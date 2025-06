Luxemburg – Irland: für beide ein guter Test für die WM-Quali

„Niemand sagt, es sei in Ordnung, seine Frau zu schlagen“

Und es gab – endlich möchte man meinen – auch eine deutliche Antwort, dies von Marc Diederich, der in seiner Funktion als Pressesprecher für Trainer Luc Holtz dolmetschte: „Nein, es ist nicht okay. Niemand sagt, es sei in Ordnung, seine Frau zu schlagen“ gab Diederich auf eine entsprechende Frage eines irischen Kollegen zu verstehen und verwies zum wiederholten Male darauf, dass Rodrigues von einem ordentlichen Gericht eine zweite Chance bekommen habe und diese zweite Chance würde die FLF ihm ebenfalls geben. „Wir machten ihm aber deutlich, dass so etwas nicht noch einmal passieren dürfe.“