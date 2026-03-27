Luxemburg legt Grundstein zum Klassenerhalt 2:0-Sieg auf Malta durch Tore von V. Thill und Olesen von KI m. Paul Krier · Heute, 08:06 Uhr · 0 Leser

Die FLF-Männer setzten sich mit 2:0 im Ta Qali-Stadion durch – Foto: Paul Krier

Die ersten Minuten waren geprägt von vorsichtigen Spielzügen beider Teams, wobei Luxemburg in der 26.' die erste große Chance der Partie hatte. Vincent Thill gab auf Barreiro, dieser setzte einen Schlenzer auf rechts im Strafraum am linken Pfosten vorbei. Malta antwortete nur rund 180 Sekunden danach mit einem vielversprechenden Angriff, doch ein schwacher Abschluss stand der Führung der Gastgeber im Weg. Kurz vor der Pause hatte Cardona die Möglichkeit, Malta trotzdem in Führung zu bringen, doch sein Schuss ging knapp links vorbei, gefolgt von einer Parade von Torhüter Moris, die Jans im Nachgang an den eigenen Pfosten drosch. Es war dies wohl das größte Highlight einer taktisch geprägten 1.Halbzeit, in der man den Spielern anmerkte, um wie viel es ging.