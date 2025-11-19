Luxemburger Fußball trauert um Philippe Ciancanelli

Den luxemburgischen Fussball erreichte Anfang der Woche die Nachricht des völlig unerwarteten Todes von Philippe Ciancanelli, dem Sportdirektor des aufstrebenden Erstdivisionärs FC Minerva Lintgen. „Es war eine Ehre, an deiner Seite zusammen für den FC Minerva zu arbeiten“ heißt es in dem Facebook-Post des Vereins zum Tod von Ciancanelli (s.u.).

Vor seinem Engagement in Lintgen war Ciancanelli für die Damen-Abteilung des FC Swift Hesperingen und zuvor in gleicher Funktion während langen Jahren beim Racing FC Union Luxemburg verantwortlich. Bei Racing war er einer der führenden Köpfe, die die Damen bis auf ihr heutiges Niveau weiterentwickelt haben.