammt.

So., 16.11.2025, 15:00 Uhr
SV Eintracht Nordhorn
SV Eintracht NordhornSVE Nordhorn
SV Vorwärts Nordhorn
SV Vorwärts NordhornSV Vorwärts
15:00

Auch in Nordhorn kommt es zum Stadtderby, wobei es auch um wichtige Punkte geht. Aktuell hat Vorwärts Nordhorn auf Platz fünf, drei Punkte Vorsprung vor der Eintracht, die allerdings seit sieben Spielen unbesiegt ist und Revanche für die 5:2-Hinspielniederlage nehmen will.

So., 16.11.2025, 14:00 Uhr
SV Bevern
SV BevernSV Bevern
TV Dinklage
TV DinklageTV Dinklage
14:00

Dinklage holte nur einen Punkt aus den vergangenen vier Spielen und verlor in der laufenden Saison schon zwei Mal gegen den SV Bevern. Zeit für einen Turn-Around, doch Bevern hält aktuell eine Siegesserie von fünf Partien und kann durch Siege in den Nachholspielen zum absoluten Titelanwärterfeld dazugehören.

So., 16.11.2025, 14:00 Uhr
BV Garrel
BV GarrelBV Garrel
SV Grün-Weiß Mühlen
SV Grün-Weiß MühlenGW Mühlen
14:00

Das Spitzenspiel des Spieltags! Platz drei gegen Platz zwei und beide Teams sind punktgleich zwei Punkte hinter Spitzenreiter Papenburg. Das Hinspiel gewann Mühlen zwar mit 5:1, doch Garrel ist seit vier Heimspielen unbesiegt gegen die Grün-Weißen. Auch hier geht es um absolut wichtige Punkte für Beide.

Aufrufe: 013.11.2025, 00:25 Uhr
NKAutor