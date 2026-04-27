Maaslingen dem Aufstieg nahe - Emsdetten kassiert Klatsche

Maaslingen (in Schwarz) marschiert Richtung Oberliga (Archivfoto). – Foto: Lars Paterok

Spitzenreiter SC RW Maaslingen mühte sich bei Kellerkind SV Westfalia Soest trotz langer Überzahl nur zu einem knappen 2:0-Sieg. Der erlösende zweite Treffer fiel erst in der Nachspielzeit, nachdem Maaslingens Keeper Ostrenko wenige Minuten zuvor einen von ihm verursachten Strafstoß pariert hatte.

Der Vorsprung vergrößerte sich auf sieben Punkte, da Verfolger SC Westfalia Kinderhaus überraschend beim Tabellenvorletzten FC Preußen Espelkamp nicht über ein 1:1-Remis hinauskam. Wie Maaslingen verpasste Kinderhaus lange das zweite Tor und kassierte Mitte der zweiten Halbzeit den Ausgleich, den Espelkamp sich verdient hatte.

Kinderhaus festigte damit zumindest Platz 2, der aufgrund der Lage in der Regionalliga West (nur ein westfälischer Absteiger!) mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit zu einem Aufstiegsspiel berechtigen wird. Denn der SC Peckeloh verlor erstmals nach sieben Partien wieder und musste eine 0:2-Heimpleite gegen den FC Nordkirchen hinnehmen, der damit den Klassenerhalt so gut wie in der Tasche hat. Peckelohs Rückstand ist wieder auf vier Punkte angewachsen.