Luzerner Auswärtssiege - FFV Basel weiter vorne

Siege für die Spitzenteams. DER FFV Basel setzt sich 4:2 gegen Vuisternens durch. Der SC Düdingen und der FC Biel gewinnen knapp auswärts gegen den FC Renens (Düdingen) und den SV Sissach (FC Biel). Souverän der Auftritt des FC Lausanne - 3:0 gegen den FC Brig-Glis.
Zu den Spielen:
Viele Tore beim Heimspiel des FFV Basel gegen den FC Vuisternens/Mézières. Es fielen insgesamt sechs Tore. Michelle Probst brachte Basel in der 17. Minute erwartungsgemäss in Führung. Doch Raffaela Schiliro glich in der 40. Minute aus und sorgte dafür, dass die Partie spannend blieb. Kurz nach der Pause gingen die Gäste sogar in Führung. Maria Cristina Ferraz Goncalves erzielte das 2:1 für die Gäste. Doch im Gegenzug glich das Heimteam dank einem unglücklichen Eigentor von Melinda Sallin bereits wieder aus. Probst und Oxana Messerli sicherten mit ihren Treffern den 4:2-Sieg für Basel.
Noch mehr Tore fielen beim Aufeinandertrefffen der US Terre Sainte und dem Luzerner SC. Ein Duell zweier Aufsteiger. Hannah Poacher eröffnete bereits in der 2. Minute den Torreigen mit einem Tor für die Gastgeber. Doch nur eine Minute später glich Anita Krummenacher für Luzern wieder aus. Caterina Vassallo brachte Terre Sainte erneut in Führung, doch wieder konnten die Luzernerinnen beinahe im Gegenzug ausgleichen. Krummenacher hatte getroffen. Chiara Delsaut sorgte kurz vor der Pause mit dem 3:2 für die dritte Führung für die Gastgeberinnen. Doch Luzern zeigte eine starke zweite Halbzeit und drehte das Spiel. Jasmine Imboden glich in der 70. Minute aus. Alina Grüter erzielte in der 86. und 89. Minute zwei späte Tore und sicherte den Gästen den 5:3-Sieg. Nach zuletzt vier Niederlagen in Serie ein wichtiger Sieg für die Innerschweizerinnen.
Weiterer Minisieg des SC Düdingen. Beim Spiel in Renens genügte dem SC Düdingen ein einziger Treffer. Das Tor der Partie in der 24. Minute erzielte Mona Hunziker.
Ein spannendes Duell zwischen dem FC Concordia Basel und dem FC Luzern Frauen endet mit einem 1:2 Auswärtssieg für die Innerschweizerinnen. Laura Oeschger brachte die Gastgeber in der 16. Minute noch in Führung. Doch nach der Halbzeit glich Elena Lötscher in der 48. Minute aus. In der Nachspielzeit sorgte Zoe Lopes für den Sieg der Luzernerinnen mit ihrem Treffer in der 90. Minute (+4). Ein ebenso glücklicher wie wichtiger Sieg für die sehr schlecht aus den Startblöcken (3 Niederlagen zum Start) gekommenen Spielerinnen von Trainer Antonio de Oliveira.
Keine Blösse gaben sich die Frauen des FC Lausanne-Sport. Gegen den FC Brig-Glis. setzten sich die Gastgeber souverän mit 3:0 durch. Maeva Lebet brachte Lausanne kurz vor dem Pausenpfiff in Führung. Nach der Pause legte Eliane Simoes Nzeza in der 53. Minute nach, bevor sie in der 64. Minute erneut traf und mit einem Doppelpack den Endstand herstellte.
In einem spannenden Spiel zwischen dem SV Sissach und dem FC Biel fiel das einzige Tor der Partie in der 57. Minute. Jana Ihle war Matchwinnerin für Biel-Bienne. Trotz weiterer Bemühungen konnte Sissach nicht ausgleichen und musste die knappe Niederlage hinnehmen.
Zahlen und Fakten zum Spieltag:
FC Lausanne-Sport – FC Brig-Glis 3:0
FC Lausanne-Sport: Chloé Schaller, Sonia Mruk Teixeira, Tina Wüthrich, Aminha Sherifi, Jenny Geiser, Eliane Simoes Nzeza, Lise Monnet, Rosalie Jules, Diana Sofia Ferreira Barbosa, Edina Cakic, Clotilde Madeleine Macabéo
FC Brig-Glis: Camille Salamin, Rebecca Zenklusen, Sara Lagger, Fabienne Scotton, Stella Spennato, Karin Zbinden, Anna Grün, Dominique Zuber, Stefanie Teixeira, Chiara Noemie Tenud, Lisa Kohlbrenner
Tore: 1:0 Maeva Lebet (43.), 2:0 Eliane Simoes Nzeza (53.), 3:0 Eliane Simoes Nzeza (64.)
FFV Basel – FC Vuisternens/Mézières 4:2
FFV Basel: Aurora Rigo, Chiara Zollino, Ana Mentlik, Alessia Varvicchio, Juliana Gütermann, Oxana Messerli, Liana Egloff, Annina Bard, Annika Rothen, Sarah Leupi, Michelle Probst
FC Vuisternens/Mézières: Manon Saugy, Maria Cristina Ferraz Goncalves, Linda Philipona, Dorly Monney, Larissa Page, Kosovare Kastrati, Line Thomann, Raffaela Schiliro, Milena Leo Baron, Julie Marilley, Melinda Sallin
Tore: 1:0 Michelle Probst (17.), 1:1 Raffaela Schiliro (40.), 2:1 Melinda Sallin (59. Eigentor), 1:2 Maria Cristina Ferraz Goncalves (59.), 3:2 Michelle Probst (65.), 4:2 Oxana Messerli (77.)
US Terre Sainte – Luzerner SC 3:5
US Terre Sainte: Evie Butcher, Kaia Camp, Fanny Lerch, Emma Helmers, Jenna Bauld, Nora Bria, Khayal Krishnan, Caterina Vassallo, Agata Capobianco, Hannah Poacher, Melanie Klem
Luzerner SC: Celine Küttel, Flora Bieri, Viviane Stutz, Lisa Zihlmann, Ava Lily Smith, Jasmine Imboden, Alina Grüter, Nathalie Schenk, Anita Krummenacher, Nadja Lanz, Kinga Karolina Cichocka
Tore: 1:0 Hannah Poacher (2.), 1:1 Anita Krummenacher (3.), 2:1 Caterina Vassallo (37.), 2:2 Anita Krummenacher (39.), 3:2 Chiara Delsaut (42.), 3:3 Jasmine Imboden (70.), 3:4 Alina Grüter (86.), 3:5 Alina Grüter (89.)
FC Renens – SC Düdingen 0:1
FC Renens: Melissa Vero, Laurène Gras, Nikita Pattaroni, Romane Gaudin, Ania Romualdo, Suzana Petrovic, Mathilde Staffoni, Inès Abetel, Morgane Monnard, Ana Jesic, Alison Germanier
SC Düdingen: Michelle Herren, Ronja Brüllhardt, Larissa Loretan, Marie Humbert, Lena Maria Schneuwly, Lola Corminboeuf, Ramona Vonlanthen, Cassy Jacquat, Mona Hunziker, Tania Alexandra Santos Neves, Melissa Macheret
Tore: 0:1 Mona Hunziker (24.)
SV Sissach – FC Biel-Bienne 0:1
SV Sissach: Alicia Burla, Ramona Hasler, Mara Lessa, Vlora Dibrani, Sarina Grieder, Katrin Suter, Selin Aktas, Michelle Hofstetter, Neslihan Aktas, Svenja Zengaffinen, Lahouna Kara
FC Biel-Bienne: Annic Born, Aline Zimmermann, Chiara Affolter, Carina Gerber, Ines Tocchini, Nika Tschanz, Jana Ihle, Jil Nora Herrmann, Céline Bigler, Léonor Saillant, Laura Van Seeters
Tore: 0:1 Jana Ihle (57.)
FC Concordia Basel – FC Luzern Frauen 1:2
FC Concordia Basel: Noemi Christ, Marie Christina Müller, Melanie Frei, Anna Khoury, Cynthia Lemblé, Adélicia Forest, Melina Brogle, Géraldine Fellmann, Chiara Leimgruber, Laura Oeschger, Sara Mezni
FC Luzern Frauen: Corina Widmer, Lara Peter, Jessica Rebelo Pereira, Claire Alexander, Filipa Rodrigues Da Silva (46. Lara Ribicic), Lea Bucher, Melisa Nimanaj (76. Sarina Steffen), Diana Delolli, Eliana Selmonaj (68. Zoe Lopes), Kim Shortiss (46. Lea Andrist), Elena Lötscher
Tore: 1:0 Laura Oeschger (16.), 1:1 Elena Lötscher (48.), 1:2 Zoe Lopes (90.+4)