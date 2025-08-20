Luzerner SC gewinnt Derby - FFV Basel souverän

Der Luzerner SC setzte eine erste Duftmarke. Als Neuling gelang ihm ein überzeugender Sieg im Derby gegen die Luzern Frauen. Auch der FFV Basel startet mit einem 6:0 Sieg bei einem Aufsteiger und ist erster Tabellenführer. Die Details zu den Spielen:

Bei der Premiere in der 1. Liga traf der Aufsteiger FC Brig-Glis auf den FC Biel-Bienne. Céline Bigler brachte die Gäste in der 56. Minute in Führung. Die zähen Walliserinnen konnten durch Dominique Zuber in der 67. Minute ausgleichen, bevor Jennifer Bärtschi Biel-Bienne erneut in Front brachte. Zuber sorgte mit Ihrem zweiten Tor kurz darauf für den Ausgleich. Doch um den ersten Punkt in der 1. Liga brachten sich die Walliserinnen selber. Ein unglückliches Eigentor von Stella Spennato in der 89. Minute bescherte den Gästen den Sieg.

Die Aufstiegsaspirantinnen vom SC Düdingen hatten gegen den FC Vuisternens/Mézières viel Mühe, setzten sich aber doch noch mit 1:0 durch. Das entscheidende Tor fiel in der Nachspielzeit, als Alexia Riedo in der 91. Minute einnetzte und dem Favoriten den ersten Dreier in Extremis doch noch sicherte.

In einem einseitigen Duell traf der FFV Basel auf den Aufsteiger US Terre Sainte und gewann mit 6:0. Die Baslerinnen, welche mit Andy Jurt und Andreas Vila Blanco mit einem neuen Trainerduo in die neue Saison starteten, zeigten von Minute eins, dass sie bereit sind. Das Spiel begann mit einem frühen Tor von Vera Gysin, die nach einem Eckball für die Gäste zur Führung traf (3.). Ein Abseitstor der Heimelf wurde nur Minuten später aberkannt (6.). Michelle Probst sorgte nach einem schönen Zuspiel von Mina El Hamzaoui für das 2:0 (24.) und erhöhte wenig später auf 3:0, erneut nach einem präzisen Pass von El Hamzaoui (31.). Vor der Pause setzte Probst mit ihrem dritten Treffer den Schlusspunkt der ersten Halbzeit (44.) und kann im ersten Saisonspiel schon einen reinen Hattrick verbuchen. Nach dem Seitenwechsel erhöhte sie auf 5:0 (52.) und traf schließlich zum 6:0 (68.) nach einem Abpraller. Fünf Tore im ersten Spiel - ein prächtiger Saisonstart für die routinierte Probst.

Das Duell zwischen dem FC Renens und SV Sissach endete mit 2:2. Ana Jesic eröffnete in der 5. Minute das Scoring für Renens. Doch nur fünf Minuten später glich die Torschützin vom Dienst, Luana Pricoli, für Sissach aus. Nach zuletzt 26 Toren in 18 Spielen in der Saison 24/25 brauchte Pricoli auch in der neuen Saison nicht lange, bis der Ball das erste Mal im Netz zappelte. In der 30. Minute brachte Lahouna Kara die Gäste mit einem tollen Treffer in Führung. Renens blieb jedoch zäh und gab nicht auf: Ana Jesic erzielte in der 55. Minute ihren zweiten Treffer und sicherte das Unentschieden.

Im ersten Spiel in der 1. Liga setzte sich der Aufsteiger Luzerner SC mit 3:0 gegen die FC Luzern Frauen durch und setzt ein erstes Ausrufezeichen. Nora Hunkeler eröffnete in der 10. Minute den Torreigen mit einem präzisen Schuss. Nur drei Minuten später erhöhte Alina Grüter per Elfmeter auf 2:0. Hunkeler krönte ihre Leistung in der 33. Minute mit ihrem zweiten Treffer und besiegelte den klaren Sieg im Luzerner Duell. Eine grosse Überraschung, zählen die Frauen von FC Luzern Frauen doch zum erweiterten Favoritenkreis.

Im Spiel zwischen FC Lausanne-Sport und der FC Concordia Basel setzt sich das Heimteam durch. Rosalie Jules eröffnete in der 13. Minute das Tor für Lausanne das Spiel. Der Aufsteiger aus Basel blieb unbeeindruckt und konnte durch Melina Brogle in der 37. Minute ausgleichen. Kurz vor der Pause sorgte Shirley Ahinoa De la Cadena Bazurto für den 2:1-Siegtreffer für die ambitionierten Lausannerinnen.