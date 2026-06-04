Luzern bleibt erstklassig - Yverdon im Vorteil gegenüber Thun

Im zweiten Spiel schafft sich Yverdon eine gute Ausgangslage. Mit dem klaren 5:0 Sieg haben die Vaudoiseses alles in den eigenen Füssen und können mit einem Punktgewinn in der letzten Woche bei Luzern den Aufstieg sichern.

Trotz einem 1:0 Rückstand zur Halbzeit konnte der FC Luzern den frühen Ligaerhalt sichern. In der zweiten Halbzeit gelang die Wende und mit einem letztlich souveränen 4:1 Sieg in Thun steht der Ligaerhalt fest.

In Thun startete das Heimteam stark und erzielte bereits in der 2. Minute durch Selina Ueltschi das 1:0. Mit diesem Resultat gingen die Teams in die Pause. In der Pause schienen die Gästinnen die richtigen SChlüsse gezogen zu haben. In der 53. Minute gelang durch Aldiana Amuchie der Ausgleich. Michèle Schnider brachte Luzern in der 64. Minute mit 2:1 in Führung, gefolgt von Ramona Schallberger, die in der 68. Minute auf 3:1 erhöhte. Gentiana Fetaj setzte den Schlusspunkt zum 4:1 in der 79. Minute. Mit dieser überzeugender Halbzeit schaffen die Innerschweizerinnen den Klassenerhalt - während der FC Thun nun auf fremde Hilfe angewiesen ist. Im Letzten Spiel gegen Sion braucht es unbedingt 3 Punkte und Yverdon darf gegen Luzern keine Punkte gewinnen, um die Chance auf den Ligaerhalt zu wahren.

In der Waadt dominierte Yverdon Sport FC im Duell gegen FC Sion und siegte mit 5:0. Chloé Marie Anne Le Franc eröffnete in der 11. Minute das Torfeuer. Emeline von Dach erhöhte kurz vor der Halbzeit auf 2:0, gefolgt von einem weiteren Treffer von Le Franc in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Nach der Pause traf Michelle Sager in der 59. Minute und setzte in der 89. Minute den Schlusspunkt. Ein klarer Sieg für Yverdon - die nun die Aufstiegschancen in den eigenen Füssen hat!