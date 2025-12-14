 2025-12-03T05:51:34.672Z

Allgemeines
Archivfoto
Archivfoto – Foto: Rüdiger Henkel

LZ Cup - Die Ergebnisse der Lippischen Hallen-Meisterschaft

Zum 28. Mal suchen die Fußball-Kreise Detmold und Lemgo ihren Hallenmeister.

LZ-Cup

Beim LZ-Cup, die Lippischen Hallen-Meisterschaft, starten am heutigen Sonntag die Vorrunden-Gruppen.

FuPa Westfalen aktualisiert regelmäßig die Ergebnisse, die ihr im unten aufgeführten Widget übersichtlich nachlesen könnt.

