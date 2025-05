Maaslingen bekommt NLZ-Stürmer mit zweijähriger Regionalliga-Erfahrung

Dass der Verein, der vor zwei Jahren zum vierten Mal in die sechsthöchste Spielklasse aufstieg, auch künftig ambitioniert unterwegs sein möchte, macht ein Stürmer-Neuzugang deutlich. Vom Regionalligisten FC Gütersloh kommt der 21-jährige Stürmer Grigorijs Degtjarevs, der nach seiner Zeit im Nachwuchsleistungszentrum beim FSV Mainz 05 in zwei Jahren neun Kurzeinsätze in der Regionalliga erhalten hat. Vom Ligakonkurrenten SC Peckeloh wechselt ein Verteidiger, der schon für den SV Rödinghausen in der Regionalliga aufgelaufen ist, nach Maaslingen: der 24-jährige Elms Jeroen Bornemann.

Zeit, um weiterzuziehen, dürfte das Motto bei Degtjarevs gewesen sein, um den sich RWM-Coach Sergej Bartel sehr bemüht hat, wie er gegenüber FuPa Westfalen äußert: "Da wir mit Maaslingen nicht die Mittel haben, Spieler einfach Last-Minute zu kaufen und hochdotiert zu bezahlen, müssen wir einfach früh dran sein. Das bedeutet aktives Scouting. Ich habe schon im letzten Herbst mit dem Spieler Kontakt aufgenommen. So ist man dann regelmäßig in Kontakt geblieben. Nur so haben wir die Möglichkeit, Spieler dieser Kategorie zu bekommen. Unser sportlicher Erfolg spielt dann da natürlich auch mit rein, dass solche Spieler überhaupt Interesse haben." Der Deutsch-Lette hat das Fußballspielen in der Nähe von Maaslingen beim VfL Mennighüffen erlernt, bevor er es in das Nachwuchsleistungszentrum des DSC Arminia Bielefeld schaffte. Im Sommer 2020 entdeckte ihn der FSV Mainz 05, wo er seine letzten drei Juniorenjahre verbrachte und die Deutsche U19-Meisterschaft gewann.