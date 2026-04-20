– Foto: J. Boning

Der 28. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems 4 hat das Titelrennen noch einmal neu justiert – und im Tabellenkeller für klare Konturen gesorgt. Spitzenreiter VfL Oythe verteidigte seine Position, während Verfolger SV Altenoytheeindrucksvoll nachlegte. Auch im Kampf um Rang drei und vier verschoben sich die Gewichte.

Nach der 1:0-Niederlage beim SV Altenoythe am 27. Spieltag zeigte Höltinghausen eine stabile Reaktion, blieb diesmal aber ohne Ertrag in der Offensive. Gegen Amasya Lohne, das zuletzt 3:1 gegen TuS Frisia Goldenstedt gewonnen hatte, entwickelte sich eine zähe Partie mit wenigen klaren Abschlüssen. Für Höltinghausen bedeutet das Remis einen kleinen Schritt Richtung Klassenerhalt, während Amasya im unteren Mittelfeld verharrt.

Altenoythe bleibt erster Verfolger des Spitzenreiters und untermauerte seine Ambitionen mit einem deutlichen Heimsieg. Nach dem 1:0 in Höltinghausen legte die Mannschaft offensiv nach und ließ dem Tabellen-16. keine Chance. Visbek, das zuvor ein spektakuläres 4:4 gegen Lastrup geliefert hatte, fiel nach der klaren Niederlage weiter zurück.

Bethen bestätigte seine ansteigende Formkurve. Nach dem 1:0-Erfolg bei Hansa Friesoythe am 27. Spieltag legte der Aufsteiger souverän nach und ließ Goldenstedt kaum zur Entfaltung kommen. Für den Tabellenelften sind es wichtige Punkte, während Schlusslicht Goldenstedt nach der Niederlage weiter abgeschlagen bleibt.

Friesoythe zeigte eine starke Reaktion auf das 0:1 gegen Bethen aus der Vorwoche. In Molbergen entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, in dem die Gäste ihre Offensivqualitäten effizienter einsetzten. Molbergen, das am 27. Spieltag noch 0:4 in Lutten unterlegen war, bleibt im Tabellenmittelfeld.

Im direkten Duell der Spitzengruppe setzte Lutten ein Ausrufezeichen. Nach dem 4:0 gegen Molbergen bestätigte die Elf ihre Form und gewann auch in Thüle knapp. Für Thüle, das zuvor 1:2 in Osterfeine verloren hatte, ist es ein Dämpfer im Rennen um Rang drei.

Osterfeine knüpft an den 2:1-Erfolg gegen Thüle an und bleibt in Schlagdistanz zu den oberen Plätzen. Holdorf hingegen, zuletzt 1:3 in Damme unterlegen, kassierte die nächste Heimniederlage. Die Gäste präsentierten sich abgeklärt und effizient.

Damme reagierte auf das 1:3 gegen Holdorf und sicherte sich in Brockdorf drei wichtige Punkte. In einer engen Partie entschied ein Treffer zugunsten der Gäste, die damit im oberen Mittelfeld bleiben. Brockdorf verpasst nach dem 2:3 in Oythe die nächste Gelegenheit, sich weiter Luft nach unten zu verschaffen.