Der 5. Spieltag der Liga hatte es in sich: Während Spitzenreiter Altenoythe seinen Siegeszug unbeirrt fortsetzt und nun mit fünf Siegen aus fünf Spielen unangefochten an der Tabellenspitze thront, stolperte Verfolger Damme überraschend in Lutten. Im Tabellenmittelfeld rückten die Mannschaften durch spannende und torreiche Begegnungen enger zusammen – Lastrup gelang der ersehnte erste Dreier, während Visbek und Amasya Spor Lohne weiterhin im Keller feststecken. Die Liga bleibt nach diesem Wochenende eng beieinander, nur ganz vorne setzt Altenoythe bereits ein klares Ausrufezeichen.

Molbergen konnte nach der Niederlage in Holdorf direkt eine Reaktion zeigen und schob sich mit dem dritten Saisonsieg wieder ins obere Tabellendrittel. Höltinghausen, das in den Wochen zuvor starke Offensivleistungen gezeigt hatte und unter der Woche noch spektakulär gegen Osterfeine gewinnen konnte, wirkte blass und konnte seine Serie nicht fortsetzen. Besonders defensiv zeigte sich Molbergen stabiler als zuletzt. Beide Teams stehen nun punktgleich mit neun Zählern auf Platz drei bzw. vier.

Altenoythe bleibt das Maß aller Dinge und feiert den fünften Sieg im fünften Spiel. Thüle zeigte zwar Herzblut und stemmte sich gegen die Niederlage, fand aber letztlich kein Mittel gegen die Kaltschnäuzigkeit des Tabellenführers. Mit 16:3 Toren und 15 Punkten thront Altenoythe souverän an der Spitze. Thüle hingegen kassiert die erste Niederlage der Saison, hat aber nach wie vor einen sehr ordentlichen Saisonstart hingelegt.

Das Topduell der Verfolger hielt, was es versprach – mit einem Remis, das beide Teams nur bedingt weiterbringt. Friesoythe bleibt damit ungeschlagen, muss aber nach dem zweiten Unentschieden in Folge etwas abreißen lassen zur Tabellenspitze. Die Gäste vom VfL Oythe gingen früh in Führung und waren auf einem guten Weg diese über die Zeit zu retten, doch knapp 20 Minuten vor Abpfiff hatten die Hauherren doch noch etwas dagegen.

Bethen fand nach drei Spielen ohne Sieg in die Erfolgsspur zurück und klettert mit nun sieben Punkten auf Platz acht. Gegen Visbek, das weiterhin tief im Tabellenkeller steckt, präsentierte sich die Offensive der Hausherren treffsicher. Für die Gäste war es bereits die vierte Niederlage im fünften Spiel – lediglich drei Punkte und nur vier Tore unterstreichen die Krise. Visbek muss dringend die Defensive stabilisieren, sonst droht eine harte Saison.

Überraschung in Lutten: Der TuS besiegt den ambitionierten RW Damme und fügt dem Tabellenzweiten die zweite Saisonpleite zu. Nach zwei Niederlagen hat sich Lutten gefangen und liegt nun mit sechs Punkten im Mittelfeld. Damme hingegen verpasste es, den Abstand auf Spitzenreiter Altenoythe zu verkürzen – mittlerweile sind es früh in der Saison bereits sechs Punkte Rückstand auf den Ligaprimus.

Aufsteiger Osterfeine zeigte sich nach zuletzt zwei Niederlagen in starker Form und sicherte sich den zweiten Saisonsieg. Besonders offensiv überzeugten die Gastgeber, während Amasya Spor Lohne weiter Lehrgeld zahlt. Mit nur einem Punkt und bereits siebzehn Gegentoren bleibt Lohne das Schlusslicht der Liga. Osterfeine hingegen kann nach dem Befreiungsschlag wieder optimistischer nach vorne blicken.

Brockdorf verpasste den Sprung ins obere Drittel und musste sich gegen das Kellerkind Petersdorf mit einem Remis begnügen. Dabei hatte man nach dem 4:4 gegen Bethen eigentlich auf den dritten Sieg spekuliert. Petersdorf zumindest einen Punkt, dennoch bleibt der SVP mit nur vier Punkten im Tabellenkeller.