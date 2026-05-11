Maaslingen mit Nullnummer - Espelkamp so gut wie abgestiegen

Der SC RW Maaslingen ist auf dem besten Wege in die Oberliga Westfalen. Beim tief stehenden SV Mesum, der einzig auf das torlose Remis aus war, fand der Spitzenreiter aber keine Mittel, um die drei Punkte mitzunehmen, so dass der SC Westfalia Kinderhaus (2:0 beim FC Nordkirchen) den Rückstand auf fünf Punkte verkürzt hat.
Die Vizemeisterschaft ist den Münsteranern kaum noch zu nehmen, da der SC Peckeloh gegen die SF Ostinghausen nach einem verschossenen Strafstoß und über 50-minütiger Überzahl nicht über ein 1:1-Remis hinauskam. Nachdem der SV Rödinghausen den Regionalliga-Klassenerhalt zu 99 Prozent in der Tasche hat, ist das Aufstiegsspiel der Westfalenliga-Vizemeister inzwischen auch gesichert. Dieses ist für Donnerstag, den 4. Juni (Fronleichnam), 15 Uhr, auf einem neutralen Platz angesetzt.
Im Tabellenkeller verlor der FC Preußen Espelkamp den Abstiegs-Krimi gegen Borussia Emsdetten mit 2:4. Die Hausherren glichen zweimal aus, mussten sich in der Schlussphase aber doch geschlagen geben und werden bei acht Punkten Rückstand auf das rettende Ufer mit großer Wahrscheinlichkeit nach sechs Jahren in die Landesliga zurückkehren.
Doch auch für Emsdetten und für den SV Westfalia Soest, der das immens wichtige Sechs-Punkte-Spiel gegen den zuvor drei Punkte besser dastehenden SV Rödinghausen II mit 2:3 verlor, wird es äußerst eng, da der Rückstand auf das rettende Ufer weiterhin satte fünf Punkte beträgt.
Denn der VfL Theesen (3:0 beim FC Eintracht Ahaus) und der SuS Neuenkirchen (1:0 beim FSC Rheda) landeten "Big Points" und verschafften sich wichtige Luft im Abstiegskampf.
Last not least holte der FC Kaunitz bei GW Nottuln ein torloses Remis und hat den Klassenerhalt mit 35 Zählern auf dem Konto so gut wie sicher.
FC Nordkirchen – Westfalia Kinderhaus 0:2
FC Nordkirchen: Veith Walde, Luca Pascal Dombrowski, Lars Rustige (62. Noel Lahr), Linus Hensler, Daniel Jonas Seidel, Luca-Hermann Gennermann, Ufuk Ekincier (76. Jaime Carlos Borm), Simon Mors (84. Benedikt Övermann), Con Helmer Thomas Lappen (25. Dzan-Laurin Alic), Robin Schwick (69. Lars Wannigmann), Robin Cordes - Trainer: Mario Plechaty
Westfalia Kinderhaus: Steffen Scharbaum, Florian Graberg, Levent Taylan Öztürk, Jens Böckmann, Nick Rensing, Jendrik Witt (88. Paul Wietzorek), Tim-Lennart Siekmann, Farid Abdvis Zadeh (72. Emre Gündogdu), Luis Jan Haverland (85. Henri Aaron Isert), Semih Daglar (88. Kadir Kosar), Moritz Alexander Orschel (84. Pedro Henrique de Souza Silva) - Trainer: Philip Just - Trainer: Massih Wassey
Schiedsrichter: Frederik Wübbelt - Zuschauer: 122
Tore: 0:1 Nick Rensing (54.), 0:2 Jendrik Witt (58. Foulelfmeter)
SC Peckeloh – SF Ostinghausen 1:1
SC Peckeloh: Giuliano Rodehutskors, Kelvin Klein (66. Sergio Baris Gucciardo), Mick Schüttpelz (71. Nikolas Korniyenko), Volodymyr Dehtiarov, Giulien Kaps, Andi Mehmeti, Maximilian Helf (54. Leandro Ricker-Rasteiro), Erik Peters, Ekin Zan (82. Gerrit Weinreich), Harun Kizilboga, Tom Bauer (54. Dimitrios Nemtsis) - Trainer: Vittorio Lombardi
SF Ostinghausen: Marcel-Maik Brylka, Filip Pieprzka, Malte Wieling, Jari Limbrock (60. Hannes Tyrell), Tom Franke (73. Dario Markovski), Tobias Lyttwin, Elias Polaczy (88. Felix Diening), Kai-Bastian Evers, Friedrich Bömer Schulte, Luis Scheiermann (46. Marcel Meuter), Damian Artur Biniek (84. Sefai Colak) - Spielertrainer: Kai-Bastian Evers
Schiedsrichter: Dominic Nosing - Zuschauer: 220
Tore: 0:1 Elias Polaczy (12.), 1:1 Volodymyr Dehtiarov (23.)
Rot: Tobias Lyttwin (38./SF Ostinghausen/Notbremse)
Besondere Vorkommnisse: Andi Mehmeti (SC Peckeloh) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Marcel-Maik Brylka (39.).
Eintracht Ahaus – VfL Theesen 0:3
Eintracht Ahaus: Rafael Romero Ponce, Marius Kleine Schonnefeld (46. Moritz Wagner), Jannik Wigbels, David Farwick, Jannes Brüning, Janis Jan Noack (80. Jan Kröger), Tarek El-Abdulah, Christian Rosing, Luca Ehler, Simon Lovermann (57. Christopher Ransmann), Christopher Behrendt (84. Danylo Tamylovych) - Trainer: Frank Wegener
VfL Theesen: Luis Weber, Julian Strathoff, Eric Jesper Darlath (63. Tom Fuhrmann), Timur Rieger, Rodi Lales Kirici (82. Timon Luca Siebert), Alessio Giorgio, Kai-Niklas Janz, Riad Bentria (55. Dominik Sander), Jannik Tödtmann (80. Iven Sielemann), Mattis Beckmann (77. Tino Aleksic), Soufian Kaba - Trainer: Timo Niermann
Schiedsrichter: Mehmet Ercan - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Riad Bentria (5.), 0:2 Mattis Beckmann (49.), 0:3 Jannik Tödtmann (79.)
SV Mesum – SC RW Maaslingen 0:0
SV Mesum: Hannes Schäperklaus, Julian Wolf, Tobias Göttlich, Milan Hartke, Rene Pöhlker, Christopher Strotmann, Philip Grewe, Kevin Ostendorf (88. David Katerkamp), Jordi Dindic, Lars Jenders (61. Max Ostendorf) (81. Bennet Wesselkämper), Julin Muthulingam (89. Manuel Leusmann) - Trainer: Pascal Wilmes
SC RW Maaslingen: Bohdan Ostrenko, Lukas Franzmeier, Kilian Tschöpe, Jan-Christoph Stühmeier, Marcel Hofrath, Bastian Schreiber (78. Grigorijs Degtjarevs), Kadir Yildirim (59. Joel Waterbär), Atakan Kurnaz (46. Faton Islamaj), Paul-Joan Heineking (61. Burak Mete Cosar), Berkan Ersoy (83. Jesper Fuchs), Rion Latifaj - Trainer: Sergej Bartel
Schiedsrichter: Justus Rehermann - Zuschauer: 95
Tore: keine Tore
FSC Rheda – SuS Neuenkirchen 0:1
FSC Rheda: Laurin Wiedemann, Niklas von Mutius, Nico Wennier (87. Philipp Aciz), Marcel Lücke, Corvin Meyer (75. Lars Beuckmann), Marvin Schleining, Nemanja Milic, Nils Müller (81. Matteo Ellefred), Dennis Fischer, Martin Aciz, Luis Sievers - Trainer: Christopher Hankemeier
SuS Neuenkirchen: Lukas Greiwe, Felix Wiggers, Oliver Janning, Jan Wiegers, Paul Winnemöller (92. Jan-Lukas Walterbach), Luca Bültel, Noah Scheipers (75. Desmond Anim Forcho Dabonna Ogbonna), Matthis Meiring, Joshua Roß (81. Bennet Wiggers), Marvin Egbers, Fin Menzel (84. Lukas Feiting) - Trainer: Alexander Zerche
Schiedsrichter: Daniel Harting (Aerzen) - Zuschauer: 156
Tore: 0:1 Noah Scheipers (71.)
DJK GW Nottuln – FC Kaunitz 0:0
DJK GW Nottuln: Alessandro Sidoti, Fabian Kemper, Ludwig Bünker, Justus Rehers (70. Lukas Cofalik), Max Meßing (70. Jakob Metze), Valentyn Yarokha (61. Luca Averesch), Christian Messing, Noah Hörsting (78. Lukas Höing), Richard Joaquim, Kevin Stenzel, Thorin Louis Graßnick (78. Gabriel Cati) - Trainer: Darius Schwering
FC Kaunitz: Alexander Leier, Fabian Bürmann, Till Maasjost, Maurice Cord-Brüning, Rodrigo Nunes Romano, Dennis Martens (78. Felix Sczepurek), Tom Stickling (66. Jean-Pierre Dingerdissen), Joel Kirsch (66. Leon Schmidt), Fabio Kristkowitz, Lennart Brink (83. Norick Epke), Gian Manuel Pieper (83. Luis Mensendiek) - Trainer: Levent Cayiroglu - Co-Trainer: Peter Kamp
Schiedsrichter: Thomas Endberg (Essen) - Zuschauer: 56
Tore: keine Tore
SV Westfalia Soest – SV Rödinghausen II 2:3
SV Westfalia Soest: Claudio Osterhoff, Jann Conrads, Emre Coskun (76. Gianluca Greco), Maurice Buckesfeld, Nils Topp (85. Lukas Reipöhler), Kevin Mehlhorn (81. Arne Krick), Mohammed El Gourari (62. Lukas Brenk), Maximilian Mehlan, Mario Jurss, Tom Teipel (76. Steffen Topp), Gianni Jácomé Fontana - Trainer: Ibrahima Mbaye
SV Rödinghausen II: Hannes Kramp, Tim Brinkjost, Roman-Stevan Jankowski (88. Till Donath), Ziad Baris, Leon Kolesnik, Fynn Hagen Rausch-Bönki (65. Kevin Hübner), Damian Bittner (87. Arda Ermis), Tim Schmid, Moritz Brasas, Arvin Moulai (83. Harun Köse), Samih Uslu (88. Eyüp Can Güner) - Trainer: Florian Langer - Co-Trainer: Michèl Ciomber
Schiedsrichter: Erkan Inceoglu (München) - Zuschauer: 300
Tore: 1:0 Tom Teipel (27.), 1:1 Arvin Moulai (38. Foulelfmeter), 1:2 Fynn Hagen Rausch-Bönki (62.), 1:3 Damian Bittner (83.), 2:3 Gianni Jácomé Fontana (90.+4 Handelfmeter)
FC Preußen Espelkamp – Borussia Emsdetten 2:4
FC Preußen Espelkamp: Nik Jonas Deubel, Rene Freimuth, Maik Stoll, Philip Wölfing, Semir Ucar, Tristan Zopf, Crispin Beyse (68. Olivier Marohn), Malik Baytar, Paul Ristau, David Hajduk (81. Niklas Hille), Hasan Köse - Trainer: Christian Franz-Pohlmann
Borussia Emsdetten: Luca Dömer, Max Siepmann, Vincent Schulte, Mats Hagel, Julian Dirks (92. Oliver Deniz Milek), Julius Hölscher, Tom Bovenschulte, Samir Haxha (81. Jonas Hans), Florian Altemöller, Markus Weidel (71. Arne Wolf Heinrich Bernhard Moselage), Avni Kürsat Özmen (90. Maximilian Jürgens) - Trainer: Marc Wiethölter
Schiedsrichter: Lucas Krämer (Bad Oeynhausen) - Zuschauer: 90
Tore: 0:1 Mats Hagel (3.), 1:1 Malik Baytar (11.), 1:2 Avni Kürsat Özmen (50.), 2:2 Crispin Beyse (55.), 2:3 Tom Bovenschulte (80. Foulelfmeter), 2:4 Oliver Bollwicht (90. Eigentor)