Luzerner Auswärtssiege - FFV Basel weiter vorne

Siege für die Spitzenteams. DER FFV Basel setzt sich 4:2 gegen Vuisternens durch. Der SC Düdingen und der FC Biel gewinnen knapp auswärts gegen den FC Renens (Düdingen) und den SV Sissach (FC Biel). Souverän der Auftritt des FC Lausanne - 3:0 gegen den FC Brig-Glis. Zu den Spielen:

Viele Tore beim Heimspiel des FFV Basel gegen den FC Vuisternens/Mézières. Es fielen insgesamt sechs Tore. Michelle Probst brachte Basel in der 17. Minute erwartungsgemäss in Führung. Doch Raffaela Schiliro glich in der 40. Minute aus und sorgte dafür, dass die Partie spannend blieb. Kurz nach der Pause gingen die Gäste sogar in Führung. Maria Cristina Ferraz Goncalves erzielte das 2:1 für die Gäste. Doch im Gegenzug glich das Heimteam dank einem unglücklichen Eigentor von Melinda Sallin bereits wieder aus. Probst und Oxana Messerli sicherten mit ihren Treffern den 4:2-Sieg für Basel. Noch mehr Tore fielen beim Aufeinandertrefffen der US Terre Sainte und dem Luzerner SC. Ein Duell zweier Aufsteiger. Hannah Poacher eröffnete bereits in der 2. Minute den Torreigen mit einem Tor für die Gastgeber. Doch nur eine Minute später glich Anita Krummenacher für Luzern wieder aus. Caterina Vassallo brachte Terre Sainte erneut in Führung, doch wieder konnten die Luzernerinnen beinahe im Gegenzug ausgleichen. Krummenacher hatte getroffen. Chiara Delsaut sorgte kurz vor der Pause mit dem 3:2 für die dritte Führung für die Gastgeberinnen. Doch Luzern zeigte eine starke zweite Halbzeit und drehte das Spiel. Jasmine Imboden glich in der 70. Minute aus. Alina Grüter erzielte in der 86. und 89. Minute zwei späte Tore und sicherte den Gästen den 5:3-Sieg. Nach zuletzt vier Niederlagen in Serie ein wichtiger Sieg für die Innerschweizerinnen.

Weiterer Minisieg des SC Düdingen. Beim Spiel in Renens genügte dem SC Düdingen ein einziger Treffer. Das Tor der Partie in der 24. Minute erzielte Mona Hunziker. Ein spannendes Duell zwischen dem FC Concordia Basel und dem FC Luzern Frauen endet mit einem 1:2 Auswärtssieg für die Innerschweizerinnen. Laura Oeschger brachte die Gastgeber in der 16. Minute noch in Führung. Doch nach der Halbzeit glich Elena Lötscher in der 48. Minute aus. In der Nachspielzeit sorgte Zoe Lopes für den Sieg der Luzernerinnen mit ihrem Treffer in der 90. Minute (+4). Ein ebenso glücklicher wie wichtiger Sieg für die sehr schlecht aus den Startblöcken (3 Niederlagen zum Start) gekommenen Spielerinnen von Trainer Antonio de Oliveira.