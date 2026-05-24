Luxemburg bei der Footgolf-Weltmeisterschaft 2026 in Mexiko vertreten

Vom 27. Mai bis zum 2. Juni 2026 findet in Acapulco, Mexiko, die 5. Footgolf-Weltmeisterschaft statt. Bei diesem internationalen Großereignis treffen die besten Footgolf-Spieler und -Spielerinnen der Welt aufeinander, um sich in verschiedenen Kategorien zu messen.

Für die ALFG (Association Luxembourgeoise de Footgolf) ist es bereits die 4. Teilnahme an einer Footgolf-Weltmeisterschaft. Luxemburg wird bei der diesjährigen Ausgabe mit insgesamt vier Athleten im individuellen Wettbewerb vertreten sein. Alain Parage, Antonicelli Pasquale und Schiavone Daniele treten in der Kategorie Men an, während Holzer Jacques Luxemburg in der Kategorie Senior+ vertreten wird. Begleitet wird die luxemburgische Delegation von Cesare Palmirotta, Mitglied des Verwaltungsrates der ALFG.