Lust auf Futsal! Komm vorbei!

Für die neue Saison 25/26 sind wir auf der Suche nach neuen Spielern. Du liebst ultimativen Gegner-, Raum- und Zeitdruck? Möchtest in der zweithöchsten Spielklasse Dein Können unter Beweis stellen und Dich dort mit den Besten messen? Oder Spaß mit unserer zweiten Mannschaft haben? Dann bist Du bei uns richtig!

Sind ein buntes und internationales Team, Respekt und Teamwork stehen an erster Stelle. Sind ehrgeizig und motiviert, wollen unsere Erfolgsgeschichte weiter schreiben. Unsere Spieler werden nicht bezahlt, genießen aber den Neurieder Charme und die sportlichen Vorzüge. Unsere Philosophie ist futsalspezifisch ausgelegt, stehen für gepflegten Futsal und qualitative Weiterentwicklung.