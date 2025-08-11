Maaslingen souverän - Peckeloh verhindert Niederlage gegen Kaunitz

Einzig der klare Sieg von Meisterschaftskandidat SC RW Maaslingen gegen Aufsteiger FC Nordkirchen fiel in die Kategorie "Absolut erwartet". Dass Topfavorit SC Peckeloh gegen Aufsteiger FC Kaunitz mit einem späten Tor die Heimniederlage so gerade noch verhindern konnte, war nur einer von mehreren unerwarteten Spielverläufen.
Aufsteiger Eintracht Ahaus wandelte gegen den SV Mesum in der Schlussphase einen Rückstand in einen 3:2-Heimsieg um. Ebenso konnte Mitaufsteiger VfL Theesen dem langjährigen Westfalenligisten GW Nottuln ein 1:1-Remis abtrotzen.
Der durchaus als Aufstiegskandidat gehandelte SV Rödinghausen II verlor gegen den FC Preußen Espelkamp überraschend mit 2:3. Das letztjährige Kellerkind SuS Neuenkirchen startete mit einem 2:0-Heimerfolg gegen die SF Ostinghausen.
Der Verein aus dem Fußball-Kreis Soest wird wie der SV Westfalia Soest durchaus im oberen Drittel erwartet. Doch auch die Westfalia tat sich schwer, lief von Beginn an gegen den FSC Rheda einem Rückstand hinterher und egalisierte spät ein 1:3, so dass die Punkte geteilt wurden.
Last but not least kam der SC Westfalia Kinderhaus bei Borussia Emsdetten nicht über ein 2:2 hinaus. Die hoch gehandelten Münsteraner waren schon im vergangenen Jahr nicht aus den Startlöchern gekommen. Interessante Ergebnisse in der Westfalenliga 1, die allesamt Lust auf mehr machen.
Der 1. Spieltag im Überblick:
SC Peckeloh – FC Kaunitz 2:2
SC Peckeloh: Giuliano Rodehutskors, Gerrit Weinreich, Vincent Hall, Kelvin Klein (46. Anes Dautovic), Erik Alexander Mannek, Andi Mehmeti, David Haxhibeqiri (62. Erik Peters) (73. Tom Haßheider), Leandro Ricker-Rasteiro (62. Maximilian Helf), Tom Bauer (46. Harun Kizilboga), Finn Jaster, Nikolas Korniyenko - Trainer: Vittorio Lombardi
FC Kaunitz: Alexander Leier, Felix Frosch, Till Maasjost, Rodrigo Nunes Romano, Pascal Hanna (61. Maurice Cord-Brüning), Felix Sczepurek, Joel Kirsch (71. Norick Epke), Oliver Bollwicht (81. Dennis Martens), Leon Schmidt, Fabio Kristkowitz (86. Lennart Brink), Gian Manuel Pieper (71. Maik Bakin) - Trainer: Marcel Koch - Trainer: Levent Cayiroglu - Trainer: Peter Kamp
Schiedsrichter: Hüseyin Sahin - Zuschauer: 200
Tore: 0:1 Pascal Hanna (16.), 0:2 Fabio Kristkowitz (26.), 1:2 Nikolas Korniyenko (34.), 2:2 Harun Kizilboga (85.)
SV Westfalia Soest – FSC Rheda 3:3
SV Westfalia Soest: Benjamin Aust, Joshua Becker, Maurice Buckesfeld, Nils Topp, Luke Neitzner (78. Felix Fleck), Eckhard Geisthövel (26. Arne Krick) (83. Tom Teipel), Kevin Mehlhorn, Lukas Brenk, Marlon Hellmann (63. Emre Coskun), Felipe Patricio Tobar Cabello, Gianluca Greco (63. Gianni-Alessandro Jácome-Fontana) - Trainer: Dustin Hamel - Trainer: Rene Diasonama - Trainer: Daniel Wiengarn
FSC Rheda: Laurin Wiedemann, Niklas von Mutius, Justus Kappel-Sudbrock, Nico Wennier, Engin Güney, Marcel Lücke, Matteo Ellefred (88. Andrej Falkowsky), Nemanja Milic (66. Camron Parkes), Nils Müller (55. Luis Sievers), Martin Aciz, Lukas Acar (64. Dennis Fischer) - Trainer: Christopher Hankemeier
Schiedsrichter: Moritz Ludorf - Zuschauer: 250
Tore: 0:1 Nemanja Milic (1.), 1:1 Lukas Brenk (21.), 1:2 Luis Sievers (58.), 1:3 Nemanja Milic (59.), 2:3 Gianni-Alessandro Jácome-Fontana (73.), 3:3 Felix Fleck (87.)
SV Rödinghausen II – Preußen Espelkamp 2:3
SV Rödinghausen II: Hannes Kramp, Luis Sikora (46. Julian Philipp Frommann), Lennart Braunsmann, Roman-Stevan Jankowski, Johannes Kerlen (66. Tim Schmid), Ziad Baris (46. Samih Uslu), Fynn Hagen Rausch-Bönki, Jannik Kienker (84. Christoph Rüther), Damian Bittner, Arvin Moulai, Alessio Zschieschang (58. Harun Köse) - Trainer: Lennard Warweg
Preußen Espelkamp: Nik Jonas Deubel, Rene Freimuth, Dennis Schmidt, Maik Stoll, Benjamin Mesic (76. Crispin Beyse), Semir Ucar, Tristan Zopf, Rojhat Agackiran, Malik Baytar, Horly Ngouba Moudouhy (94. Yilmaz Karak), Hasan Köse (87. Lennon Blaha) - Trainer: Christian Franz-Pohlmann
Schiedsrichter: Gürhan Celik (Minden) - Zuschauer: 75
Tore: 0:1 Hasan Köse (17. Foulelfmeter), 0:2 Rojhat Agackiran (28.), 1:2 Damian Bittner (47.), 2:2 Arvin Moulai (68.), 2:3 Maik Stoll (82.)
VfL Theesen – Grün-Weiß Nottuln 1:1
VfL Theesen: Luis Weber, Tom Fuhrmann (90. Jannik Tödtmann), Ibrahim Sori-Kaba, Eric Jesper Darlath, Timur Rieger (90. Timon Luca Siebert), Kai-Niklas Janz, Riad Bentria (83. Serge Armand Bakinde), Benedikt Genz, Mattis Beckmann, Soufian Kaba (83. Iven Sielemann), Taha Ajdar Moulla - Trainer: Engin Acar
Grün-Weiß Nottuln: Julian Jaworek, Fabian Kemper, Justus Rehers, Max Meßing, Valentyn Yarokha (56. Alec Nattefort), Christian Messing, Richard Joaquim, Jakob Metze, Lukas Höing (46. Kevin Stenzel) (84. Noah Hörsting), Noah-Jacob Afiemo (87. Mats Hölscher), Marc Perick (93. Lukas Cofalik) - Trainer: Darius Schwering
Schiedsrichter: Tristan Eppelt (Bad Oeynhausen) - Zuschauer: 123
Tore: 1:0 Mattis Beckmann (21.), 1:1 Noah-Jacob Afiemo (28.)
RW Maaslingen – FC Nordkirchen 3:0
RW Maaslingen: Joshua Jonas Wehking, Lukas Franzmeier, Kilian Tschöpe, Magnus Giersdorff, Elms Jeroen Bornemann, Jesper Fuchs (85. Noah Wesemann), Bastian Schreiber, Jan-Malte Schwier (75. Connor Wlotzka), Kadir Yildirim (81. Nico Putrino), Paul-Joan Heineking (75. Joel Waterbär), Faton Islamaj (70. Bastian Rode) - Trainer: Sergej Bartel
FC Nordkirchen: Philipp Sandhowe, Lars Wannigmann (85. Daniel Jonas Seidel), Nico Plechaty, Luca Pascal Dombrowski, Jaime Carlos Borm (46. Simon Mors), Noel Lahr, Luca-Hermann Gennermann (76. Linus Hensler), Luis Schäfer (46. Benedikt Övermann), Robin Schwick (60. Paul Wiemer), Robin Cordes, Antonio Abazi - Trainer: Mario Plechaty
Schiedsrichter: Daniel Harting (Aerzen) - Zuschauer: 281
Tore: 1:0 Faton Islamaj (36.), 2:0 Paul-Joan Heineking (52.), 3:0 Jan-Malte Schwier (58.)
SuS Neuenkirchen – SF Ostinghausen 2:0
SuS Neuenkirchen: Lukas Greiwe, Felix Wiggers, Fynn Michael Onken, Jan Wiegers, Tom Köllmann (67. Mehmet Kaya), Marco Diekmann, Luca Bültel, Malte Nieweler (58. Matthis Meiring), Joshua Roß (90. Jan Rauße), Marvin Egbers (70. Noah Scheipers), Lennart Theismann (88. Lukas Feiting) - Trainer: Alexander Zerche
SF Ostinghausen: Maximilian Koch, Malte Wieling, Dennis Bauer (46. Luis Scheiermann), Friedrich Bömer Schulte, Marcel Meuter (67. Felix Diening), Tom Franke, Tobias Lyttwin (84. Dario Markovski), Elias Polaczy, Fabio Francesco la Mendola, Kai-Bastian Evers, Lars Schröder - Trainer: Kai-Bastian Evers
Schiedsrichter: Hendrik Maaz (Bergkamen) - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Lennart Theismann (10.), 2:0 Joshua Roß (48.)
Borussia Emsdetten – Westfalia Kinderhaus 2:2
Borussia Emsdetten: Luca Dömer, Hendrik Ohde, Mattes Langelage, Henrik Laumann (63. Mats Hagel), Vincent Schulte, Kai Leon Deradjat (78. Arian Tim Kraushaar), Julian Dirks, Julius Hölscher, Samir Haxha (66. Attila Szabo), Markus Weidel (93. Arne Wolf Heinrich Bernhard Moselage), Avni Kürsat Özmen (89. Dominik Tiekötter) - Trainer: Marc Wiethölter
Westfalia Kinderhaus: Nicolas Harksen, Nelson Odinks Peters (60. Pedro Henrique de Souza Silva), Phil Ebbe Möllers, Jens Böckmann, Yannick Lachowicz, Jendrik Witt, Henri Aaron Isert (75. Brolyn Ojiako), Tim-Lennart Siekmann, Luis Jan Haverland, Semih Daglar, Farid Abdvis Zadeh (85. Maximilian León Picht) - Trainer: Philip Just - Trainer: Massih Wassey
Schiedsrichter: Maximilian Koch (Burbach) - Zuschauer: 265
Tore: 0:1 Luis Jan Haverland (27.), 1:1 Avni Kürsat Özmen (35.), 2:1 Kai Leon Deradjat (37.), 2:2 Jendrik Witt (70.)
Eintracht Ahaus – SV Mesum 3:2
Eintracht Ahaus: Igor Levchenko, Timo Brillert, Christopher Ransmann, David Farwick, Janis Jan Noack, Lennart Varwick, Jannik Wigbels (62. Christian Rosing), Christopher Behrendt (90. Teun Olthuis), Luca Ehler, Tarek El-Abdulah, Moritz Wagner (75. Janis Jan Noack) - Trainer: Frank Wegener
SV Mesum: Hannes Schäperklaus, Tobias Göttlich, Tim Egbers (86. Jan Fislage), Philip Grewe, David Katerkamp (66. Julian Wolf), Adrian Knüver (46. Mathis Vater), Jordi Dindic, Kevin Ostendorf, Lars Jenders, Julin Muthulingam, Dominic Schmidt (72. Kim Schürhörster) - Trainer: Pascal Wilmes
Schiedsrichter: Dominic Nosing - Zuschauer: 250
Tore: 1:0 Christopher Behrendt (7.), 1:1 Kevin Ostendorf (56.), 1:2 Julin Muthulingam (66. Foulelfmeter), 2:2 Christopher Behrendt (72.), 3:2 Moritz Wagner (75.)