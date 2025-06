Luxemburg steigt nach 3:1-Sieg in Kasachstan auf

>> Die Abschlusstabelle

In einer lange fehlerbehafteten Begegnung setzte sich Luxemburg in Kasachstan mit 3:1 durch und sicherte sich damit den Aufstieg in die Nations League B. Die Partie begann mit einem Schock für die Gastgeberinnen, als Norbayeva bereits in der 6.Minute nach einer Notbremse mit einer roten Karte vom Platz gestellt wurde. Der daraus resultierende Freistoß von Estévez García ging knapp am linken Pfosten vorbei. Kasachstan überraschte seine Gäste jedoch und ging in der 15.' in Unterzahl durch Zhumabaikyzy in Führung. Ihr halbhoher Freistoß fand den Weg ins linke Eck. Nach dem Rückstand wirkte Luxemburg unsicher, dennoch kamen Villegas und Charlotte Schmit zu guten Torchancen, konnten jedoch nicht erfolgreich abschließen.