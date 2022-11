Luxemburg - Ungarn: der Vorbericht

Wenn heute Abend um 20 Uhr der Ball auf dem heimischen Geläuf angestossen wird, dann treffen der 92te der FIFA-Weltrangliste und der 36te aufeinander. In der Qualifikation zur durchaus umstrittenen WM in Katar, landeten die gastierenden Ungarn in der Gruppe I mit 17 Punkten nur auf dem Vierten Rang, noch hinter Albanien. Durchgesetzt hatten sich England und Polen. Allerdings spielten die Magyaren in der Nations League eine super Runde, siegten beispielsweise mit 1-0 in Deutschland und belegten auch vor diesen den Gruppenplatz 2. Auch England konnte in dieser Runde übrigens zweimal besiegt werden. Die FLF-Auswahl trifft also auf einen spielstarken Gegner, es wird ein echter Härtetest werden. Doch Luxemburg kann mit breiter Brust auflaufen, wurde doch ebenfalls eine "astreine" Nations-League-Kampagne heruntergespielt. Bekanntlich musste man nur den vorab favorisierten Türken den Vortritt lassen. Allerdings nicht ohne auch hier seine Klasse offen zu zeigen, trotzte man doch im September dem Gruppensieger im Basaksehir Fatih Terim-Stadion ein 3-3 Unentschieden ab. Und wie die meisten wissen, wäre ein Sieg hier mehr als verdient gewesen. Im offiziellen Kader der Ungarn stehen 50% Legionäre, marktwertstärkster Spieler ist dabei Mittelfeldspieler Dominik Szoboszlai vom Leipziger Bundesligisten. Weitere Hochkaräter im Team sind Orban (Leipzig) Szalai (Fenerbahce) und Sallai (Freiburg). Im Head-to Head Vergleich steht es 3-1 für das Team von Coach Marco Rossi bei 13:3 Toren, eine Statistik die heute hoffentlich etwas "korrigiert" wird. Ein bekannter Broker gibt die Wahrscheinlichkeit für das heutige Spiel folgendermassen an: Sieg Luxemburg 4.75, Unentschieden 3.40, Sieg Ungarn 1.72. Er geht also von einem - wenn auch nicht leicht und lockeren - Sieg der Osteuropäer aus. Aber wie sagte Luc Holtz auf der Pressekonferenz? "Mentalität schlägt Qualität". Schön wäre es auf jeden Fall.

Auf der gestrigen Pressekonferenz wusste Nationaltrainer Luc Holtz einiges zu berichten. So eröffnete er, dass er beim "Spielermaterial" nicht aus dem Vollen schöpfen kann. So fehlen neben Marvin Martins auch Maxime Chanot (Muskelprobleme), Dirk Carlson wegen eines Ligaspiels mit ADO Den Haag am Mittwoch (0-1 gegen Kerkrade; die Red.) und Lars Gerson, der in Norwegen Play-Offs zu spielen hat (gestern 0-4 in Sandefjord; die Red.). Weiterhin befand sich Laurent Jans angeschlagen im Training. Aldin Skenderovic und Chris Philipps konnten aufrund von Blessuren ebenfalls nicht nachnominiert werden.

"Wir haben kaum gelernte Innenverteidiger, was defensiv ein grosses Problem gegen Ungarn darstellt," so Holtz, " aber wir finden eine Lösung. Es ist gücklicherweise kein Qualifikationsspiel." Weiter: " ... jemanden nachzunominieren, nur um ihn nachzuberufen hat keinen Sinn."; hier berief er sich als Beispiel auf Hall und Selimovic, die diesbezüglich schon eine gewisse Zeit keine Einsätze mehr hatten.Holtz verwies auch auf die (jungen) Neuen im Kader und merkte an, dass es durchaus noch ein Unterschied zwischen Jugend-Auswahl und A-Team ist. Er hofft aber darauf, dass nun einige Spieler Ihre Chance nutzen werden: "Es gibt Spieler, die auf solche Momente warten. z.B. Enes Mahmutovic. Es ist nun an ihm sich zu zeigen."Zum Gegner fasste Luc Holtz zusammen: " Ungarn ist als Mannschaft sehr gut eingespielt. Alle Spieler passen gut in das System, es ist schwer gegen Sie zu verteidigen. Hier kommt es auf das Spiel im Block insgesamt an.Die Mentalität und der Matchplan des Trainers - welcher in letzter Zeit gut umgesetzt wurde - sind sehr stark. Das Ergebnis aus der Nations League von Ungarn kommt gerade daher, dass in dieser Mannschaft jeder an einem Strang zieht. Luxemburg hat aber vor 5 Jahren bereits einmal gegen Ungarn gewonnen (2-1; die Red.) und genau wie morgen war auch Ungarn damals der Favorit."Auf die eigene Mannschaft angesprochen sagte Holtz: "Diese (...) FLF-Auswahl ist das beste Team, das ich unter meiner Regie trainieren durfte. Ich hoffe wir sind noch nicht am Zenit.""Generell wäre der heutige Gegner ein Beispiel, dem man folgen könnte", so Holtz.Leandro Barreiro Martins vom FSV Mainz 05 antwortete auf die Frage ob es ein Problem ist, wenn er im Verein mal nicht spielt:" Ich kann es gut händeln, wenn ich im Verein nicht so oft spiele und dann zur Nationalelf komme."Seiner Führungsrolle als erfahrener Spieler ist er sich bewusst, er sei ja auch schon 4 Jahre dabei, " ... und die Zeit geht schneller um als man denkt. Im Training aber auch beispielsweise im Hotel gebe ich den jungen, neuen Spielern nötige Tipps mit auf dem Weg, die Sie hoffentlich später umsetzen werden."Zur Winter- und WM Pause sagte der Mainzer Spieler: "Zwei Monate Pause am Jahresende sind nicht ideal. Ich selbst habe nun zwei Wochen frei in Mainz, dann geht es ins Trainingslager.""Stolz op d'Equipe an der Nations Laague. Méi schwéier Phase gehéieren ëmmer dozou, eng genau Analys vum Joer maachen ech no den 2 Testmatcher", so Leandro Barreiro Martins abschliessend.

