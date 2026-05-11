Maaslingen mit Nullnummer - Espelkamp so gut wie abgestiegen Der 27. Spieltag der Westfalenliga Staffel 1 von red · Heute, 16:35 Uhr · 0 Leser

Kinderhaus festigt Platz 2. – Foto: Stefan Wietzorek

Der SC RW Maaslingen ist auf dem besten Wege in die Oberliga Westfalen. Beim tief stehenden SV Mesum, der einzig auf das torlose Remis aus war, fand der Spitzenreiter aber keine Mittel, um die drei Punkte mitzunehmen, so dass der SC Westfalia Kinderhaus (2:0 beim FC Nordkirchen) den Rückstand auf fünf Punkte verkürzt hat. Die Vizemeisterschaft ist den Münsteranern kaum noch zu nehmen, da der SC Peckeloh gegen die SF Ostinghausen nach einem verschossenen Strafstoß und über 50-minütiger Überzahl nicht über ein 1:1-Remis hinauskam. Nachdem der SV Rödinghausen den Regionalliga-Klassenerhalt zu 99 Prozent in der Tasche hat, ist das Aufstiegsspiel der Westfalenliga-Vizemeister inzwischen auch gesichert. Dieses ist für Donnerstag, den 4. Juni (Fronleichnam), 15 Uhr, auf einem neutralen Platz angesetzt.

>>> zur aktuellen Tabelle Im Tabellenkeller verlor der FC Preußen Espelkamp den Abstiegs-Krimi gegen Borussia Emsdetten mit 2:4. Die Hausherren glichen zweimal aus, mussten sich in der Schlussphase aber doch geschlagen geben und werden bei acht Punkten Rückstand auf das rettende Ufer mit großer Wahrscheinlichkeit nach sechs Jahren in die Landesliga zurückkehren. Doch auch für Emsdetten und für den SV Westfalia Soest, der das immens wichtige Sechs-Punkte-Spiel gegen den zuvor drei Punkte besser dastehenden SV Rödinghausen II mit 2:3 verlor, wird es äußerst eng, da der Rückstand auf das rettende Ufer weiterhin satte fünf Punkte beträgt.

Denn der VfL Theesen (3:0 beim FC Eintracht Ahaus) und der SuS Neuenkirchen (1:0 beim FSC Rheda) landeten "Big Points" und verschafften sich wichtige Luft im Abstiegskampf. Last not least holte der FC Kaunitz bei GW Nottuln ein torloses Remis und hat den Klassenerhalt mit 35 Zählern auf dem Konto so gut wie sicher.