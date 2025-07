Lust auf ein ungleiches Duell: TSV Ebersberg trifft auf Aufstiegskandidat

Gleich eine hohe Hürde am ersten Spieltag: TSV Ebersberg gastiert zum Auftakt in Ampfing.

Ebersberg – Der TSV Ebersberg meldet sich nach dem Abstieg in der Corona-Saison 2019/21 zurück in der Bezirksliga. Zum Auftakt gleich gegen eine der größten Hürden, die die neue Liga bereithalten dürfte. Michael Hieber und seine Kreisstädter müssen heute um 19.30 Uhr beim Aufstiegskandidaten TSV Ampfing ran (Sportanlage Isenstadion).

Ein auf den ersten Blick ungleiches Duell. Hier der Kreisliga-Meister, zahlenmäßig verstärkt mit A-Junioren, dort eine Elf, die zu Coach Björn Hertl, einem Ex-Profi, in Quantität und Qualität namhafte Verstärkung geholt hat. Zuletzt kamen die beiden Zwillings-Hünen Marcel und Alexander Spitzer vom Regionalligisten Burghausen zu den Schweppermännern. „Die kenne ich noch von 1860 München“, sagt Michael Hieber: „Coole Jungs mit Gardemaß. Mit 1,90 Meter wahre Größen in der Abwehr.“ Vom TSV Buchbach, ebenso Regionalliga, zog es Julian Rabenseifner und Thomas Weichselgartner nach Ampfing.

Einschwören auf eine erfolgreiche Bezirksliga-Spielzeit: Die Aufsteiger des TSV Ebersberg um Timo Schaller (Nr. 17), Thomas Grünwald (15) und Almin Lidan (19) starten heute auswärts in Ampfing. – Foto: Christian Riedel/fotografie-ri

Andere Dimensionen, doch gerade die gefallen dem Eber-Coach: „Es gibt doch als Bezirksliga-Aufsteiger nichts Schöneres, als gegen ein Team zu spielen, das sich als Landesligist sieht. Wir haben absolut nichts zu verlieren. Das sind die Spiele, auf die wir uns freuen.“ In der Außenseiterrolle fühlen sich Hieber und Co. durchaus wohl. „Wo ich auch hingehört habe, uns wurde prophezeit, das wird richtig schwer für euch. Macht nichts. Uns kennt keiner. Aber wir wissen, was wir können und haben daran gearbeitet, das Andere zu verbessern.“

Was allerdings nicht ganz verborgen geblieben sein dürfte. Denn Michael Steppan, Ex-Eber und heute Vize-Kapitän im Ampfinger Dress, wurde bei Testspielen gesehen. „Egal“, sagt Hieber, „wir sind ein Wettkampfteam. Da treten wir ganz anders auf. Wenn’s um Punkte geht, ist jeder bereit, einen Extra-Meter zu gehen.“

Den Kader für das erste Punktspiel nach dem Aufstieg wollte der Coach erst nach dem gestrigen Training bekannt geben. Wobei er die Qual der Wahl haben dürfte, zumal auch Yannik Sabatier wieder voll einsetzbar ist. Die Vorfreude auf den Start sei im gesamten Kader auszumachen. „Stimmungslage? Alle sehr fokussiert!“ Bauchgefühl bei Hieber? „Wir werden in Ampfing nicht verlieren!“