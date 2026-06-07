Luxemburgs Männer verabschieden sich mit Sieg in die Sommerpause 1:0-Sieg in Albanien nach frühem Treffer von Danel Sinani von KI m. Paul Krier · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Luxemburg gewann knapp mit 1:0 in Albanien – Foto: Thorsten Schwenke

Im Testspiel zwischen Albanien und Luxemburg setzten sich die Gäste knapp mit 1:0 durch. Bereits in der vierten Minute hatte Albanien, konkret Qazim Laci, die erste große Chance, als er aus 16 Metern knapp am Tor vorbeischoss. Nur drei Minuten später verfehlte Laci erneut, diesmal nach einem präzisen Pass an den Fünfer. In der 8.' war es dann Sinani, der für Luxemburg traf. Nach einem schönen Spielzug legte Dardari den Ball auf Sinani, der aus fünf Metern unten rechts zum 0:1 abschloss. Albanien reagierte und hatte durch Asllani in der 19.' eine weitere Großchance, doch sein Schuss aus 25 Metern wurde von Keeper Pereira pariert.

👉 Abstimmung über den Spieler des Spiels Die zweite Halbzeit begann gleich mit einer Chance für Albanien, als Uzuni per Volley das Außennetz traf. Kurz darauf verpasste Carlson das 0:2 nach einem scharfen Sinani-Freistoß von der rechten Seite. Die Albaner suchten in einer Begegnung mit mäßigem Tempo den Ausgleich, doch Seferi und Broja konnten Pereira nicht überwinden. In der Schlussphase hatte auch Vincent Thill für Luxemburg eine gute Gelegenheit, doch der Keeper parierte stark. In der Nachspielzeit wurde es hektisch, als ein Foul an Kadamani für Aufregung sorgte. Sinani setzte den fälligen Freistoß über das Tor. Letztlich sicherte sich Luxemburg den knappen, aber verdienten Sieg und bleibt im Jahr 2026 im dritten von vier Spielen ohne Gegentor.