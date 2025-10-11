Luxemburg ohne Chance in Sinsheim

Es war in Sinsheim wohl wie scheinbar oft auch bei Bundesliga-Heimspielen der TSG Hoffenheim: die Gästefans waren akustisch überlegen, in diesem Fall die der Luxemburger Nationalmannschaft, welche auf dem Platz aber einen bitteren Abend erlebte. Nach dem schönen 1:0 per Freistoß durch Raum (1:0, 12.‘) kam es nur acht Zeigerumdrehungen später knüppeldick für die Gäste: nach Handspiel Carlson im Strafraum in einem Duell mit Gnabry gab es folgerichtig Elfmeter – aber auch eine glatte Rote Karte für den Gästeverteidiger.

Die Frage nach der Doppelbestrafung muss zumindest in der Hinsicht gestellt werden, als dass derselbe Carlson ebenfalls wegen eines Handspiels mit Elfmeter als Folge im Heimspiel gegen Nordirland nicht vom Platz flog. Zumindest sollten Schiedsrichter solche vergleichbaren Situationen vergleichbar und vor allem nachvollziehbar sanktionieren.

Nach dem 2:0 vom Punkt durch Kimmich (21.‘) war die Partie im Prinzip gelaufen. Nur sehr selten konnten die Gäste für Entlastung sorgen, Deutschlands Block stand sehr hoch, doch bis zur Pause konnte Moris weitere Einschläge verhindern. Die Anfangsphase der 2.Hälfte glich einem Handballspiel, Luxemburg stand im Kreis bzw. Sechzehner und die Gastgeber suchten die Lücke.

Ein eigentlich gutes Tackling des zur 2.Hälfte eingewechselten Veiga sprang unglücklich zurück in Gnabrys Füße, der über halbrechts kommend sehenswert ins lange Eck zum 3:0 traf (48.‘). Kaum 120 Sekunden später war Veiga wieder der Unglücksrabe, von dem der Ball im Fünfer genau vor Kimmich abprallte, der aus kürzester Distanz zum späteren Endergebnis von 4:0 abstaubte.

