Luxusprobleme vorne wie hinten: Beim VfB Hallbergmoos sind die Zeiten der Personalsorgen vorbei

VfB-Coach Andreas Giglberger kann im Heimspiel gegen Kirchheim personell aus dem Vollen schöpfen. Große Namen sind nicht gesetzt.

Hallbergmoos – Die Themen haben sich geändert beim VfB Hallbergmoos. In den ersten Wochen der Saison musste die sportliche Leitung noch aufgrund von Urlaubern und Verletzten eine Art Mangelverwaltung betreiben. Immerhin erhielten junge Talente so die Chance, ihre „Landesliga-Lehre“ zu beginnen. Mittlerweile haben einige von Letztgenannten beeindruckende Entwicklungen genommen – und so ergeben sich vor dem Heimspiel gegen den Kirchheimer SC (Freitag, 19.30 Uhr, Stadion am Airport) Luxusprobleme in allen Mannschaftsteilen.

Und so sehen die „Probleme“ aus: Der junge Angreifer Emil Kierdorf hat bereits zehnmal getroffen und ist wohl der neue „15 plus X-Stürmer“. Arian Kurmehaj bekam in der Vorwoche sogar vor Tobias Krause den Vorzug – und hat bereits zehn Tore vorbereitet. Im zentralen Mittelfeld steht der wohl beste David Küttner aller Zeiten, der sich als kämpfender Edeltechniker einen Namen gemacht hat. Und es gibt noch mehr Beispiele von Spielern, die immer besser werden oder zu alter Stärke zurückfinden.

Großes Lob an den Sportlichen Leiter Anselm Küchle

„Wir sind sehr happy mit diesem Kader und der Entwicklung“, sagt Trainer Andreas Giglberger. Vor allem lobt er seinen Chef Anselm Küchle, der als Sportlicher Leiter einen Top-Kader zusammengestellt habe. Der Coach selbst zeigte zuletzt, dass er nicht nach Namen aufstellt. „Bei uns kann schon ein einzelnes Training über den Platz in der Startelf entscheiden“, sagt Giglberger. Seine mutige Entscheidung, Kurmehaj statt Krause beginnen zu lassen, ist der Beweis.

Eine andere feste Regel ist die, dass im Training fehlende Spieler nicht von Beginn an auflaufen – egal, wie groß der Name ist. So musste sich zuletzt Daniel Müller nach seinem Urlaub hinten anstellen und sich über Einwechslungen anbieten. Diesmal gegen Kirchheim darf der ehemalige Freisinger wieder von Beginn an die Linie rauf und runter wieseln. Carl Opitz hat sich ein Band gerissen – und damit wird in der Viererkette ein Platz frei.

Auch Simon Werner ist inzwischen wieder ein Thema

Das neueste Luxusproblem heißt Simon Werner, der verletzt aus Heimstetten kam und nun wieder voll fit ist. Bei vier Joker-Einsätzen stand er 68 Minuten auf dem Platz. Zuletzt gegen Aubing leitete Werner mit einem Kabinettstückchen das vorentscheidende 4:3 ein. „Er klopft ganz deutlich an die Startelf an“, sagt Giglberger.

Und die nächste Personalie steht schon vor der Tür: Nach der Winterpause wird mit Fabian Diranko ein weiterer Topspieler für die Offensive im Angebot sein. Dann muss der VfB vielleicht doch über einen Sonderantrag beim Bayerischen Fußball-Verband nachdenken, mit 14 Spielern in der Startelf antreten zu dürfen.