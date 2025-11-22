Lupo will den Aufwärtstrend bestätigen

USI Lupo Martini Wolfsburg peilt am Sonntag gegen den MTV Wolfenbüttel den nächsten Schritt im Abstiegskampf an. Die Partie wird aufgrund der Platzverhältnisse erneut auf dem Kunstrasen ausgetragen. Team-Manager Tahar Gritli sieht seine Mannschaft trotz der Tabellenlage stabiler werden. „Wir wollen unseren spielerischen Aufwärtstrend fortsetzen – die Jungs werden von Woche zu Woche besser“, betont er vor dem Heimspiel.

Der Gegner kommt zwar mit einem beachtlichen Kader nach Wolfsburg, steckt jedoch in einer tiefen Ergebniskrise: Sechs Niederlagen in Folge haben den Aufsteiger in die Tabellenmitte gedrückt. Für Gritli kein Grund, die Aufgabe zu unterschätzen. „Wolfenbüttel ist eine spielstarke Mannschaft. Aber wir spielen zu Hause und werden uns nicht verstecken“, sagt er.

Personell entspannt sich die Lage leicht. Giosue Tortora und Lukas Comito kehren in den Kader zurück, während Samuel Owusu nach seiner Verletzung zwar wieder trainiert, aber noch keine Option für den Spieltag ist. Weiterhin fehlen mehrere Stammkräfte, die Lupo schon in den vergangenen Wochen Sorgen bereiteten.

Mit nur einem Sieg aus vierzehn Spielen steht Lupo unter Zugzwang. Der Punkt beim 1:1 gegen Eintracht Braunschweig II zuletzt macht jedoch Hoffnung: Die Mannschaft zeigte dort eine der reifsten Saisonleistungen. Gegen Wolfenbüttel sollen nun Effizienz und Konsequenz hinzukommen.