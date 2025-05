Lupos neuer Impuls – "A-Jugend ist das eine Goldgrube"

Der 29-Jährige, der noch als Verteidiger für die Oberliga-Elf aktiv ist und in seiner Karriere unter anderem für Hertha BSC, den VfL Wolfsburg und mehrere Regionalligisten spielte, tritt die Nachfolge von Lennart Gutsche an – ebenfalls ein Eigengewächs. Mit dem Wechsel an die Seitenlinie bleibt Laubach dem Verein treu und übernimmt eine Mannschaft, die sich aktuell im gesicherten Mittelfeld der Bezirksliga bewegt. Im Gespräch spricht er über die sportliche Ausrichtung, seine Verbindung zum Verein und die Herausforderungen eines Trainerjobs auf Bezirksliga-Niveau.

Herr Laubach, Glückwunsch zu Ihrer neuen Aufgabe. Wie haben Sie die Entscheidung des Vereins aufgenommen?

Laubach: Ich habe mich gefreut und bin sehr dankbar für das Vertrauen, das mir der Verein entgegenbringt.