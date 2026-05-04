Maaslingen marschiert - Soest gewinnt Kellerduell in Theesen Der 26. Spieltag in der Westfalenliga Staffel 1 von red · Heute, 08:25 Uhr · 0 Leser

Theesen (in Rot) verlor das wichtige "Sechs-Punkte-Spiel" gegen Soest. – Foto: Lars Paterok

Spitzenreiter SC RW Maaslingen hat den Oberliga-Aufstieg dicht vor Augen. Einmal mehr sprang die Truppe von Coach Sergej Bartel nur so hoch wie sie musste und hielt den SV Eintracht Ahaus durch das Tor aus der 23. Spielminute von Faton Islamaj in Schach. Erst in der Nachspielzeit machte der Favorit, der defensiv so gut wie nichts zuließ, den Deckel drauf. Vier Spieltage vor Schluss beträgt der Vorsprung weiterhin sieben Punkte, da auch der SC Westfalia Kinderhaus trotz über 60-minütiger Unterzahl siegreich war (2:0 gegen GW Nottuln). Die Münsteraner bleiben vier Punkte vor dem SC Peckeloh (2:0 beim SV Rödinghausen II). Spannend bleibt die Frage, was am Ende die Vizemeisterschaft bedeutet. Noch ist kurioserweise jedes Szenario vom Klassenverbleib über Aufstiegsspiel bis hin zum Direktaufstieg möglich.

>>> zur aktuellen Tabelle Im Abstiegskampf setzte der SV Westfalia Soest ein Ausrufezeichen im "Sechs-Punkte-Spiel" beim VfL Theesen. Der Fünf-Punkte-Rückstand auf das rettende Ufer wurde durch den 2:0-Erfolg auf zwei Punkte verkürzt. Nach dem kürzlichen überraschenden Rücktritt von Engin Acar stand beim VfL der bisherige Co-Trainer Timo Niermann hauptverantwortlich an der Seitenlinie. „Das war eine verdiente Niederlage. Wir haben uns wenig bis gar keine Torchance herausgespielt, waren in den Zweikämpfen zu spät", so Niermann gegenüber dem "Soester Anzeiger". Schlusslicht Borussia Emsdetten darf sich dank des 2:1-Heimsiegs gegen den FSC Rheda auch wieder geringfügige Hoffnungen auf den Klassenerhalt machen, da der der Rückstand auf das rettende Ufer auf fünf Punkte verkürzt wurde. Der FC Preußen Espelkamp erzielte ein Last-Minute-Remis beim FC Kaunitz und rangiert punktgleich mit Emsdetten. Kaunitz ist seit sieben Pflichtspielen ungeschlagen und hat den Klassenerhalt so gut wie in der Tasche.

Der SuS Neuenkirchen hielt seinen Vier-Punkte-Vorsprung auf die Abstiegszone durch den wichtigen 2:0-Erfolg gegen den SV Mesum. Last but not least trennten sich im oberen Mittelfeld die SF Ostinghausen und der FC Nordkirchen 2:2-unentschieden. Nordkirchen traf in der Nachspielzeit in Unterzahl zum Ausgleich.