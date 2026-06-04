Luzern bleibt erstklassig - Yverdon im Vorteil gegenüber Thun

Trotz einem 1:0 Rückstand zur Halbzeit konnte der FC Luzern den frühen Ligaerhalt sichern. In der zweiten Halbzeit gelang die Wende und mit einem letztlich souveränen 4:1 Sieg in Thun steht der Ligaerhalt fest.
Im zweiten Spiel schafft sich Yverdon eine gute Ausgangslage. Mit dem klaren 5:0 Sieg haben die Vaudoiseses alles in den eigenen Füssen und können mit einem Punktgewinn in der letzten Woche bei Luzern den Aufstieg sichern.
In Thun startete das Heimteam stark und erzielte bereits in der 2. Minute durch Selina Ueltschi das 1:0. Mit diesem Resultat gingen die Teams in die Pause. In der Pause schienen die Gästinnen die richtigen SChlüsse gezogen zu haben. In der 53. Minute gelang durch Aldiana Amuchie der Ausgleich. Michèle Schnider brachte Luzern in der 64. Minute mit 2:1 in Führung, gefolgt von Ramona Schallberger, die in der 68. Minute auf 3:1 erhöhte. Gentiana Fetaj setzte den Schlusspunkt zum 4:1 in der 79. Minute. Mit dieser überzeugender Halbzeit schaffen die Innerschweizerinnen den Klassenerhalt - während der FC Thun nun auf fremde Hilfe angewiesen ist. Im Letzten Spiel gegen Sion braucht es unbedingt 3 Punkte und Yverdon darf gegen Luzern keine Punkte gewinnen, um die Chance auf den Ligaerhalt zu wahren.
In der Waadt dominierte Yverdon Sport FC im Duell gegen FC Sion und siegte mit 5:0. Chloé Marie Anne Le Franc eröffnete in der 11. Minute das Torfeuer. Emeline von Dach erhöhte kurz vor der Halbzeit auf 2:0, gefolgt von einem weiteren Treffer von Le Franc in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Nach der Pause traf Michelle Sager in der 59. Minute und setzte in der 89. Minute den Schlusspunkt. Ein klarer Sieg für Yverdon - die nun die Aufstiegschancen in den eigenen Füssen hat!
Zahlen und Fakten zum Spieltag:
FC Thun – FC Luzern 1:4
FC Thun: Tamara Biedermann, Alana Burkhart (73. Sina Schüpbach), Sophie Aeberhard (73. Karen Martin), Alisha Heiniger, Lauriane Frei, Shenia Schmid, Lara Colpi, Janine Minnig, Selina Ueltschi, Céline Schmid (90. Rani Müller), Rilana Ueltschi (41. Céline Frey)
FC Luzern: Lea Kramoviku, Lynn Häring, Fiona Sperlich, Mia Knapp (57. Lena Wälti), Michèle Schnider, Melissa Rondalli (76. Jamie Kenel), Ramona Schallberger, Gentiana Fetaj, Aldiana Amuchie (81. Juliana Müller), Alyssa Keller (57. Bettina Brülhart), Cristina Carp (81. Jennie Marie Egeriis)
Schiedsrichter: Andi Berdynaj
Tore: 1:0 Selina Ueltschi (2.), 1:1 Aldiana Amuchie (53.), 1:2 Michèle Schnider (64.), 1:3 Ramona Schallberger (68.), 1:4 Gentiana Fetaj (79.)
Yverdon Sport FC – FC Sion 5:0
Yverdon Sport FC: Gilliane Roch, Chloé Warpelin, Lucia Tomas Da Silva (58. Loelie Fior), Andrea Sierra Larrauri, Zia Girardin (80. Frédérique Messomo), Emeline von Dach (58. Ilona Guede), Elise Boccali (73. Margo Amblard), Audrey Remy, Chloé Marie Anne Le Franc, Maeva Sogan (58. Maelle Savoie Poitras), Michelle Sager
FC Sion: Elise Rebord, Léa Gay-Crosier, Matilde Varzea Figueiras, Léa Abadou (46. Marine Droz), Elisa Cardoso (78. Sara Rocha Botelho), Laetitia Conus, Inès Aymon (58. Carolina Teixeira Mendes), Morgane Malherbe, Kenza Abidi (34. Gwenaëlle Zimmermann), Maria Sanchez Hali, Nina Richard
Schiedsrichter: Luziana Biino
Tore: 1:0 Chloé Marie Anne Le Franc (11.), 2:0 Emeline von Dach (44.), 3:0 Chloé Marie Anne Le Franc (45.), 4:0 Michelle Sager (59.), 5:0 Michelle Sager (89.)