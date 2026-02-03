Luxemburg – Schottland: seit Montag läuft der Vorverkauf

Am 3.März um 19:30 Uhr beginnt für die FLF-Frauen eine neue Zeitrechnung: nach dem Aufstieg in die Nations League B und der Auszeichnung mit dem Titel „Mannschaft des Jahres“ wird man die starken Gegnerinnen aus Schottland zum Auftakt in der Gruppe B4 empfangen.
Tickets für die Partie, die auf dem Escher „Gaalgebierg“ stattfinden wird, gibt es seit Montag in der Rubrik „Billetterie“ auf der Website der FLF. Der Eintritt kostet 14 Euro, Jugendliche die jünger als 14 Jahre alt sind, haben freien Eintritt.
Weiter teilte die FLF am Montag mit, dass der Kader für den Doppeltermin gegen Schottland am Freitag, den 20 Februar bekanntgegeben wird. Das Rückspiel findet am 7.März wohl im Großraum Glasgow statt, in welchem Stadion wurde aber immer noch nicht mitgeteilt.