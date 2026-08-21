Lust auf einen großen Coup Verbandsliga +++ Ziegelhausen-Peterstal begrüßt am Sonntag den Topfavoriten auf dem Köpfel von red. · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Kapitän Timo Raab (r.) und die Ziegelhausen-Peterstaler wollen sich am Sonntag mit aller Macht dem 1.FC Bruchsal in den Weg stellen. – Foto: Herbert Reuther

Durchwachsen verlief die Vorbereitung bei der DJK/FC Ziegelhausen-Peterstal. "Das ist aber völlig in Ordnung gewesen", sagt Christoph Dostal und verweist darauf, "dass aus Urlaubsgründen immer mal wieder einer gefehlt hat.“ Der Sportchef vom Köpfel sah weiter, „durchwachsene Ergebnisse", mit dem Training ist er jedoch sehr einverstanden gewesen, "das war sehr gut. Man hat in jeder Einheit gesehen, dass unser Kader stärker geworden und mehr Qualität vorhanden ist."

Der bisherige Ertrag mit dem Zweitrundenaus im Pokal beim Ligakonkurrenten VfB Eppingen und dem 1:1-Remis vergangenen Samstag zum Auftakt beim VfR Mannheim II unterstreicht diesen durchwachsenen Eindruck. Zur Partie bei der Regionalliga-Reserve kam laut Dostal, "erschwerend das Wetter hinzu, die Bedingungen waren echt hart für die Spieler, da gab es auf beiden Seiten Jungs, die mit Kreislaufproblemen zu kämpfen hatten." Nur bedingt geholfen hat die Vorverlegung auf 12 Uhr, wie er weiter erläutert, "eigentlich hätte man um 10 Uhr beginnen sollen, das wäre logistisch aber nicht zu stemmen gewesen." Mit dem einen Zähler im Rücken geht die Köpfel-Elf in ihr erstes Heimspiel am Sonntag, das direkt ein Kracher ist. Der 1.FC Bruchsal kommt um 15 Uhr und das ist, wenn man die Spielernamen der vermeintlichen Spitzenteams miteinander vergleicht, der Topfavorit schlechthin auf die Meisterschaft. "Die Bruchsaler waren die vergangenen beiden Jahre schon richtig stark und jetzt haben sie weitere Spieler mit höherklassiger Erfahrung dazubekommen", konstatiert Dostal.

Nichtsdestotrotz ist der Glaube an einen Dreier groß. Der Sportchef setzt bewusst auf den Heimfaktor: "Wenn unsere Zuschauer vom Berg aus hinunter die Mannschaft unterstützen ist das ein nicht zu unterschätzender Vorteil. Das hat uns letztes Jahr in der starken Rückrunde sehr geholfen." Zudem vergrößert sich der Kader auf mehreren Positionen. Für die Offensivkräfte Gilles-Florian Djahini, Tarek Aliane sowie Edmond Osmanaj ist der Urlaub zu Ende. Zusätzlich ist Rückkehrer Nikolai Graumann wieder fit und zumindest wieder Teile des Mannschaftstrainings absolviert Co-Trainer Sven Schwarz, der sich vor rund einem Jahr das Kreuzband gerissen hat. Tyrese Dia muss mit Leistenproblemen dagegen weiterhin passen.