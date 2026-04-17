 2026-04-16T10:11:10.190Z

Spielvorbericht

Luxemburg - Israel: die 2.Halbzeit aus dem Hinspiel als Beispiel

Am Samstag kommt es für die FLF-Frauen schon zum Rückspiel gegen Israel. 2.Spieltag der Meisterschaftsplayoffs beginnt bereits am Freitag.

von Paul Krier · Heute, 09:10 Uhr · 0 Leser
Kimberley dos Santos (r.) war die stärkste Luxemburgerin im Hinspiel gegen Israel
Kimberley dos Santos (r.) war die stärkste Luxemburgerin im Hinspiel gegen Israel – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Verlinkte Inhalte

Frauen WM-Quali
Damen L1 - Abstieg
Damen Liga 2
Damen L2 - Abstieg
Damen Liga 3 - Bez.1

💰 Unterstützen Sie unsere Redaktion

🎖️ Bewerten Sie uns auf Google

📱 Abonnieren Sie uns auf Whatsapp

📽️ Abonnieren Sie uns auf YouTube

Tiefenläufe – das ist wohl das Stichwort, auf das es im Rückspiel gegen Israel am Samstag aus luxemburgischer Sicht ankommen wird – und damit verbunden die bessere Verteidigung dieser israelischen Waffe, die die FLF-Frauen im Hinspiel in der 1.Halbzeit nie wirklich in den Griff bekamen. Dabei gilt es, nicht alleine die pfeilschnelle Kats unter Kontrolle zu halten. Luxemburg muss mehr Fußball spielen, so wie in der 2.Halbzeit am Dienstag. Es gibt aber Grund für Optimismus: „in der 2.Halbzeit haben wirklich gute Ansätze gezeigt, wie wir das gut wegverteidigen können“ so Trainer Daniel Zirbes nach der ersten der beiden in Ungarn ausgetragenen Partien.

Morgen, 18:00 Uhr
Luxemburg
LuxemburgLuxemburg
Israel
IsraelIsrael
18:00live
+Video

„Das sind die Lichtblicke, die wir haben und die wir trotzdem aufarbeiten und herausstellen müssen, um im zweiten Spiel bei den Themen einfach klarer zu sein. Die Schnelligkeit von den (d.Red: israelischen) Spielerinnen können wir ihnen nicht nehmen, die werden auch im zweiten Spiel aufblitzen“ so der warnende neue Trainer, der die Mannschaft gleichberechtigt mit Cristina Correia betreut. „Es ist ihr Spielstil, dass sie einfach über diese schnellen Nadelstiche hinter die Kette wollen.“

👉 Die Tabelle

Zirbes zog auch Parallelen zu den beiden Partien gegen Schottland, wo es nach Fehlerketten genau wie im Hinspiel gegen Israel sehr schnell ging. Solche Fehler würden auf diesem Level sofort bestraft. Die 1.Halbzeit der Begegnung am Dienstag war in dieser Hinsicht ein bitteres Lehrstück für die „Rout Léiwinnen“. Immerhin weiß man ziemlich genau, wie man das Rückspiel am Samstag angehen muss.

Die im ersten Israel-Spiel ausgewechselte Amal Cherkane hatte laut ihrem Trainer am Tag danach noch leichte Schmerzen, sei aber für das Rückspiel wieder einsatzfähig. Die nachnominierte Stammkapitänin Laura Miller wird laut aktuellen Informationen nur eine Halbzeit schaffen. Anstoß im ungarischen Budaörs ist um 18 Uhr, FuPa berichtet per Liveticker.

Liga 1

Abstiegsgruppe

Auch der 2.Spieltag der Playoffs ist aufgrund der Länderspiele gegen Israel stark verkürzt und zersplittert. In der der 1.Liga finden lediglich zwei Duelle in der Abstiegsgruppe statt: bereits am Freitagabend gastiert Schlusslicht Entente WMH alles andere als in der Favoritinnenrolle beim FC Mamer 32. Am Samstag tritt Ell in Diekirch an.

Am Freitag

Heute, 20:00 Uhr
FC Mamer 32
FC Mamer 32Mamer
Entente WMH
Entente WMHEntente WMH
20:00
Unser Tipp: Heimsieg

Am Samstag

Morgen, 19:00 Uhr
Young Girls Diekirch
Young Girls DiekirchYoung Girls Diekirch
SC Ell
SC EllEll
19:00
Unser Tipp: Auswärtssieg

Liga 2

Aufstiegsgruppe

Morgen, 18:00 Uhr
FC Victoria Rosport
FC Victoria RosportRosport
SC Ell
SC EllEll II
18:00live

Abstiegsgruppe

Morgen, 19:00 Uhr
CS Fola Esch
CS Fola EschFola
Entente Osten
Entente OstenEntente Osten
19:00

Morgen, 19:00 Uhr
FC Differdingen 03
FC Differdingen 03Differdingen II
FC Progrès Niederkorn
FC Progrès NiederkornProgrès
19:00

Morgen, 19:00 Uhr
Racing FC Union Luxemburg
Racing FC Union LuxemburgRacing II
Ent. Hosingen/Norden
Ent. Hosingen/NordenEnt. Hosingen/Norden
19:00

Liga 3

👉 1.Bezirk: Aufstiegsgruppe | Abschlussrunde

👉 2.Bezirk: Aufstiegsgruppe | Abschlussrunde

__________________

Hinweis

Auf FuPa kann jeder User selbst einen Liveticker betreiben. Probiert es aus - es winken Punkte, die ihr später gegen tolle Prämien einlösen könnt.