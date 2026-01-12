„Lusche“ kostet 'ne Kiste: Tim Lünser und Großenwördens Strafenkatalog

– Foto: Scholz

Gelb wegen Meckerns oder Bierflasche zerstört: Tim Lünser führt den Strafenkatalog beim TSV Großenwörden II - und was hinter der „klassischen Lusche“ steckt.

Tim Lünser steigt in der Umkleidekabine auf die Bank. Auf einem Regalbrett, fast unter der Decke, stehen Schnapsflaschen. Dahinter verstecken sich drei Pokale. Lünser stellt die Flaschen beiseite und holt sie herunter.

Einer ist für den dritten Platz beim eigenen Sommerturnier 2022. Die beiden anderen sind deutlich größer - und für den letzten Platz 2023 und 2024. „Die haben wir extra anfertigen lassen“, sagt er und grinst. „Wir sind davon ausgegangen, dass wir Letzter werden.“ Großenwörden holte bisher nur einen Zähler

Niederlagen ist man beim TSV Großenwörden II gewohnt. Der Verein spielt in der 4. Kreisklasse, der untersten Spielklasse im Kreis Stade. Zur Winterpause hat der Tabellenvorletzte nur einen Punkt auf dem Konto. Doch absteigen kann man nicht.



Eigentlich wollte sich die Mannschaft an diesem Dienstagabend zum Training treffen. Allerdings sind es zu wenige Spieler. „Wir trainieren nur, wenn mindestens sechs zusagen. Heute waren es vier“, sagt Lünser und schaut noch einmal aufs Handy: „Jetzt sind's nur noch drei.“ Tim Lünser - Vizekapitän, Kassenwart und Dauerbrenner

Durch den Geräteraum geht es in die Sporthalle. Lünser macht das Licht an. Der Boden ist blau, die Wände gelb, an einer Seite hohe Fenster. Zwei Handballtore stehen auf dem Feld. Lünser setzt sich auf eine Turnbank am Rand. Er trägt eine blaue Trainingsjacke mit seinen Initialen: TL. „Eigentlich werde ich nur mit Nachnamen angesprochen - oder mit Lünso, Lünsi, Lünsmann“, sagt er.



Lünser ist seit Freitag 28 Jahre alt, Vizekapitän und Kassenwart. In dieser Saison hat er sieben von acht Ligaspielen bestritten. Nach Spielminuten ist er einer der Dauerbrenner der Mannschaft. Auf der Taktiktafel vom letzten Spiel gegen den TuS Jork II steht sein Name links im Mittelfeld.

Mit Fußball im Verein begann Lünser erst mit Anfang 20. 2019 schloss er sich der neu gegründeten dritten Mannschaft an. Vorher hatte er nie im Verein gespielt, kannte Fußball nur aus dem Fernsehen und vom Bolzplatz. „Am Anfang war das ziemlich rumpelig“, sagt er. Räume erkennen, Anspielstationen finden - das musste er alles lernen. Zunächst wurde er in den Sturm gestellt. „Da konnte ich wenig Schaden anrichten“, sagt er und lacht. Das steht im Strafenkatalog des TSV Großenwörden

Seine Stärke ist das Laufen. Mittlerweile spielt er auf der linken oder rechten Außenbahn. Aufhören war für ihn nie ein Thema, auch nicht nach der ersten Saison mit vielen Gegentoren und wenigen Punkten. „Es hat Spaß gemacht, auch wenn man in der 80. Minute humpelt und sich fragt, warum man sich das antut.“ Als Kassenwart verwaltet Lünser vor allem die Strafen. Er zieht sein Handy aus der Tasche, öffnet die Spieler-Plus-App und scrollt durch den Katalog: Bierflasche zerstört, Gelbe Karte wegen Meckerns, nicht zum Spiel oder Training erschienen trotz Zusage, Ausrüstung vergessen, über 15 Minuten zu spät am Treffpunkt - und die „klassische Lusche“. Bitte?

