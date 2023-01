Luxemburger „Socca“ plant Trip in die Republik Moldau Europäisches Qualifikationsturnier für die in Essen (D) stattfindende WM

Dazu gehören neben Kundenterminen auch Meetings mit Redaktionen, wie z.B. der von FuPa Luxemburg. „Vierzig Teams werden an der WM in Essen teilnehmen, Europa sind dabei zwanzig Startplätze vorbehalten“ wusste Arendt zu berichten. Die erste europäische Ausscheidung wird im Rahmen eines Turniers in Moldawien stattfinden, drei der dortigen Teilnehmer dürfen direkt nach Essen. Ob Socca Luxembourg dazugehören wird? Träumen ist sicherlich nicht verboten, doch neben den sportlichen stehen zunächst organisatorische Herausforderungen an.

„Zwischen 6.000 und 7.000 Euro müssen gedeckt werden“ erklärt Jacques Arendt. Gut die Hälfte davon macht die Mitgliedschaft in der „International Socca Federation“ aus, der Rest besteht aus den Reisekosten, die sich in der Republik Moldau dann durchaus in einem tieferen Preissegment bewegen werden als man es aus Westeuropa gewohnt ist. Geldgeber und Spender werden mit offenen Armen empfangen. Viel Zeit zur Finanzierung bleibt aber nicht mehr, das Qualifikationsturnier in Osteuropa wird vom 28.März bis zum 3.April ausgetragen.