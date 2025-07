Mach`s gut, Herbert!

1999 war Eder an die Vereinsspitze getreten und war maßgeblich daran beteiligt, den damals finanziell angeschlagen Ex-Bundesligisten vor der Insolvenz zu bewahren. Insgesamt zeichnete er sich in zwei Amtsperioden über 18 Jahre lang für die Geschicke der Grün-Weißen verantwortlich. Nach dem bitteren Abstieg in die Oberliga kehrten die Saarpfälzer in die Regionalliga zurück, in der sie auch heute noch ein fester Bestandteil sind. Wenn es bei seiner Mannschaft und den Trainern sportlich nicht wunschgemäß lief, versuchte Eder stets, ohne vorschnelle Handlungen wieder die Situation zu beruhigen und mit dem gerade tätigen Personal die Kurve zu kriegen. Im Mai 2022 war Eder schließlich zum Ehrenmitglied seines FC Homburg ernannt worden. Nun ist der ehemalige Vereinsvorsitzende im Alter von gerade einmal 73 Jahren verstorben - in Erinnerung bleiben viele Gespräche mit ihm. Liebend gerne hätte er noch einmal mit seinen Grün-Weißen einen Aufstieg mitgefeiert. Sollten die Saarpfälzer in der nun anstehenden Saison den lang angestrebten Aufstieg in die 3. Liga realisieren, dann wird "de Herbert" mit Sicherheit im Himmel auch ein paar Freudenträchen verdrücken.

Am 5. November 2020 hatte Eder bei "seinem Verein" das Amt des 1. Vorsitzenden niedergelegt. Nach dem Regionalliga-Aufstieg im Sommer 2010 war der erste Amtsrücktritt erfolgt. Nach zwei Jahren im Aufsichtsrat des FC Homburg war er im Februar 2013 erneut zum 1. Vorsitzenden des saarländischen Traditionsvereins berufen worden. Im Alter von 68 Jahren schied Eder dann aus familiären Gründen aus dem Vorstand aus.