Maaslingen marschiert - Soest gewinnt Kellerduell gegen Emsdetten

Spitzenreiter SC RW Maaslingen bestätigte den an Ostern mit dem 3:0-Erfolg im Nachholspiel gegen den SV Mesum gewonnenen Fünf-Punkte-Vorsprung souverän und ließ beim VfL Theesen nichts anbrennen (5:1). Auch die Verfolger SC Westfalia Kinderhaus (3:0 beim SV Mesum) und SC Peckeloh (4:0 gegen GW Nottuln) gaben sich keine Blöße.
Am Tabellenende wahrte der SV Westfalia Soest seine Chancen auf den Klassenerhalt mit dem 3:1-Erfolg gegen das neue Schlusslicht Borussia Emsdetten. Für Emsdetten war es die achte Niederlage im achten Pflichtspiel im laufenden Kalenderjahr.
Soest konnte den Rückstand auf das rettende Ufer lediglich auf vier Punkte verkürzen, da auch der FC Kaunitz (1:0 bei Eintracht Ahaus) und der SV Rödinghausen II (5:2 gegen den SuS Neuenkirchen) gewannen. Neuenkirchen rutschte mit der vierten Niederlage in Folge auf Platz 13, den letzten Nichtabstiegsplatz, ab.
Der FC Preußen Espelkamp wurde beim FC Nordkirchen mit 5:0 abgeschossen und ist mit dem fünften Sieglos-Spiel in Folge wieder auf Platz 15 abgestürzt.
Im Duell zwischen dem FSC Rheda und der SF Ostinghausen, die beide weit zwischen Gut und Böse stehen, gab es eine 0:3-Niederlage für die Gastgeber, die trotz nur einem Dreier in der Rückrunde weiterhin zehn Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz haben.
SV Mesum – Westfalia Kinderhaus 0:3
SV Mesum: Hannes Schäperklaus, Julian Wolf, Rene Pöhlker (73. Tim Egbers), Bennet Wesselkämper (73. Simon Moß), Philip Grewe, Kevin Ostendorf (88. Niko Winter), David Katerkamp (83. Milan Hartke), Max Ostendorf (59. Dominic Schmidt), Jordi Dindic, Lars Jenders, Julin Muthulingam - Trainer: Pascal Wilmes
Westfalia Kinderhaus: Lukas Finn Chabowski, Jendrik Witt, Phil Ebbe Möllers (70. Yannick Lachowicz), Florian Graberg, Nick Rensing, Henri Aaron Isert (73. Emre Gündogdu), Tim-Lennart Siekmann, Luis Jan Haverland, Semih Daglar (77. Pedro Henrique de Souza Silva), Julian Trapp, Kadir Kosar (46. Farid Abdvis Zadeh) - Trainer: Philip Just - Trainer: Massih Wassey
Schiedsrichter: Hendrik Maaz (Bergkamen) - Zuschauer: 120
Tore: 0:1 Julian Trapp (2.), 0:2 Semih Daglar (14.), 0:3 Semih Daglar (67.)
FSC Rheda – SF Ostinghausen 0:3
FSC Rheda: Laurin Wiedemann, Niklas von Mutius (68. Matteo Ellefred), Nico Wennier (78. Benito Junior Diehl), Marcel Lücke, Marvin Schleining, Nils Müller (78. Philipp Aciz), Dennis Fischer, Martin Aciz, Mustafa Dogan (78. Andrej Falkowsky), Luis Sievers, Christoph Linnemann (78. Luca Elija Haftmann) - Trainer: Christopher Hankemeier
SF Ostinghausen: Marcel-Maik Brylka, Malte Wieling, Hannes Tyrell (69. Luis Scheiermann), Marcel Meuter (78. Felix Diening), Lucas Meuter, Tom Franke (69. Filip Pieprzka), Tobias Lyttwin, Philipp Klaus (62. Dario Markovski), Kai-Bastian Evers, Lars Schröder, Damian Artur Biniek (83. Jari Limbrock) - Spielertrainer: Kai-Bastian Evers
Schiedsrichter: Gürhan Celik (Minden) - Zuschauer: 220
Tore: 0:1 Lars Schröder (39.), 0:2 Damian Artur Biniek (71.), 0:3 Lars Schröder (74.)
FC Nordkirchen – FC Preußen Espelkamp 5:0
FC Nordkirchen: Cedric Conner Golbig, Luca Pascal Dombrowski, Dominik Dupke, Lukas Bregenhorn (74. Jaime Carlos Borm), Linus Hensler, Daniel Jonas Seidel, Luca-Hermann Gennermann, Ufuk Ekincier (82. Luis Schäfer), Simon Mors (76. Benedikt Övermann), Con Helmer Thomas Lappen (72. Dzan-Laurin Alic), Robin Schwick (64. Lars Rustige) - Trainer: Mario Plechaty
FC Preußen Espelkamp: Nik Jonas Deubel, Rene Freimuth (73. Niko Marcel Klosa), Maik Stoll, Philip Wölfing, Semir Ucar, Crispin Beyse (33. Ben Klostermann), Malik Baytar (56. David Hajduk), Paul Ristau, Hasan Köse (73. Berkay Cosar), Rojhat Agackiran (56. Olivier Marohn), Mehmet Kodes - Trainer: Christian Franz-Pohlmann
Schiedsrichter: Lukas Sauer - Zuschauer: 140
Tore: 1:0 Ufuk Ekincier (29.), 2:0 Simon Mors (40.), 3:0 Ufuk Ekincier (48.), 4:0 Con Helmer Thomas Lappen (71.), 5:0 Dominik Dupke (86.)
SC Peckeloh – Grün-Weiß Nottuln 4:0
SC Peckeloh: Giuliano Rodehutskors, Mick Schüttpelz, Anes Dautovic, Volodymyr Dehtiarov, Giulien Kaps, Erik Alexander Mannek (77. Maximilian Helf), Erik Peters (71. Andi Mehmeti), Leandro Ricker-Rasteiro (81. Harun Kizilboga), Tom Bauer (70. Ekin Zan), Dimitrios Nemtsis (72. Nikolas Korniyenko), Sergio Baris Gucciardo - Trainer: Vittorio Lombardi
Grün-Weiß Nottuln: Julian Jaworek, Fabian Kemper, Ludwig Bünker, Justus Rehers, Max Meßing, Noah Hörsting (84. Luca Averesch), Richard Joaquim (77. Gabriel Cati), Lukas Cofalik, Thorin Louis Graßnick (58. Kevin Stenzel), Phil Thier (62. Lennart van Deenen), Lukas Höing (77. Valentyn Yarokha) - Trainer: Darius Schwering
Schiedsrichter: Noah Bode - Zuschauer: 300
Tore: 1:0 Leandro Ricker-Rasteiro (6.), 2:0 Leandro Ricker-Rasteiro (22.), 3:0 Dimitrios Nemtsis (46.), 4:0 Leandro Ricker-Rasteiro (71.)
VfL Theesen – SC RW Maaslingen 1:5
VfL Theesen: Luis Weber, Ibrahim Sori-Kaba, Eric Jesper Darlath (77. Ben Robin Kunert), Timur Rieger, Alessio Giorgio, Berkay Güner (46. Julian Strathoff), Jannik Tödtmann (87. Dominik Sander), Timo Niermann, Mattis Beckmann, Soufian Kaba (46. Kai-Niklas Janz), Taha Ajdar Moulla (77. Tino Aleksic) - Trainer: Engin Acar - Co-Trainer: Timo Niermann
SC RW Maaslingen: Marcel Redeker, Lukas Franzmeier, Kilian Tschöpe, Magnus Giersdorff, Jan-Christoph Stühmeier, Jesper Fuchs (56. Berkan Ersoy), Bastian Schreiber, Jan-Malte Schwier (73. Joel Waterbär), Atakan Kurnaz, Burak Mete Cosar (77. Elms Jeroen Bornemann), Faton Islamaj (55. Bastian Rode) - Trainer: Sergej Bartel
Schiedsrichter: Adrian Mazurkiewicz - Zuschauer: 117
Tore: 0:1 Kilian Tschöpe (17.), 0:2 Faton Islamaj (22. Foulelfmeter), 0:3 Burak Mete Cosar (45.+1), 1:3 Julian Strathoff (51.), 1:4 Jan-Malte Schwier (52.), 1:5 Lukas Franzmeier (84.)
SV Rödinghausen II – SuS Neuenkirchen 5:2
SV Rödinghausen II: Sebastian Kropp, Hendrik Rübartsch (8. Jannik Kienker), Tim Brinkjost, Lennart Braunsmann, Roman-Stevan Jankowski, Ziad Baris, Fynn Hagen Rausch-Bönki (75. Christoph Rüther), Damian Bittner, Tim Schmid (86. Leon Kolesnik), Noah-Henry Köse (65. Arvin Moulai), Samih Uslu (88. Harun Köse) - Trainer: Florian Langer - Co-Trainer: Michèl Ciomber
SuS Neuenkirchen: Lukas Greiwe, Oliver Janning (65. Jan Rauße), Jan Wiegers, Tom Köllmann, Paul Winnemöller (83. Fynn Michael Onken), Bennet Wiggers, Luca Bültel, Matthis Meiring, Joshua Roß (90. Lukas Feiting), Marvin Egbers, Lennart Theismann - Trainer: Alexander Zerche
Schiedsrichter: Andreas Grandt - Zuschauer: 121
Tore: 1:0 Damian Bittner (11.), 2:0 Jannik Kienker (20.), 3:0 Fynn Hagen Rausch-Bönki (26.), 3:1 Joshua Roß (41.), 3:2 Luca Bültel (50.), 4:2 Christoph Rüther (85.), 5:2 Lennart Braunsmann (86.)
SV Westfalia Soest – Borussia Emsdetten 3:1
SV Westfalia Soest: Jonny Mika, Steffen Topp (89. Felix Weber), Jann Conrads, Emre Coskun (94. Mohammed El Gourari), Maurice Buckesfeld, Kevin Mehlhorn, Lukas Brenk (94. Maximilian Mehlan), Marlon Hellmann (79. Eike Uli Mehn), Mario Jurss, Tom Teipel (86. Arne Krick), Gianni Jácomé Fontana - Trainer: Ibrahima Mbaye
Borussia Emsdetten: Luca Dömer, Arne Wolf Heinrich Bernhard Moselage (71. Jan-Martin Schmitz), Mattes Langelage, Kai Leon Deradjat, Julian Dirks, Julius Hölscher, Tom Bovenschulte (46. Max Siepmann), Samir Haxha, Florian Altemöller (63. Samir Haxha), Laurentiu Tuca, Jan Fislage (58. Markus Weidel) - Trainer: Marc Wiethölter
Schiedsrichter: Arthur Armes - Zuschauer: 180
Tore: 1:0 Gianni Jácomé Fontana (3.), 2:0 Mario Jurss (14.), 3:0 Mario Jurss (32.), 3:1 Avni Kürsat Özmen (90.+4)
Eintracht Ahaus – FC Kaunitz 0:1
Eintracht Ahaus: Rafael Romero Ponce, Timo Brillert, David Farwick, Jannes Brüning (67. Moritz Wagner), Janis Jan Noack (73. Jan Kröger), Tarek El-Abdulah, Christopher Ransmann (86. Jannik Wigbels), Jonathan Noack (82. Stanly Vinke), Christian Rosing, Luca Ehler, Christopher Behrendt - Trainer: Frank Wegener
FC Kaunitz: Phil Johannes Schnathmann, Till Maasjost, Maurice Cord-Brüning, Dennis Martens, Felix Sczepurek, Joel Kirsch (92. Fabian Bürmann), Leon Schmidt, Silas Hartkämper (94. Rodrigo Nunes Romano), Fabio Kristkowitz (87. Tom Stickling), Lennart Brink (77. Norick Epke), Gian Manuel Pieper (77. Luis Mensendiek) - Trainer: Levent Cayiroglu - Co-Trainer: Peter Kamp
Schiedsrichter: Moritz Ludorf - Zuschauer: 120
Tore: 0:1 Fabio Kristkowitz (66.)
Besondere Vorkommnisse: Fabio Kristkowitz (FC Kaunitz) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Rafael Romero Ponce (56.).