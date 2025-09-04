 2025-09-03T11:53:45.970Z

Spielvorbericht
Jeff Strasser gut 24 Stunden vor seinem ersten Spiel als FLF-Trainer
Jeff Strasser gut 24 Stunden vor seinem ersten Spiel als FLF-Trainer – Foto: paul@lsn.sarl

Luxemburg - Nordirland: Beginn einer neuen Ära

Jeff Strasser muss vor seiner Premiere als Nationaltrainer auf Schlüsselspieler verzichten

Verlinkte Inhalte

WM-Quali
Nordirland
Luxemburg

Vor dem Abschlusstraining am Mittwoch im „Stade de Luxembourg“ standen der neue FLF-Nationaltrainer der Männer, Jeff Strasser, und Mannschaftskapitän Laurent Jans der Presse Rede und Antwort.

💸👉 Über diesen Link könnt ihr FuPa Luxemburg unterstützen 👈 Weitere wichtige Infos dazu findet ihr hier.

Eine Hiobsbotschaft wurde von Strasser gleich zu Beginn der Pressekonferenz bestätigt: „Kiki“ Martins wird gegen Nordirland ausfallen und auch gegen die Slowakei am Sonntag wird er fraglich sein. Strasser sprach von einer schwierigen Gruppe, in der Luxemburg nicht Favorit sein würde. Man müsse am Ende sehen, was zu Buche stehen wird.

„Wir werden die Mannschaft bestmöglich vorbereiten, um die stärkst mögliche Leistung zeigen zu können“ so Strasser weiter, der eigenen Angaben zufolge mit seinem Trainerstab in einer intensiven Zeit alle Aufgaben abgearbeitet habe.

Heute, 20:45 Uhr
Luxemburg
LuxemburgLuxemburg
Nordirland
NordirlandNordirland
20:45live
+Video

Dass der neue Trainer der Roten Löwen nichts Genaueres über die taktische Ausrichtung verraten wollte, scheint nachvollziehbar. Er und Kapitän Jans waren sich aber einig, dass man von der ersten Sekunde an hellwach gegen Nordirland sein müsse, um nicht ein ähnliches Schicksal zu erleben wie vor einem Jahr in Belfast.

„Das Team hat in den letzten Tagen über super zusammengelebt. Derjenige, der neu hinzukommt, muss sich integrieren“ so Strasser zu seinen ersten Arbeitstagen mit der Mannschaft. Beim Gegner hob man vor allem Stars wie Bradley, Charles und Co. hervor, gegen die es schwer zu spielen sei. „Wir erwarten ein intensives Spiel gegen Nordirland und einen hohen Druck“ so Strasser.

Anstoß ist am Donnerstagabend um 20:45 Uhr, FuPa berichtet per Liveticker aus dem Stadion.

Video-Zusammenfassung der PK

Aufrufe: 04.9.2025, 11:00 Uhr
Paul KrierAutor