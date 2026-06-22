Machbarkeitsstudie bestätigt: Grünwalder Stadion soll auf 27.000 Plätze ausgebaut werden

Der Traum eines ausgebauten Stadions lebt bei den Löwen weiter. (KI) – Foto: TSV 1860 e.V.

Der Traum von einem ausgebauten Grünwalder Stadion lebt weiter: Das umgebaute Stadion wäre erst- und zweitligatauglich. Geplanter Baubeginn ist 2028.

Moderne Glasfront, grüne Krallen halten ein Rundumdach – und mittendrin die antike Anzeigetafel in einer für 13.000 Fans ausgebauten Westkurve. Was jahrzehntelang wie ein Giesinger Luftschloss wirkte, könnte nun tatsächlich Realität werden. Das Ergebnis der Machbarkeitsstudie liegt vor.

Wie Absolut Sechzig bereits vor zehn Tagen berichtet hatte, ist das Ergebnis positiv für den TSV 1860, der die Studie zusammen mit der Stadt in Auftrag gegeben hatte. Das umgebaute Grünwalder Stadion wäre erst- und zweitligatauglich, würde auf 27 000 Plätze erweitert – mit Logen und Co2-neutraler Ausgestaltung. „Es soll ein Juwel werden“, betont Walter Lechner, der die Planungskommission leitet.