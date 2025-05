Zieht Jüchen in die Oberliga ein? – Foto: Markus Becker

Machen die Jüchener die Oberliga klar? Am Sonntag können die Landesliga-Fußballer des VfL am Ziel ihrer Träume ankommen. Mit einem Sieg bei Victoria Mennrath wäre dem Tabellenführer der erster Aufstieg der Vereinsgeschichte in die 5. Liga nicht mehr zu nehmen. Verlinkte Inhalte Landesliga 1 Mennrath VfL Jüchen

Knapp sechs Jahre ist es jetzt her, da lag der VfL Jüchen/Garzweiler am Boden. Zwar wurde der frühere Erfolgscoach Georg Krahwinkel noch mal reaktiviert, doch auch er konnte nicht verhindern, dass es die Jüchener in ihrem vierten Jahr in der Fußball-Landesliga erwischte. Doch es wurden die richtigen Schlüsse aus dem Abstieg gezogen, seitdem ging es kontinuierlich bergauf. Nach der Landesliga-Rückkehr im Jahr 2023 und vier Kreispokalsiegen in Folge schicken sich die Jüchener nun an, den größten Erfolg der Vereinsgeschichte klarzumachen. Wenn sie am Sonntag bei Victoria Mennrath gewinnen, ist ihnen der Aufstieg nicht mehr zu nehmen, dann wird der Klub nach der Sommerpause erstmals eine Mannschaft in der Oberliga ins Rennen schicken.

Erst der Aufstieg, dann der Titel Morgen, 15:30 Uhr Victoria Mennrath Mennrath VfL Jüchen-Garzweiler VfL Jüchen 15:30 PUSH

Ob es als Meister nach oben geht, steht dann zwar noch nicht fest. Weil aber durch die Lage in den höheren Ligen schon länger klar ist, dass aus beiden Landesliga-Gruppen auch die beiden Zweitplatzierten ein Ticket für die fünfthöchste Spielklasse in Deutschland erhalten, würden drei weitere Zähler das Punktekonto auf 65 erhöhen und bei danach noch zwei ausstehenden Spieltagen für Planungssicherheit sorgen. Egal wie die Verfolger aus Holzheim (57 Punkte), Düsseldorf (55 Punkte) und Remscheid (53 Punkte) dann noch spielen, auf Rang drei kann der VfL nicht mehr zurückfallen. „Jetzt wollen wir uns erstmal den Aufstieg sichern, über den Titel unterhalten wir uns dann in der nächsten Woche“, erklärt Trainer Daniel Klinger, der sich anschickt, die gute Vorarbeit von Marcel Winkens zu vollenden. Der musste wegen Meinungsverschiedenheiten Anfang April gehen, nachdem er einige Wochen zuvor unabhängig vom Saisonausgang seinen Abschied angekündigt hatte. Doch auch diese Krisensituation überstanden die Jüchener, eroberten dank des Sieges im direkten Duell gegen den FC Kosova die Tabellenführung zurück und blieben stabil, während die Düsseldorfer, die am Samstag (16.15 Uhr) in Holzheim mächtig unter Druck stehen, in der Folge dauerhaft schwächelten. Auch ein Grund dafür, dass schon am Sonntag in Mennrath der Coup perfekt gemacht werden kann. Je nachdem wie die Partie in Holzheim ausgeht, kann sogar ein Unentschieden reichen. Allerdings bleibt sich Daniel Klinger treu, er will das Fell des Bären nicht verteilen, bevor er erlegt ist. „Wir erleben es immer wieder, dass im Fußball viel passieren kann“, sagt er und hat das aktuelle Beispiel aus den Niederlanden im Sinn, wo Ajax Amsterdam in der Eredivisie einen großen Vorsprung auf Eindhoven verspielt hat und PSV am Sonntag mit einem Sieg bei Sparta Rotterdam Meister werden könnte.