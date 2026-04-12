Maaslingen marschiert - Soest gewinnt Kellerduell gegen Emsdetten Der 23. Spieltag in der Westfalenliga 1 von red · Gestern, 23:02 Uhr · 0 Leser

Maaslingen (in Schwarz) ist seit dem 24. August 2025 in der Liga ungeschlagen. – Foto: Lars Paterok

Spitzenreiter SC RW Maaslingen bestätigte den an Ostern mit dem 3:0-Erfolg im Nachholspiel gegen den SV Mesum gewonnenen Fünf-Punkte-Vorsprung souverän und ließ beim VfL Theesen nichts anbrennen (5:1). Auch die Verfolger SC Westfalia Kinderhaus (3:0 beim SV Mesum) und SC Peckeloh (4:0 gegen GW Nottuln) gaben sich keine Blöße.

>>> zur aktuellen Tabelle Am Tabellenende wahrte der SV Westfalia Soest seine Chancen auf den Klassenerhalt mit dem 3:1-Erfolg gegen das neue Schlusslicht Borussia Emsdetten. Für Emsdetten war es die achte Niederlage im achten Pflichtspiel im laufenden Kalenderjahr. Soest konnte den Rückstand auf das rettende Ufer lediglich auf vier Punkte verkürzen, da auch der FC Kaunitz (1:0 bei Eintracht Ahaus) und der SV Rödinghausen II (5:2 gegen den SuS Neuenkirchen) gewannen. Neuenkirchen rutschte mit der vierten Niederlage in Folge auf Platz 13, den letzten Nichtabstiegsplatz, ab.