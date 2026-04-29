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Ligavorschau
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Mach`s nochmal, Sturm! - Schalding wohl ohne Gallmaier
32. Spieltag: Hauzenberg reist zu Titelfavorit TSV 1860 München II und schöpft Mut aus dem Hinspiel +++ Schaldings nächstes "Must Win"-Heimspiel gegen Türkspor Augsburg
von Mathias Willmerdinger · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
Entwischt ist der FC Sturm im Hinspiel den Junglöwen - auf eine ähnliche Überraschung wie beim 1:0-Hinspielsieg hofft der Sturm nun auch am Donnerstag im Rückspiel in München. – Foto: Robert Geisler
Ungeachtet der brisanten sportlichen Lage in der Bayernliga Süd steht am morgigen Donnerstagabend (Anpfiff 19:30 Uhr) ein Saison-Highlight für den FC Sturm Hauzenberg an. Der Sturm gastiert an der Grünwalder Straße 114 bei der Profireserve des TSV 1860 München. Während die Junglöwen den nächsten Schritt Richtung Meisterschaft machen wollen, können die Hauzenberger eigentlich nur überraschen.
Der SV Schalding-Heining ist erst am Samstag dran. Zuhause erwartet der SVS die schwer abstiegsbedrohten Schwaben von Türkspor Augsburg und will nach zwei Remis in Folge endlich den Befreiungsschlag landen. Gleichzeitig könnten die Schaldinger mit einem Heimsieg ordentlich Schützenhilfe für die Nachbarn aus Hauzenberg betreiben.
Der Sturm enttäuschte zuletzt in der vergangenen Englischen Woche und kassierte nach der deutlichen 0:5-Pleite in Pipinsried auch gegen Ismaning eine empfindliche 1:2-Heimniederlage. Schon ein Teilerfolg bei den Sechzigern wäre daher eine Überraschung. Gute Erinnerungen hat der Außenseiter ans Hinspiel: Im Oktober bezwang der Sturm die Junglöwen vor 1.300 Zuschauern mit 1:0 - ein Mutmacher. Hauzenbergs Trainer Dominik Schwarz lässt vor der besonderen Auswärtsfahrt nach München-Giesing wissen: "Die Kayabunar-Elf ist das Maß aller Dinge in dieser Bayernligasaison, denn die Junglöwen spielen mannschaftstaktisch den besten Fußball und verfügen darüber hinaus mit 20 Gegentreffern auch über die beste Defensive der Liga. Nach der vermeidbaren Niederlage gegen Ismaning wollen wir im Kollektiv versuchen uns bestmöglich aus der Affäre zu ziehen, wohlwissend um die Schwere der Aufgabe."
Personalien FC Sturm Hauzenberg: Die Niederbayern aus dem Unteren Bayerischen Wald müssen auf Christoph Traxinger verzichten, der sich im Abschlusstraining eine Muskelverletzung zugezogen hat. Bei Johannes Stingl steht das Comeback kurz bevor. Gegen die Löwen wird er wohl letztmals nicht zum Kader gehören, dafür soll er dann kommende Woche im Heimspiel gegen Geretsried aller Voraussicht mit dabei sein. Ansonsten steht dem Sturm in München das gleiche Personal wie in den vergangenen Wochen zur Verfügung.
Zumindest einen Zähler konnte der SV Schalding zuletzt aus Deisenhofen mitnehmen. – Foto: Werner Kroiß
Wieder war`s nix mit dem erlösenden Sieg, den der SV Schalding so sehr herbeisehnt. Zwei Unentschieden gegen Nördlingen (2:2) und eben zuletzt in Deisenhofen (1:1) kann das Interimstrainer-Trio Albert Krenn, Manuel Mörtlbauer und Markus Gallmaier vorweisen. Die Vorgabe zuhause gegen den Tabellenvorletzten Türkspor Augsburg ist glasklar. "Ein Dreier muss her, ein Punkt wäre zu wenig", betont Albert Krenn, der aus Deisenhofen viel Positives mitnehmen konnte: "Die Herangehensweise war gut, auch die Motivation hat gepasst. Unser kommender Gegner Augsburg hat sicher auch seine Probleme und wahrscheinlich auch weniger zu verlieren als wir. Aber wir wollen uns gar nicht so sehr mit dem Gegner beschäftigen, sondern müssen in erster Linie unsere Hausaufgaben machen."
Personalien SV Schalding-Heining: Markus Gallmaier musste in Deisenhofen noch vor der Pause wegen einer Zerrung ausgewechselt werden, sein Einsatz ist unwahrscheinlich! Auch hinter dem Einsatz von Erkam Hoxha steht ein Fragezeichen, der sich beim Spiel der zweiten Mannschaft zuletzt ebenfalls gezerrt hat. Langzeitverletzt fallen Simon Dorfner, Vincent Ketzer und Sebastian Sommer aus.