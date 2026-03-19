Macher, Motivator, Marathonmann 

Ein Mann mit Tempo und Torgefahr: Kapitän Niklas Kandels zählt bei der SG Ringhuscheid zu den unumstrittenen Führungspersönlichkeiten. – Foto: Hans Krämer

Sein Trainer charakterisiert ihn als trainingsfleißigen und stets motivierenden Führungsspieler mit eingebauter Torgarantie. „Niklas besticht zudem durch gute Tiefenläufe, eine hohe Laufbereitschaft sowie Schnelligkeit. Er hat sich zum absoluten Leistungsträger entwickelt“, ist Marco Wallesch, Trainer der Vereinigten aus Ringhuscheid, Ammeldingen. Karlshausen und Neuerburg, von seinem Käpt‘n überzeugt.

Kandels ist ein Dauerbrenner, hat mit seiner SG im vergangenen Jahr den ersehnten Aufstieg in die A-Liga geschafft. Das SG-Urgestein hat nie woanders gespielt, seit er mit fünf Jahren bei der heimischen SpVgg Ammeldingen mit dem Kicken begann und anschließend alle Jugendkategorien durchlief. Sein erster Trainer Arno Steins begleitete Kandels über die komplette Jugendzeit, anschließend war es Frank Niesen, der den offensiven Mittelfeldspieler unter seine Fittiche nahm. In der dritten Saison schießt der 26-Jährige unter Marco Wallesch die Tore. „Ob Frank in meinen ersten Seniorenjahren oder nun Marco: Beide überzeugen nicht nur mit fachlicher Kompetenz, auch die Menschenführung wird bei ihnen großgeschrieben. Es ist ganz entscheidend Marcos Verdienst, dass wir in die A-Klasse aufgestiegen sind“, lobt Kandels seinen jetzigen Übungsleiter.

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