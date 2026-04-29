Mach`s nochmal, Sturm! - Schalding wohl ohne Gallmaier

Der Sturm enttäuschte zuletzt in der vergangenen Englischen Woche und kassierte nach der deutlichen 0:5-Pleite in Pipinsried auch gegen Ismaning eine empfindliche 1:2-Heimniederlage. Schon ein Teilerfolg bei den Sechzigern wäre daher eine Überraschung. Gute Erinnerungen hat der Außenseiter ans Hinspiel: Im Oktober bezwang der Sturm die Junglöwen vor 1.300 Zuschauern mit 1:0 - ein Mutmacher. Hauzenbergs Trainer Dominik Schwarz lässt vor der besonderen Auswärtsfahrt nach München-Giesing wissen: "Die Kayabunar-Elf ist das Maß aller Dinge in dieser Bayernligasaison, denn die Junglöwen spielen mannschaftstaktisch den besten Fußball und verfügen darüber hinaus mit 20 Gegentreffern auch über die beste Defensive der Liga. Nach der vermeidbaren Niederlage gegen Ismaning wollen wir im Kollektiv versuchen uns bestmöglich aus der Affäre zu ziehen, wohlwissend um die Schwere der Aufgabe."

Personalien FC Sturm Hauzenberg: Die Niederbayern aus dem Unteren Bayerischen Wald müssen auf Christoph Traxinger verzichten, der sich im Abschlusstraining eine Muskelverletzung zugezogen hat. Bei Johannes Stingl steht das Comeback kurz bevor. Gegen die Löwen wird er wohl letztmals nicht zum Kader gehören, dafür soll er dann kommende Woche im Heimspiel gegen Geretsried aller Voraussicht mit dabei sein. Ansonsten steht dem Sturm in München das gleiche Personal wie in den vergangenen Wochen zur Verfügung.