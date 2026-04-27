Maaslingen dem Aufstieg nahe - Emsdetten kassiert Klatsche

Spitzenreiter SC RW Maaslingen mühte sich bei Kellerkind SV Westfalia Soest trotz langer Überzahl nur zu einem knappen 2:0-Sieg. Der erlösende zweite Treffer fiel erst in der Nachspielzeit, nachdem Maaslingens Keeper Ostrenko wenige Minuten zuvor einen von ihm verursachten Strafstoß pariert hatte.
Der Vorsprung vergrößerte sich auf sieben Punkte, da Verfolger SC Westfalia Kinderhaus überraschend beim Tabellenvorletzten FC Preußen Espelkamp nicht über ein 1:1-Remis hinauskam. Wie Maaslingen verpasste Kinderhaus lange das zweite Tor und kassierte Mitte der zweiten Halbzeit den Ausgleich, den Espelkamp sich verdient hatte.
Kinderhaus festigte damit zumindest Platz 2, der aufgrund der Lage in der Regionalliga West (nur ein westfälischer Absteiger!) mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit zu einem Aufstiegsspiel berechtigen wird. Denn der SC Peckeloh verlor erstmals nach sieben Partien wieder und musste eine 0:2-Heimpleite gegen den FC Nordkirchen hinnehmen, der damit den Klassenerhalt so gut wie in der Tasche hat. Peckelohs Rückstand ist wieder auf vier Punkte angewachsen.
Schlusslicht SV Borussia Emsdetten wird nach der 0:5-Klatsche beim zuvor ebenfalls lange punktlosen SV Mesum nicht mehr zu retten sein. Espelkamp konnte den Rückstand auf das rettende Ufer zumindest auf fünf Punkte verkürzen. Für Soest bleibt es bei vier Zählern Rückstand ebenfalls ein dickes Brett, das an den letzten fünf Spieltagen zu bohren ist.
Der SuS Neuenkirchen ist nach der 3:4-Niederlage beim SV Eintracht Ahaus auf den ersten Nichtabstiegsplatz abgerutscht. Ahaus kann für ein weiteres Westfalenliga-Jahr planen.
Im "Sechs-Punkte-Spiel" schoss der SV Rödinghausen II in der Nachspielzeit den 2:2-Ausgleich gegen den VfL Theesen. Bitter für die Gäste, die den erhofften Befreiungsschlag verpassten und auf Platz 12 bleiben.
Der FSC Rheda und der FC Kaunitz sammelten beim 1:1-Remis im Mittelfeld einen weiteren Punkt, um nicht mehr nach unten blicken zu müssen. Last but not least gab es ein zuschauerfreudiges torreiches Remis zwischen GW Nottuln und SF Ostinghausen (4:4), die die Saison locker ausklingen lassen können.
Die Partien des 25. Spieltags im Überblick:
Eintracht Ahaus – SuS Neuenkirchen 4:3
Eintracht Ahaus: Rafael Romero Ponce, Timo Brillert, David Farwick, Jannes Brüning (35. Jonathan Noack) (77. Simon Lovermann), Janis Jan Noack, Tarek El-Abdulah, Christopher Ransmann, Christian Rosing, Luca Ehler, Christopher Behrendt (90. Stanly Vinke), Moritz Wagner (46. Jan Kröger) - Trainer: Frank Wegener
SuS Neuenkirchen: Marvin Wiesmann, Fynn Michael Onken, Oliver Janning, Tom Köllmann, Paul Winnemöller, Jan Rauße (60. Piet Hennes Dirkes), Luca Bültel, Noah Scheipers (73. Joshua Roß), Marvin Egbers, Fin Menzel, Lennart Theismann - Trainer: Alexander Zerche
Schiedsrichter: Noah Bode - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Fin Menzel (9.), 0:2 Fin Menzel (18.), 1:2 David Farwick (42.), 2:2 Christopher Behrendt (50.), 3:2 Jan Kröger (53.), 4:2 Christian Rosing (57.), 4:3 Noah Scheipers (64.)
FC Preußen Espelkamp – Westfalia Kinderhaus 1:1
FC Preußen Espelkamp: Nik Jonas Deubel, Rene Freimuth, Maik Stoll, Philip Wölfing, Ben Klostermann, Semir Ucar, Tristan Zopf, Crispin Beyse (69. Rojhat Agackiran), Malik Baytar (90. David Hajduk), Paul Ristau, Hasan Köse (75. Olivier Marohn) (94. Niklas Hille) - Trainer: Christian Franz-Pohlmann
Westfalia Kinderhaus: Steffen Scharbaum, Phil Ebbe Möllers, Levent Taylan Öztürk (63. Jens Böckmann), Jendrik Witt, Leeroy Wesbuer, Henri Aaron Isert (68. Yannick Lachowicz), Tim-Lennart Siekmann, Luis Jan Haverland, Semih Daglar, Julian Trapp, Kadir Kosar (52. Farid Abdvis Zadeh) - Trainer: Philip Just - Trainer: Massih Wassey
Schiedsrichter: Stefan Schönfelder (Riesenbeck) - Zuschauer: 85
Tore: 0:1 Semih Daglar (21.), 1:1 Crispin Beyse (59.)
DJK GW Nottuln – SF Ostinghausen 4:4
DJK GW Nottuln: Julian Jaworek, Fabian Kemper, Ludwig Bünker, Justus Rehers, Max Meßing, Christian Messing (77. Luca Averesch), Noah Hörsting, Richard Joaquim, Kevin Stenzel (73. Lukas Cofalik), Jakob Metze (73. Valentyn Yarokha), Lukas Höing (79. Thorin Louis Graßnick) - Trainer: Darius Schwering
SF Ostinghausen: Marcel-Maik Brylka, Malte Wieling, Hannes Tyrell (46. Filip Pieprzka), Marcel Meuter (80. Felix Diening), Lucas Meuter (85. Philipp Klaus), Tom Franke, Tobias Lyttwin, Kai-Bastian Evers, Friedrich Bömer Schulte (81. Elias Polaczy), Lars Schröder, Damian Artur Biniek (83. Luis Scheiermann) - Spielertrainer: Kai-Bastian Evers
Schiedsrichter: Maximilian Mendrina - Zuschauer: 69
Tore: 0:1 Tom Franke (4.), 1:1 Christian Messing (25.), 1:2 Damian Artur Biniek (29.), 2:2 Richard Joaquim (44.), 3:2 Max Meßing (45.+2), 4:2 Lukas Höing (61.), 4:3 Damian Artur Biniek (67.), 4:4 Lars Schröder (88. Foulelfmeter)
SC Peckeloh – FC Nordkirchen 0:2
SC Peckeloh: Giuliano Rodehutskors, Gerrit Weinreich (79. Harun Kizilboga), Anes Dautovic (69. Mick Schüttpelz), Volodymyr Dehtiarov, Giulien Kaps, Erik Alexander Mannek, Andi Mehmeti (65. Sergio Baris Gucciardo), Erik Peters, Leandro Ricker-Rasteiro, Tom Bauer (59. Nikolas Korniyenko), Dimitrios Nemtsis (59. Ekin Zan) - Trainer: Vittorio Lombardi
FC Nordkirchen: Veith Walde, Luca Pascal Dombrowski, Lars Rustige (65. Robin Cordes), Dominik Dupke (78. Dzan-Laurin Alic), Lukas Bregenhorn, Daniel Jonas Seidel, Luca-Hermann Gennermann, Ufuk Ekincier, Con Helmer Thomas Lappen, Robin Schwick (96. Cedric Conner Golbig), Antonio Abazi (46. Linus Hensler) - Trainer: Mario Plechaty
Schiedsrichter: Simon Real - Zuschauer: 200
Tore: 0:1 Con Helmer Thomas Lappen (61.), 0:2 Con Helmer Thomas Lappen (90.+1)
SV Mesum – Borussia Emsdetten 5:0
SV Mesum: Tom Siemon, Julian Wolf (62. Milan Hartke), Tobias Göttlich (77. Rene Pöhlker), Bennet Wesselkämper (83. Simon Moß), Christopher Strotmann, Philip Grewe, Kevin Ostendorf, Jordi Dindic, Lars Jenders, Julin Muthulingam (87. Esrom Alem Beyene), Dominic Schmidt (64. Niko Winter) - Trainer: Pascal Wilmes
Borussia Emsdetten: Luca Dömer, Hendrik Ohde, Arne Wolf Heinrich Bernhard Moselage (33. Florian Altemöller), Mattes Langelage, Vincent Schulte, Kai Leon Deradjat, Mats Hagel (46. Samir Haxha), Julian Dirks, Julius Hölscher (46. Avni Kürsat Özmen), Tom Bovenschulte, Jan Fislage - Trainer: Marc Wiethölter
Schiedsrichter: Thorsten Milde - Zuschauer: 550
Tore: 1:0 Christopher Strotmann (14.), 2:0 Kevin Ostendorf (20.), 3:0 Julin Muthulingam (34.), 4:0 Christopher Strotmann (41. Foulelfmeter), 5:0 Dominic Schmidt (58.)
FSC Rheda – FC Kaunitz 1:1
FSC Rheda: Pascal Müller, Niklas von Mutius, Nico Wennier, Marcel Lücke, Corvin Meyer, Marvin Schleining, Nemanja Milic, Nils Müller (73. Edgar Siebert), Dennis Fischer, Mustafa Dogan (63. Matteo Ellefred), Luis Sievers (85. Lars Beuckmann) - Trainer: Christopher Hankemeier
FC Kaunitz: Phil Johannes Schnathmann, Felix Frosch, Till Maasjost, Maurice Cord-Brüning (73. Pascal Hanna), Rodrigo Nunes Romano, Dennis Martens, Tom Stickling, Leon Schmidt (21. Luis Mensendiek), Fabio Kristkowitz (73. Joel Kirsch), Lennart Brink, Gian Manuel Pieper (85. Fabian Bürmann) - Trainer: Levent Cayiroglu - Co-Trainer: Peter Kamp
Schiedsrichter: Nico Konrad - Zuschauer: 255
Tore: 1:0 Niklas von Mutius (2.), 1:1 Joel Kirsch (78.)
SV Westfalia Soest – SC RW Maaslingen 0:2
SV Westfalia Soest: Jonny Mika, Jann Conrads, Nils Topp, Kevin Mehlhorn, Arne Krick (87. Lukas Reipöhler), Mohammed El Gourari (45. Claudio Osterhoff), Felix Weber (82. Marlon Hellmann), Maximilian Mehlan, Mario Jurss, Tom Teipel (74. Eike Uli Mehn), Gianni Jácomé Fontana - Trainer: Ibrahima Mbaye
SC RW Maaslingen: Bohdan Ostrenko, Lukas Franzmeier, Kilian Tschöpe, Jan-Christoph Stühmeier, Marcel Hofrath, Jesper Fuchs (86. Burak Mete Cosar), Bastian Schreiber (92. Elms Jeroen Bornemann), Jan-Malte Schwier, Atakan Kurnaz (60. Paul-Joan Heineking), Berkan Ersoy (46. Joel Waterbär), Faton Islamaj (86. Grigorijs Degtjarevs) - Trainer: Sergej Bartel
Schiedsrichter: Frederik Wübbelt - Zuschauer: 152
Tore: 0:1 Jan-Malte Schwier (59.), 0:2 Paul-Joan Heineking (90.)
Rot: Jonny Mika (45./SV Westfalia Soest/Handspiel außerhalb des Strafraums)
Besondere Vorkommnisse: Mario Jurss (SV Westfalia Soest) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Bohdan Ostrenko (85.).
SV Rödinghausen II – VfL Theesen 2:2
SV Rödinghausen II: Hannes Kramp, Tim Brinkjost, Lennart Braunsmann, Roman-Stevan Jankowski, Fynn Hagen Rausch-Bönki (65. Ziad Baris), Jannik Kienker (65. Kevin Hübner), Damian Bittner, Tim Schmid, Noah-Henry Köse (78. Arvin Moulai), Moritz Brasas (80. Christoph Rüther), Samih Uslu (88. Harun Köse) - Trainer: Florian Langer - Co-Trainer: Michèl Ciomber
VfL Theesen: Luis Weber, Ibrahim Sori-Kaba, Eric Jesper Darlath, Timur Rieger, Rodi Lales Kirici, Alessio Giorgio, Kai-Niklas Janz, Jannik Tödtmann (46. Taha Ajdar Moulla) (77. Riad Bentria), Timo Niermann, Mattis Beckmann, Soufian Kaba - Trainer: Engin Acar - Co-Trainer: Timo Niermann
Schiedsrichter: Markus Cinar (Gütersloh) - Zuschauer: 60
Tore: 0:1 Mattis Beckmann (40.), 1:1 Damian Bittner (46.), 1:2 Rodi Lales Kirici (65.), 2:2 Arvin Moulai (90.+2)