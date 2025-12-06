Lupo will das Jahr positiv beenden

Spelle. Zum Abschluss des Fußballjahres 2025 wartet auf Lupo Martini Wolfsburg mit dem SC Spelle-Venhaus ein anspruchsvoller Gegner. Trotz der schwierigen Tabellensituation reist das Team jedoch keineswegs ohne Hoffnung an die Venhausener Straße.
Team-Manager Tahar Gritli sieht seine Mannschaft auf dem richtigen Weg: „Ein harter Brocken zum Abschluss – chancenlos sehe ich uns aber nicht. Eigentlich bringt die Mannschaft alles mit.“ Die sichtbaren Fortschritte im Defensivverhalten und im Umschaltspiel, so Gritli, seien eine Basis, auf der sich aufbauen lasse. „Nur die Chancenverwertung muss noch verbessert werden. Da fehlt uns noch das Glück, das man sich eigentlich schon erarbeitet hat.“
Gritli betont, dass es vor allem auf die Konsequenz über die gesamte Spielzeit ankommt: „Wir müssen einfach 90 Minuten konzentriert unseren Stiefel runterspielen.“ Spelle, das im oberen Tabellenbereich mitmischt, sei dafür bekannt, nichts zu verschenken und über neunzig Minuten konstant Druck zu machen.
Während bei Lupo weiterhin mehrere Spieler fehlen, gibt es eine kleine personelle Entlastung: Romeo Kumor kehrt in den Kader zurück. Wo gespielt wird – auf Rasen oder Kunstrasen – ist noch offen. „Beides hätte Einfluss auf das Spiel, aber wir nehmen es, wie es kommt“, so Gritli.
Lupo tritt als Tabellenfünfzehnter in Spelle an, will den Anschluss halten und mit einem positiven Gefühl in die Winterpause gehen. „Wenn wir defensiv wieder stabil stehen und offensiv sauber ausrichten, rechne ich uns mindestens einen Punkt aus“, erklärt Gritli.
Tabelle
1. 1. FC Germania Egestorf-Langreder 15 10-1-4 37:21 31
2. SV Atlas Delmenhorst 15 9-3-3 34:18 30
3. SV Wilhelmshaven 14 8-5-1 27:14 29
4. VfV Borussia 06 Hildesheim 14 9-1-4 33:21 28
5. TuS Bersenbrück 15 8-4-3 37:27 28
6. SC Spelle-Venhaus 16 8-4-4 34:26 28
7. Heeslinger SC 14 8-2-4 32:26 26
8. BSV Schwarz-Weiß Rehden 14 6-3-5 27:22 21
9. SV Meppen II 15 5-5-5 21:19 20
10. Lüneburger Sport-Klub Hansa (Auf) 15 5-5-5 19:26 20
11. FC Verden 04 15 5-1-9 25:30 16
12. Eintracht Braunschweig II 15 4-2-9 26:35 14
13. MTV Wolfenbüttel (Auf) 15 4-2-9 19:31 14
14. TSV Wetschen (Auf) 14 3-3-8 24:31 12
15. Lupo Martini Wolfsburg 15 1-3-11 14:35 6
16. SV Holthausen Biene (Auf) 13 1-2-10 15:42 5
Für Lupo ist es das letzte Pflichtspiel des Jahres – und womöglich die Chance, ein schwieriges Halbjahr mit einem Achtungserfolg zu beschließen.