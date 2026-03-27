Luxemburg legt Grundstein zum Klassenerhalt

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Im Ta Qali National Stadium trafen am Donnerstagabend Malta und Luxemburg im Hinspiel der Playoffs um einen Platz in der Nations League C aufeinander. Erst nach einer Verzögerung von acht Minuten aufgrund technischer Probleme mit dem VAR konnte das Spiel endlich beginnen.
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Die ersten Minuten waren geprägt von vorsichtigen Spielzügen beider Teams, wobei Luxemburg in der 26.' die erste große Chance der Partie hatte. Vincent Thill gab auf Barreiro, dieser setzte einen Schlenzer auf rechts im Strafraum am linken Pfosten vorbei. Malta antwortete nur rund 180 Sekunden danach mit einem vielversprechenden Angriff, doch ein schwacher Abschluss stand der Führung der Gastgeber im Weg.
Kurz vor der Pause hatte Cardona die Möglichkeit, Malta trotzdem in Führung zu bringen, doch sein Schuss ging knapp links vorbei, gefolgt von einer Parade von Torhüter Moris, die Jans im Nachgang an den eigenen Pfosten drosch. Es war dies wohl das größte Highlight einer taktisch geprägten 1.Halbzeit, in der man den Spielern anmerkte, um wie viel es ging.
Die 2.Hälfte begann mit einem Paukenschlag: nach einer ausgelassen Chance von Malta erzielte Vincent Thill nach einer tollen Flanke von Bohnert von links das 1:0 für Luxemburg, als er im Rücken der Verteidigung in die Hereingabe rutschte. Malta versuchte, zurückzukommen, doch Moris, der sich später verletzte und das Feld verlassen musste, hielt die Gäste im Spiel. In der 78.' vergab Satariano eine große Chance, als er frei vor dem Tor über das Gehäuse schoss.
In der Nachspielzeit setzte Mathias Olesen den Schlusspunkt, indem er eine Ecke direkt ins Tor zirkeln konnte, was den Endstand von 2:0 für Luxemburg besiegelte und die rund 300 mitgereisten Fans in Feierlaune versetzte. Mit diesem wichtigen Auswärtssieg schuf sich Luxemburg eine gute Ausgangsbasis für das Rückspiel am Dienstag und damit für den Klassenerhalt.
Kapitän Laurent Jans bei RTL: „es war vielleicht nicht unser schönstes und bestes Spiel, doch heute haben wir uns belohnt. Wir haben gut im Block verteidigt und wollten unbedingt die Null halten.“
Quelle: uefa.com
Der Spielbericht wurde per KI auf Basis des Livetickers generiert und von Paul Krier bearbeitet und angepasst.