Luxemburg – Schottland: seit Montag läuft der Vorverkauf

Seit Montag läuft der Vorverkauf für das Spiel in Esch gegen Schottland – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Am 3.März um 19:30 Uhr beginnt für die FLF-Frauen eine neue Zeitrechnung: nach dem Aufstieg in die Nations League B und der Auszeichnung mit dem Titel „Mannschaft des Jahres“ wird man die starken Gegnerinnen aus Schottland zum Auftakt in der Gruppe B4 empfangen.

Tickets für die Partie, die auf dem Escher „Gaalgebierg“ stattfinden wird, gibt es seit Montag in der Rubrik „Billetterie“ auf der Website der FLF. Der Eintritt kostet 14 Euro, Jugendliche die jünger als 14 Jahre alt sind, haben freien Eintritt.