Luxemburg: null Punkte

Nach zwei Differdinger Niederlagen gegen Drita in der Champions League-Quali setzte sich die Negativserie von Vereinen aus der BGL Ligue in der Conference League nahtlos fort. Nach von drei Clubs insgesamt sechs absolvierten Spielen steht die erste luxemburgische Liga noch ohne Punkt für die Fünfjahreswertung da.

Im Stade Jos Nosbaum trafen F91 Düdelingen und Atlètic Club d'Escaldes vor rund 800 Zuschauern aufeinander. Segura Garcia brachte die Gäste mutterseelenalleine vor Latik auf links im Strafraum stehend in der 34.Minute per Heber in Führung. Kurz vor der Halbzeit glich Azevedo Magalhães mit einem sehenswerten Schlenzer für Düdelingen aus (1:1, 41.'). Nach der Pause drückte F91 auf die Führung: ein Kopfball von Neamtiu ging knapp links daneben, ein weiterer Kopfballversuch, dieses Mal von Gabiloi, klatschte an die Latte.