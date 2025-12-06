– Foto: Lupo Martini

Lupo will das Jahr positiv beenden Auswärtsspiel in Spelle als letzter Prüfstein 2025 Verlinkte Inhalte Oberliga Niedersachs. Spelle-Venh. Lupo Martini Wolfsburg

Spelle. Zum Abschluss des Fußballjahres 2025 wartet auf Lupo Martini Wolfsburg mit dem SC Spelle-Venhaus ein anspruchsvoller Gegner. Trotz der schwierigen Tabellensituation reist das Team jedoch keineswegs ohne Hoffnung an die Venhausener Straße.

Team-Manager Tahar Gritli sieht seine Mannschaft auf dem richtigen Weg: „Ein harter Brocken zum Abschluss – chancenlos sehe ich uns aber nicht. Eigentlich bringt die Mannschaft alles mit.“ Die sichtbaren Fortschritte im Defensivverhalten und im Umschaltspiel, so Gritli, seien eine Basis, auf der sich aufbauen lasse. „Nur die Chancenverwertung muss noch verbessert werden. Da fehlt uns noch das Glück, das man sich eigentlich schon erarbeitet hat.“ Heute, 16:00 Uhr SC Spelle-Venhaus Spelle-Venh. Lupo Martini Wolfsburg Lupo Martini Wolfsburg 16:00 PUSH

Gritli betont, dass es vor allem auf die Konsequenz über die gesamte Spielzeit ankommt: „Wir müssen einfach 90 Minuten konzentriert unseren Stiefel runterspielen.“ Spelle, das im oberen Tabellenbereich mitmischt, sei dafür bekannt, nichts zu verschenken und über neunzig Minuten konstant Druck zu machen. Während bei Lupo weiterhin mehrere Spieler fehlen, gibt es eine kleine personelle Entlastung: Romeo Kumor kehrt in den Kader zurück. Wo gespielt wird – auf Rasen oder Kunstrasen – ist noch offen. „Beides hätte Einfluss auf das Spiel, aber wir nehmen es, wie es kommt“, so Gritli.