Luxemburg versenkt Liechtenstein bei Dauerregen

Nur 394 Zuschauer erlebten am Dienstag bei strömendem Dauerregen ein beeindruckendes Spektakel der luxemburgischen Frauen in der Nations League. Die Partie begann mit einem frühen Warnsignal für das Fürstentum: Kirps setzte bei ihrem Startelfdebüt in der 3.' ein Zuspiel von Thompson am linken Eck des Fünfmeterraums nur ins Außennetz. Doch die Luxemburgerinnen ließen sich nicht beirren. In der 16.' fiel das erste Tor: Jorge traf per Abstauber nach einer dreifachen Chance, als sie den Ball am rechten Pfosten über die Linie drückte (1:0).

Glück hatte Luxemburg nach einer guten halben Stunde, als Kindle nach Fehler Schlimé das offene Tor nicht traf. In der 39.' erhöhte Jorge dann, nachdem sie einen Abpraller zurückbekam und aus 10 Metern das 2:0 erzielte. Kurz vor der Pause stellte Amy Thompson per sehenswerter Direktabnahme aus rund elf Metern auf 3:0, nachdem Jorge per halbhoher Hereingabe von rechts perfekt vorbereitet hatte.

Nach Wiederanpfiff hielt Luxemburg den Druck hoch. In der 48.' verwandelte Estévez García einen Elfmeter zum 4:0, nachdem Kirps im Strafraum gefoult worden war. Liechtenstein kam zwar zu einigen, wenigen Chancen, konnte jedoch kein Tor erzielen – Schlimé, die Torhüterin von Luxemburg, hielt so z.B. einen schönen Schuss von Göppel in der 52.' glänzend. Einziger Wermutstropfen bei der Topleistung von Caroline Jorge am Dienstag war der Elfmeter in der 65.', mit dem sie an Torhüterin Huber scheiterte.

In der 68.' war es dann Barbosa, die nach einem abgewehrten Schuss den Ball im Sechzehner aufnahm und unten links zum 5:0 einnetzte - ihr Premierentreffer für die FLF-Auswahl! Kapitänin Miller zeigte in der 76.' eine akrobatische Einlage und erzielte per Scherenschuss von der Strafraumgrenze mit dem schönsten Tor des Tages das 6:0, der Ball rutschte dabei der Gästetorhüterin unglücklich auf nassem Boden durch. Den Schlusspunkt setzte Charlotte Schmit in der 87.' , als sie einen tollen Pass in die Schnittstelle nutzte, die Torhüterin umkurvte und zum 7:0 traf.

Ana Barbosa nach ihrem ersten Treffer: „ich finde keine Worte“

Für Verteidigerin Ana Barbosa war es das erste Tor in der Nationalmannschaft. Nach dem Abpfiff war sie beinahe sprachlos: „Ich weiß noch nicht wirklich, was ich sagen soll, ich finde keine Worte. Ich bin natürlich froh für die Mannschaft, dass wir gewonnen haben und den Fehlstart vom Freitag gutgemacht haben. Hoffen wir, dass wir so weitermachen werden! Ich weiß nicht, woran es lag, dass wir in der ersten halben Stunde wieder einmal nicht sofort drin waren. Ich weiß nicht, ob es Nervosität war oder die Bedingungen, da es heute schwer war, Fußball zu spielen. Wir haben es trotzdem getan und haben die Dinge angenommen, die wir nicht ändern konnten.“

