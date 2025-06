Luxemburg – Irland und das Gefühl, dass mehr drin war

Im internationalen Freundschaftsspiel zwischen Luxemburg und der Republik Irland, das am Dienstagabend im Stade de Luxembourg stattfand, endete die Partie torlos mit 0:0. Vor 6312 Zuschauern zeigten beide Teams engagierte Leistungen, wobei Luxemburg in der ersten Halbzeit leicht dominierte. Sinani hatte in der 29. Minute die erste große Gelegenheit, doch sein Schuss wurde vom irischen Keeper O'Leary pariert.

Die Iren kamen unmittelbar vor der Halbzeit zu der bis dahin besten Gelegenheit der Partie als sie in der 43. Minute eine große Chance durch Collins hatten, dessen Kopfball jedoch an den rechten Pfosten ging. Mit einem Halbzeitfazit, das Luxemburg als die bessere Mannschaft sah, gingen beide Teams in die Kabine.