Lupos D-Junioren spenden 330 Euro an die Tafel Spendenaktion zugunsten der Wolfsburger Tafel unterstützt über fünfhundert Kinder

Die D-Junioren von Lupo Martini haben eindrucksvoll gezeigt, dass ihre Stärke nicht nur auf dem Platz liegt. Aus eigener Initiative sammelte die Mannschaft 330 Euro aus privaten Spardosen und stellte mehrere Körbe voller Lebensmittel zusammen. Die Spenden gingen an die Wolfsburger Tafel – und kommen damit über fünfhundertvierzig Kindern in der Region zugute.

Die Aktion, getragen von Spielern, Eltern und Trainern, verdeutlicht das soziale Selbstverständnis des Vereins. Der Nachwuchs beweist damit nicht nur Teamgeist, sondern auch Verantwortungsbewusstsein und Empathie.

Gemeinsam ergeben viele kleine Beiträge eine große Wirkung – ein starkes Zeichen der Zusammengehörigkeit, das weit über den Sport hinausgeht.