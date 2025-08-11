Maaslingen souverän - Peckeloh verhindert Niederlage gegen Kaunitz

Einzig der klare Sieg von Meisterschaftskandidat SC RW Maaslingen gegen Aufsteiger FC Nordkirchen fiel in die Kategorie "Absolut erwartet". Dass Topfavorit SC Peckeloh gegen Aufsteiger FC Kaunitz mit einem späten Tor die Heimniederlage so gerade noch verhindern konnte, war nur einer von mehreren unerwarteten Spielverläufen.

Aufsteiger Eintracht Ahaus wandelte gegen den SV Mesum in der Schlussphase einen Rückstand in einen 3:2-Heimsieg um. Ebenso konnte Mitaufsteiger VfL Theesen dem langjährigen Westfalenligisten GW Nottuln ein 1:1-Remis abtrotzen.

Der durchaus als Aufstiegskandidat gehandelte SV Rödinghausen II verlor gegen den FC Preußen Espelkamp überraschend mit 2:3. Das letztjährige Kellerkind SuS Neuenkirchen startete mit einem 2:0-Heimerfolg gegen die SF Ostinghausen.

Der Verein aus dem Fußball-Kreis Soest wird wie der SV Westfalia Soest durchaus im oberen Drittel erwartet. Doch auch die Westfalia tat sich schwer, lief von Beginn an gegen den FSC Rheda einem Rückstand hinterher und egalisierte spät ein 1:3, so dass die Punkte geteilt wurden.

Last but not least kam der SC Westfalia Kinderhaus bei Borussia Emsdetten nicht über ein 2:2 hinaus. Die hoch gehandelten Münsteraner waren schon im vergangenen Jahr nicht aus den Startlöchern gekommen. Interessante Ergebnisse in der Westfalenliga 1, die allesamt Lust auf mehr machen.