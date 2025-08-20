Luzerner SC gewinnt Derby - FFV Basel souverän

Der Luzerner SC setzte eine erste Duftmarke. Als Neuling gelang ihm ein überzeugender Sieg im Derby gegen die Luzern Frauen. Auch der FFV Basel startet mit einem 6:0 Sieg bei einem Aufsteiger und ist erster Tabellenführer. Die Details zu den Spielen:
Bei der Premiere in der 1. Liga traf der Aufsteiger FC Brig-Glis auf den FC Biel-Bienne. Céline Bigler brachte die Gäste in der 56. Minute in Führung. Die zähen Walliserinnen konnten durch Dominique Zuber in der 67. Minute ausgleichen, bevor Jennifer Bärtschi Biel-Bienne erneut in Front brachte. Zuber sorgte mit Ihrem zweiten Tor kurz darauf für den Ausgleich. Doch um den ersten Punkt in der 1. Liga brachten sich die Walliserinnen selber. Ein unglückliches Eigentor von Stella Spennato in der 89. Minute bescherte den Gästen den Sieg.
Die Aufstiegsaspirantinnen vom SC Düdingen hatten gegen den FC Vuisternens/Mézières viel Mühe, setzten sich aber doch noch mit 1:0 durch. Das entscheidende Tor fiel in der Nachspielzeit, als Alexia Riedo in der 91. Minute einnetzte und dem Favoriten den ersten Dreier in Extremis doch noch sicherte.
In einem einseitigen Duell traf der FFV Basel auf den Aufsteiger US Terre Sainte und gewann mit 6:0. Die Baslerinnen, welche mit Andy Jurt und Andreas Vila Blanco mit einem neuen Trainerduo in die neue Saison starteten, zeigten von Minute eins, dass sie bereit sind. Das Spiel begann mit einem frühen Tor von Vera Gysin, die nach einem Eckball für die Gäste zur Führung traf (3.). Ein Abseitstor der Heimelf wurde nur Minuten später aberkannt (6.). Michelle Probst sorgte nach einem schönen Zuspiel von Mina El Hamzaoui für das 2:0 (24.) und erhöhte wenig später auf 3:0, erneut nach einem präzisen Pass von El Hamzaoui (31.). Vor der Pause setzte Probst mit ihrem dritten Treffer den Schlusspunkt der ersten Halbzeit (44.) und kann im ersten Saisonspiel schon einen reinen Hattrick verbuchen. Nach dem Seitenwechsel erhöhte sie auf 5:0 (52.) und traf schließlich zum 6:0 (68.) nach einem Abpraller. Fünf Tore im ersten Spiel - ein prächtiger Saisonstart für die routinierte Probst.
Das Duell zwischen dem FC Renens und SV Sissach endete mit 2:2. Ana Jesic eröffnete in der 5. Minute das Scoring für Renens. Doch nur fünf Minuten später glich die Torschützin vom Dienst, Luana Pricoli, für Sissach aus. Nach zuletzt 26 Toren in 18 Spielen in der Saison 24/25 brauchte Pricoli auch in der neuen Saison nicht lange, bis der Ball das erste Mal im Netz zappelte. In der 30. Minute brachte Lahouna Kara die Gäste mit einem tollen Treffer in Führung. Renens blieb jedoch zäh und gab nicht auf: Ana Jesic erzielte in der 55. Minute ihren zweiten Treffer und sicherte das Unentschieden.
Im ersten Spiel in der 1. Liga setzte sich der Aufsteiger Luzerner SC mit 3:0 gegen die FC Luzern Frauen durch und setzt ein erstes Ausrufezeichen. Nora Hunkeler eröffnete in der 10. Minute den Torreigen mit einem präzisen Schuss. Nur drei Minuten später erhöhte Alina Grüter per Elfmeter auf 2:0. Hunkeler krönte ihre Leistung in der 33. Minute mit ihrem zweiten Treffer und besiegelte den klaren Sieg im Luzerner Duell. Eine grosse Überraschung, zählen die Frauen von FC Luzern Frauen doch zum erweiterten Favoritenkreis.
Im Spiel zwischen FC Lausanne-Sport und der FC Concordia Basel setzt sich das Heimteam durch. Rosalie Jules eröffnete in der 13. Minute das Tor für Lausanne das Spiel. Der Aufsteiger aus Basel blieb unbeeindruckt und konnte durch Melina Brogle in der 37. Minute ausgleichen. Kurz vor der Pause sorgte Shirley Ahinoa De la Cadena Bazurto für den 2:1-Siegtreffer für die ambitionierten Lausannerinnen.
SC Düdingen – FC Vuisternens/Mézières 1:0
SC Düdingen: Michelle Herren, Ronja Brüllhardt, Larissa Loretan, Martina Suter, Lola Corminboeuf, Léa Beccarelli, Ramona Vonlanthen, Lucie Piller, Cassy Jacquat, Mona Hunziker, Lena Hirter
FC Vuisternens/Mézières: Camille Monney, Emma Conus, Lisa Scarfo, Manon Saugy, Mara Loureiro Oliveira, Larissa Page, Maiwenn Garressus, Dorly Monney, Line Thomann, Jessica Conus, Raffaela Schiliro
Tore: 1:0 Alexia Riedo (90.+1)
Luzerner SC – FC Luzern Frauen 3:0
Luzerner SC: Celine Küttel, Anita Krummenacher, Lisa Zihlmann, Jasmine Imboden, Gina Marie Hartig, Nathalie Schenk, Flora Bieri, Viviane Stutz, Noelja Bättig, Alina Grüter, Nora Hunkeler
FC Luzern Frauen: Corina Widmer, Sira Sofija Campisi, Nina Niederberger, Claire Alexander, Filipa Rodrigues Da Silva, Genita Dervishaj, Lea Bucher, Diana Delolli, Eliana Selmonaj, Kim Shortiss, Zoe Lopes
Tore: 1:0 Nora Hunkeler (10.), 2:0 Alina Grüter (13. Foulelfmeter), 3:0 Nora Hunkeler (33.)
FC Brig-Glis – FC Biel-Bienne 2:3
FC Brig-Glis: Camille Salamin, Fabienne Scotton, Maelle Antoniazzi, Karin Zbinden (66. Stella Spennato), Lara Salzmann, Nina Escher, Dominique Zuber, Michele Garbely (75. Rebecca Roten), Stefanie Teixeira (46. Anna Grün), Saskia Treyer (80. Karin Zbinden), Lisa Kohlbrenner
FC Biel-Bienne: Anna Stegemann, Annic Born, Aline Zimmermann, Chiara Affolter, Anaïs Gygax, Nika Tschanz (80. Fabienne Flückiger), Jana Ihle (46. Jasmin Bosshard), Jil Nora Herrmann, Jennifer Bärtschi, Céline Bigler, Léonor Saillant (67. Emma Giezendanner)
Tore: 0:1 Céline Bigler (56.), 1:1 Dominique Zuber (67.), 1:2 Jennifer Bärtschi (81.), 2:2 Dominique Zuber (84.), 2:3 Stella Spennato (89. Eigentor)
US Terre Sainte – FFV Basel 0:6
US Terre Sainte: Cassandra Dousse, Evie Butcher, Emma Helmers, Leonie Schemionek, Jenna Bauld, Nora Bria, Chiara Delsaut, Caterina Vassallo (32. Agata Capobianco), Natalie Colman, Khayal Krishnan, Kaia Varnish
FFV Basel: Aurora Rigo, Aline Schüpbach (60. Alessia Varvicchio), Flurina Vonmoos, Oxana Messerli (60. Ana Mentlik), Liana Egloff (46. Juliana Gütermann), Annika Rothen (47. Caren Holzenkamp), Sarah Leupi, Michelle Probst, Vera Gysin (50. Laura Di Bella), Samira Wyden, Mina El Hamzaoui
Tore: 0:1 Vera Gysin (3.), 0:2 Michelle Probst (24.), 0:3 Michelle Probst (31.), 0:4 Michelle Probst (44.), 0:5 Michelle Probst (52.), 0:6 Michelle Probst (68.)
FC Lausanne-Sport – FC Concordia Basel 2:1
FC Lausanne-Sport: Chloé Schaller, Charlotte Martin, Sonia Mruk Teixeira, Tina Wüthrich, Léa Fernandes, Eliane Simoes Nzeza, Shirley Ahinoa De la Cadena Bazurto, Lise Monnet, Rosalie Jules, Edina Cakic, Aminha Sherifi
FC Concordia Basel: Marie Christina Müller, Melanie Frei, Aleksandra Stankovic, Anna Khoury, Cynthia Lemblé, Adélicia Forest, Melina Brogle, Géraldine Fellmann, Chiara Leimgruber, Sabine Stoller, Sara Mezni
Tore: 1:0 Rosalie Jules (13.), 1:1 Melina Brogle (37.), 2:1 Shirley Ahinoa De la Cadena Bazurto (42.)
FC Renens – SV Sissach 2:2
FC Renens: Melissa Vero, Laurène Gras, Alexandra Behringer, Nikita Pattaroni, Romane Gaudin, Mathilde Staffoni, Morgane Monnard, Ana Jesic, Ariana Mendes Silva, Marine Voirol, Njomza Mehmetaj
SV Sissach: Vicky Buceta Barrio, Ramona Hasler, Mara Lessa, Sarina Grieder, Katy Suter, Sylvie Ruch, Maria Enz, Tamara Zimmermann, Luana Pricoli, Svenja Zengaffinen, Lahouna Kara
Tore: 1:0 Ana Jesic (5.), 1:1 Luana Pricoli (10.), 1:2 Lahouna Kara (30.), 2:2 Ana Jesic (55.)