Jeff Strasser gut 24 Stunden vor seinem ersten Spiel als FLF-Trainer – Foto: paul@lsn.sarl

Luxemburg - Nordirland: Beginn einer neuen Ära Jeff Strasser muss vor seiner Premiere als Nationaltrainer auf Schlüsselspieler verzichten Verlinkte Inhalte WM-Quali Nordirland Luxemburg

Vor dem Abschlusstraining am Mittwoch im „Stade de Luxembourg“ standen der neue FLF-Nationaltrainer der Männer, Jeff Strasser, und Mannschaftskapitän Laurent Jans der Presse Rede und Antwort. 💸👉 Über diesen Link könnt ihr FuPa Luxemburg unterstützen 👈 Weitere wichtige Infos dazu findet ihr hier.

Eine Hiobsbotschaft wurde von Strasser gleich zu Beginn der Pressekonferenz bestätigt: „Kiki“ Martins wird gegen Nordirland ausfallen und auch gegen die Slowakei am Sonntag wird er fraglich sein. Strasser sprach von einer schwierigen Gruppe, in der Luxemburg nicht Favorit sein würde. Man müsse am Ende sehen, was zu Buche stehen wird. „Wir werden die Mannschaft bestmöglich vorbereiten, um die stärkst mögliche Leistung zeigen zu können“ so Strasser weiter, der eigenen Angaben zufolge mit seinem Trainerstab in einer intensiven Zeit alle Aufgaben abgearbeitet habe.

Heute, 20:45 Uhr Luxemburg Luxemburg Nordirland Nordirland 20:45 live PUSH + Video Dass der neue Trainer der Roten Löwen nichts Genaueres über die taktische Ausrichtung verraten wollte, scheint nachvollziehbar. Er und Kapitän Jans waren sich aber einig, dass man von der ersten Sekunde an hellwach gegen Nordirland sein müsse, um nicht ein ähnliches Schicksal zu erleben wie vor einem Jahr in Belfast.