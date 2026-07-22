"Machen einen guten Eindruck": Positives Zwischenfazit beim FC Kray

Sechsfacher Jubel beim FC Kray gegen Sodingen. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Nach Rang zwölf in der Vorsaison setzt der FC Kray den eingeschlagenen Weg mit einer Reihe gezielter Verstärkungen fort. Im Sommer ist der ehemalige Regionalligist deswegen einen selbst gewählten Verjüngungskurs durchlaufen.

Mit unter anderem Tymofii Malykh (Fortuna Düsseldorf U19), Chance Akwari (SG Unterrath U19) und Moonhyung Cha (Ratingen 04/19 U19) kamen mehrere junge Akteure hinzu, die ebenso Entwicklungspotenzial mitbringen wie die drei Talente aus der eigenen A-Jugend. Hinzu stoßen mit Sekvan Azad Rascho, der in der Vorsaison acht Treffer für die SF Niederwenigern in der Landesliga erzielte, und Rückkehrer Mateusz Tietz (SV Scherpenberg) zwei Spieler, die der Mannschaft auch mit ihrer Erfahrung helfen sollen. Tietz übernimmt zudem eine Doppelfunktion im Trainerteam. Auch Ayman Jalti (Vogelheimer SV) kennt die Landesliga aus der Vergangenheit.

Das unterliegt auch dem Ziel des Vereins, erklärt Cheftrainer Dimitrios Pappas. "Wir wollen junge, hungrige Spieler haben, die Bock haben zu lernen, Bock haben zu arbeiten und sich jeden Tag verbessern wollen." Gleichzeitig habe der FC Kray bewusst einige erfahrene Spieler verpflichtet, "damit die Mischung stimmt".

Mi., 29.07.2026, 19:00 Uhr FC Kray FC Kray Mülheimer FC 97 Mülheimer FC 19:00 PUSH

"Die ersten Wochen machen einen guten Eindruck", sagt Pappas. Durch die Urlaubszeit könne allerdings noch nicht immer in voller Besetzung gearbeitet werden, außerdem müssten sich die neuen Spieler zunächst an die Spielweise gewöhnen. "Trotzdem sind wir zufrieden und sehen, dass wir auf einem guten Weg sind."

Mit Tietz bekomme der FCK "einen, der den Verein kennt und genau weiß, wie wir ticken". Weil ihn viele Spieler noch aus gemeinsamen Zeiten kennen, falle ihnen der Austausch leicht. Verstärkung erhält das Trainerteam außerdem durch Torwarttrainer Rapha Koczor. "Beide bringen ihre Erfahrungen mit, haben Ideen und sehen vielleicht auch mal Dinge, die einem selbst im Alltag durchrutschen."

Ergebnisse zweitrangig, Entwicklung im Fokus

Die bislang drei Testspiele liefern bereits erste Erkenntnisse. Gegen den SC 1920 Oberhausen (4:5) verspielte Kray trotz einer zwischenzeitlichen 4:2-Führung noch ein positives Ergebnis, auch gegen den Westfalenligisten SSV Buer reichte eine 3:1-Führung am Ende nicht zum Sieg (3:4). Beim jüngsten 6:1 gegen Bezirksligist SV Sodingen kam hingegen die Offensive deutlich besser zum Vorschein. Unter anderem traf Zugang Ayman Jalti doppelt.

Für Pappas stehen die Ergebnisse allerdings nicht im Mittelpunkt. "Viel wichtiger ist, dass die Dinge, die wir unter der Woche trainieren, am Wochenende auf dem Platz zu sehen sind." Das habe gegen Sodingen offensiv bereits gut funktioniert. "Defensiv war das noch nicht alles rund, da haben wir dem Gegner auch ein paar Chancen zu viel gegeben."

Mit Blick auf die Pflichtspielphase erwartet die Krayer eine Reihe ungewohnter Gegner. Der Essener Block bleibt in der Landesliga-Staffel 2 dabei gleich, doch durch Aufeinandertreffen mit den Team aus den Kreisen Grevenbroich/Neuss, Düsseldorf, Wuppertal/Niederberg und Remscheid/Solingen kommt die Konkurrenz in einer neuen Konstellation zusammen. "Die neue Liga ist auf jeden Fall spannend. Klar kennt man einige Vereine, auch wenn man sie in den letzten Jahren nicht jede Woche verfolgt hat", sagt Pappas.

Im Detail möchte sich der 46-Jährige aber erst mit den neuen Gegnern beschäftigen, wenn die Duelle unmittelbar bevorstehen. Für den Moment geht es zunähst viel eher darum, die eigenen Abläufe weiter zu verinnerlichen. Entsprechend fällt auch die Marschroute aus: "Für uns steht ganz klar die Entwicklung der Mannschaft im Vordergrund." Sportlich sei das Ziel dennoch eindeutig. "Wir wollen eine gute Saison spielen und den Klassenerhalt so früh wie möglich eintüten. Wenn uns das gelingt, haben wir eine richtig gute Grundlage für die Zukunft."

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