Maaslingen marschiert - Soest gewinnt Kellerduell in Theesen

Spitzenreiter SC RW Maaslingen hat den Oberliga-Aufstieg dicht vor Augen. Einmal mehr sprang die Truppe von Coach Sergej Bartel nur so hoch wie sie musste und hielt den SV Eintracht Ahaus durch das Tor aus der 23. Spielminute von Faton Islamaj in Schach. Erst in der Nachspielzeit machte der Favorit, der defensiv so gut wie nichts zuließ, den Deckel drauf.
Vier Spieltage vor Schluss beträgt der Vorsprung weiterhin sieben Punkte, da auch der SC Westfalia Kinderhaus trotz über 60-minütiger Unterzahl siegreich war (2:0 gegen GW Nottuln). Die Münsteraner bleiben vier Punkte vor dem SC Peckeloh (2:0 beim SV Rödinghausen II).
Spannend bleibt die Frage, was am Ende die Vizemeisterschaft bedeutet. Noch ist kurioserweise jedes Szenario vom Klassenverbleib über Aufstiegsspiel bis hin zum Direktaufstieg möglich.
Im Abstiegskampf setzte der SV Westfalia Soest ein Ausrufezeichen im "Sechs-Punkte-Spiel" beim VfL Theesen. Der Fünf-Punkte-Rückstand auf das rettende Ufer wurde durch den 2:0-Erfolg auf zwei Punkte verkürzt. Nach dem kürzlichen überraschenden Rücktritt von Engin Acar stand beim VfL der bisherige Co-Trainer Timo Niermann hauptverantwortlich an der Seitenlinie. „Das war eine verdiente Niederlage. Wir haben uns wenig bis gar keine Torchance herausgespielt, waren in den Zweikämpfen zu spät", so Niermann gegenüber dem "Soester Anzeiger".
Schlusslicht Borussia Emsdetten darf sich dank des 2:1-Heimsiegs gegen den FSC Rheda auch wieder geringfügige Hoffnungen auf den Klassenerhalt machen, da der der Rückstand auf das rettende Ufer auf fünf Punkte verkürzt wurde. Der FC Preußen Espelkamp erzielte ein Last-Minute-Remis beim FC Kaunitz und rangiert punktgleich mit Emsdetten. Kaunitz ist seit sieben Pflichtspielen ungeschlagen und hat den Klassenerhalt so gut wie in der Tasche.
Der SuS Neuenkirchen hielt seinen Vier-Punkte-Vorsprung auf die Abstiegszone durch den wichtigen 2:0-Erfolg gegen den SV Mesum.
Last but not least trennten sich im oberen Mittelfeld die SF Ostinghausen und der FC Nordkirchen 2:2-unentschieden. Nordkirchen traf in der Nachspielzeit in Unterzahl zum Ausgleich.
Die Partien des 26. Spieltags im Überblick:
VfL Theesen – SV Westfalia Soest 0:2
VfL Theesen: Luis Weber, Julian Strathoff (87. Serge Armand Bakinde), Ibrahim Sori-Kaba, Timur Rieger (64. Berkay Güner), Rodi Lales Kirici (46. Tom Fuhrmann), Alessio Giorgio, Kai-Niklas Janz (80. Tino Aleksic), Jannik Tödtmann, Mattis Beckmann, Soufian Kaba, Taha Ajdar Moulla (46. Riad Bentria) - Trainer: Timo Niermann
SV Westfalia Soest: Claudio Osterhoff, Jann Conrads, Emre Coskun, Maurice Buckesfeld, Nils Topp, Kevin Mehlhorn (85. Eike Uli Mehn), Mohammed El Gourari (80. Arne Krick), Maximilian Mehlan (85. Steffen Topp), Mario Jurss (80. Marlon Hellmann), Tom Teipel (67. Lukas Reipöhler), Gianni Jácomé Fontana - Trainer: Ibrahima Mbaye
Schiedsrichter: Nico Kleinegesse
Tore: 0:1 Gianni Jácomé Fontana (58.), 0:2 Marlon Hellmann (90.+4)
SF Ostinghausen – FC Nordkirchen 2:2
SF Ostinghausen: Marcel-Maik Brylka, Filip Pieprzka, Malte Wieling, Marcel Meuter (86. Felix Diening), Lucas Meuter (46. Jari Limbrock), Tom Franke (75. Philipp Klaus), Tobias Lyttwin, Kai-Bastian Evers, Friedrich Bömer Schulte, Lars Schröder (78. Elias Polaczy), Damian Artur Biniek - Spielertrainer: Kai-Bastian Evers
FC Nordkirchen: Cedric Conner Golbig, Dzan-Laurin Alic (72. Tom Alter), Lars Rustige (74. Simon Mors), Lukas Bregenhorn (39. Lars Wannigmann), Linus Hensler, Daniel Jonas Seidel, Luca-Hermann Gennermann, Ufuk Ekincier (93. Noel Lahr), Con Helmer Thomas Lappen, Robin Schwick (94. Nico Plechaty), Robin Cordes - Trainer: Mario Plechaty
Schiedsrichter: Jan Ole Krüger - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Lars Schröder (7.), 1:1 Ufuk Ekincier (26.), 2:1 Lars Schröder (73. Foulelfmeter), 2:2 Simon Mors (90.+1)
Rot: Cedric Conner Golbig (71./FC Nordkirchen/)
Westfalia Kinderhaus – DJK GW Nottuln 2:0
Westfalia Kinderhaus: Lukas Finn Chabowski, Phil Ebbe Möllers, Florian Graberg, Jens Böckmann (93. Paul Wietzorek), Jendrik Witt, Leeroy Wesbuer, Tim-Lennart Siekmann, Luis Jan Haverland, Semih Daglar (89. Henri Aaron Isert), Moritz Alexander Orschel (77. Levent Taylan Öztürk), Julian Trapp (19. Farid Abdvis Zadeh) (67. Nick Rensing) - Trainer: Philip Just - Trainer: Massih Wassey
DJK GW Nottuln: Julian Jaworek, Fabian Kemper, Ludwig Bünker, Justus Rehers, Max Meßing, Christian Messing, Noah Hörsting, Richard Joaquim (86. Valentyn Yarokha), Lukas Cofalik (79. Fauzan Tchadjobo), Jakob Metze (73. Thorin Louis Graßnick), Lukas Höing - Trainer: Darius Schwering
Schiedsrichter: Kilian Lemmer - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Semih Daglar (64.), 2:0 Tim-Lennart Siekmann (82.)
Rot: Leeroy Wesbuer (27./Westfalia Kinderhaus/)
FC Kaunitz – FC Preußen Espelkamp 2:2
FC Kaunitz: Marco Berenspöhler, Felix Frosch, Till Maasjost, Maurice Cord-Brüning, Rodrigo Nunes Romano, Pascal Hanna (74. Luis Mensendiek), Tom Stickling (82. Besir Bikliqi), Joel Kirsch (74. Norick Epke), Silas Hartkämper, Fabio Kristkowitz (90. Daniel Nadig), Gian Manuel Pieper (90. Fabian Bürmann) - Trainer: Levent Cayiroglu - Co-Trainer: Peter Kamp
FC Preußen Espelkamp: Nik Jonas Deubel, Maik Stoll, Philip Wölfing (74. Oliver Bollwicht), Ben Klostermann, Semir Ucar, Tristan Zopf, Crispin Beyse (46. Olivier Marohn), Malik Baytar (82. Mehmet Kodes), Paul Ristau, Hasan Köse (46. David Hajduk), Rojhat Agackiran - Trainer: Christian Franz-Pohlmann
Schiedsrichter: Antonio Ljubas - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Tom Stickling (15.), 1:1 Olivier Marohn (77.), 2:1 Norick Epke (78.), 2:2 Rojhat Agackiran (89.)
Borussia Emsdetten – FSC Rheda 2:1
Borussia Emsdetten: Luca Dömer, Hendrik Ohde, Mattes Langelage (6. Mats Hagel), Vincent Schulte (90. Arne Wolf Heinrich Bernhard Moselage), Kai Leon Deradjat, Julian Dirks, Julius Hölscher (76. Samir Haxha), Tom Bovenschulte, Florian Altemöller, Avni Kürsat Özmen, Jan Fislage (82. Markus Weidel) - Trainer: Marc Wiethölter
FSC Rheda: Pascal Müller, Niklas von Mutius (59. Matteo Ellefred), Nico Wennier (85. Lutz Hanewinkel), Marcel Lücke, Corvin Meyer (85. Edgar Siebert), Marvin Schleining, Nemanja Milic (76. Luca Elija Haftmann), Nils Müller, Dennis Fischer, Luis Sievers, Philipp Aciz (70. Benito Junior Diehl) - Trainer: Christopher Hankemeier
Schiedsrichter: Alexander Wensing - Zuschauer: 210
Tore: 1:0 Avni Kürsat Özmen (31.), 1:1 Marvin Schleining (67.), 2:1 Avni Kürsat Özmen (81.)
SuS Neuenkirchen – SV Mesum 2:0
SuS Neuenkirchen: Lukas Greiwe, Felix Wiggers, Fynn Michael Onken (87. Jan Rauße) (95. Mika Termühlen), Oliver Janning, Jan Wiegers, Paul Winnemöller, Luca Bültel, Noah Scheipers (76. Bennet Wiggers), Marvin Egbers (93. Lukas Feiting), Fin Menzel (66. Matthis Meiring), Lennart Theismann - Trainer: Alexander Zerche
SV Mesum: Tom Siemon, Julian Wolf, Tobias Göttlich, Rene Pöhlker (78. David Katerkamp), Bennet Wesselkämper (46. Max Ostendorf), Christopher Strotmann, Philip Grewe, Kevin Ostendorf, Jordi Dindic, Lars Jenders, Dominic Schmidt - Trainer: Pascal Wilmes
Schiedsrichter: Arthur Armes - Zuschauer: 300
Tore: 1:0 Luca Bültel (12.), 2:0 Felix Wiggers (45.)
SC RW Maaslingen – Eintracht Ahaus 2:0
SC RW Maaslingen: Bohdan Ostrenko, Lukas Franzmeier, Kilian Tschöpe, Jan-Christoph Stühmeier, Marcel Hofrath, Jesper Fuchs (83. Elms Jeroen Bornemann), Bastian Schreiber (46. Joel Waterbär), Jan-Malte Schwier (11. Atakan Kurnaz), Kadir Yildirim, Burak Mete Cosar (61. Berkan Ersoy), Faton Islamaj (73. Rion Latifaj) - Trainer: Sergej Bartel
Eintracht Ahaus: Rafael Romero Ponce, Timo Brillert (32. Janis Jan Noack), Jannik Wigbels, David Farwick (76. Jannes Brüning), Tarek El-Abdulah (83. Stanly Vinke), Jan Kröger (66. Marius Kleine Schonnefeld), Christopher Ransmann, Christian Rosing, Luca Ehler, Simon Lovermann (54. Moritz Wagner), Christopher Behrendt - Trainer: Frank Wegener
Schiedsrichter: Andreas Grandt - Zuschauer: 351
Tore: 1:0 Jesper Fuchs (24.), 2:0 Rion Latifaj (90.+1)
SV Rödinghausen II – SC Peckeloh 0:2
SV Rödinghausen II: Sebastian Kropp, Tim Brinkjost, Roman-Stevan Jankowski, Ziad Baris, Leon Kolesnik (84. Harun Köse), Damian Bittner, Tim Schmid, Moritz Brasas (82. Jannik Kienker), Arvin Moulai (76. Christoph Rüther), Samih Uslu (84. Luis Sikora), Kevin Hübner (61. Fynn Hagen Rausch-Bönki) - Trainer: Florian Langer - Co-Trainer: Michèl Ciomber
SC Peckeloh: Giuliano Rodehutskors, Mick Schüttpelz (82. Gerrit Weinreich), Anes Dautovic (54. Kelvin Klein), Volodymyr Dehtiarov, Giulien Kaps, Erik Alexander Mannek (78. Maximilian Helf), Andi Mehmeti, Erik Peters, Leandro Ricker-Rasteiro (61. Tom Bauer), Harun Kizilboga, Sergio Baris Gucciardo (61. Dimitrios Nemtsis) - Trainer: Vittorio Lombardi
Schiedsrichter: Philippe Najda - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Andi Mehmeti (45.), 0:2 Dimitrios Nemtsis (80.)